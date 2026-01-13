Đất vàng Thủ Thiêm 'chuyển động' sau 8 năm

Sau 8 năm gần như "án binh bất động", Khu đô thị Sala được tái khởi công trở lại với phân khu phía Bắc. Chủ đầu tư coi đây là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển của dự án.

Khu đô thị Sala gồm hai phân khu Bắc và Nam, trong đó phân khu phía Nam dù đã hình thành cơ bản hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, giáo dục và giải trí nhưng phải dừng triển khai từ năm 2018. Ảnh: Quỳnh Danh.

CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa khởi công dự án Sarene Residence & Commercial Complex - tổ hợp căn hộ và nhà phố thương mại nằm tại lô đất 6.8 - thuộc phân khu phía Bắc Khu đô thị Sala (phường An Khánh, TP.HCM).

Theo ông Nguyễn Hoàng Tuệ, Tổng giám đốc Đại Quang Minh, Sarene được xác định là dự án mở đầu cho giai đoạn phát triển tiếp theo của phân khu Bắc và Khu đô thị Sala. Dự án được triển khai trên cơ sở các điều kiện pháp lý, hạ tầng hiện có, gắn với định hướng phát triển khu đô thị theo mô hình thương mại - dịch vụ và TOD tại Thủ Thiêm.

Chủ đầu tư cho biết Sarene được phát triển với mật độ xây dựng và số lượng căn hộ ở mức vừa phải, ưu tiên yếu tố riêng tư, đồng thời tích hợp không gian ở với các chức năng thương mại, dịch vụ. Điểm nhấn của dự án là các dãy phố thương mại kết nối toàn khu Bắc Sala thông qua tuyến phố Thương mại quốc tế cao cấp, kéo dài từ khu vực Tổ hợp Cung Thiếu Nhi TP.HCM đến Bệnh viện Quốc tế.

Dọc theo trục này sẽ hình thành các tháp căn hộ ở, căn hộ dịch vụ cùng chuỗi trung tâm thương mại theo chủ đề và khu showroom ôtô đa thương hiệu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Ngoài ra, khu vực này còn được quy hoạch một tòa tháp đôi văn phòng hạng A+, hướng đến phục vụ cộng đồng cư dân và lực lượng lao động đa quốc gia tại Thủ Thiêm...

Phối cảnh của phân khu Bắc của Khu đô thị Sala. Ảnh: CĐT.

Theo kế hoạch, dự án thành phần đầu tiên của phân khu này dự kiến mở bán vào tháng 6 và hoàn thiện, bàn giao vào tháng 11/2027. CTCP Thương mại Dịch vụ Quốc tế Thiso, đơn vị thành viên của Tập đoàn Thaco, được giới thiệu là đơn vị phân phối và vận hành dự án.

Sala là khu đô thị đầu tiên được triển khai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, có quy mô 106 ha, do Đại Quang Minh - doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Thaco - làm chủ đầu tư, với tổng vốn ban đầu khoảng 2,2 tỷ USD . Khu đô thị này được chia thành hai phân khu Bắc và Nam, ngăn cách bởi đại lộ Mai Chí Thọ.

Trong đó, phân khu Nam đã cơ bản hình thành với hệ sinh thái thương mại, dịch vụ, giáo dục và giải trí, bao gồm tổ hợp Thiso Sala Center, các tuyến phố thương mại Nguyễn Cơ Thạch, trường quốc tế Việt Úc (VAS) cùng hệ thống tiện ích nội khu.

Tuy nhiên, từ năm 2018, việc triển khai dự án bị gián đoạn, khiến nhiều hạng mục chưa được hoàn thiện, một số khu biệt thự rơi vào tình trạng bỏ trống, chưa có người ở. Chủ đầu tư dự kiến tiếp tục hoàn thiện toàn khu theo quy hoạch đến năm 2028.

Trong khi đó, phân khu Bắc là khu vực phát triển mới, gắn với trục Trung tâm Tài chính - Hành chính Thủ Thiêm, được định hướng trở thành không gian giao thương và kết nối năng động của Khu đô thị Sala.