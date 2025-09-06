Đất Phú Mỹ tăng giá

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, cách đây 5 tháng, khi Phú Mỹ vừa được lên thành phố, giá các lô đất gần chung cư Osimi, diện tích khoảng 100 m2 ngay trung tâm, vẫn còn dưới 4 tỷ đồng .

Tuy nhiên, đến nay, mức giá này đã không còn. Các lô tương tự hiện dao động 4,1- 4,3 tỷ đồng , nhưng nguồn cung trên thị trường khá hạn chế.

Đáng chú ý, đất quanh trục Hùng Vương - tuyến đường chính ở Phú Mỹ - đều đang neo giá rất cao, trung bình 100 triệu đồng/m2, và hầu như không còn lô mặt tiền 5 m chào bán. Thậm chí, có trường hợp cặp lô 200 m2 được trả tới 18,5 tỷ đồng nhưng chủ đất vẫn từ chối.

Các khu vực lân cận cũng tăng giá theo. Đơn cử, một lô đất 5x18 m trên đường Trương Định, cách đường Hùng Vương khoảng 200 m, hiện được chào giá 3,3 tỷ đồng , tăng từ hơn 3 tỷ đồng hồi đầu năm.

Thay vì tập trung vào đường Hùng Vương, các môi giới nhận định trục Trần Hưng Đạo có tiềm năng tăng giá tốt hơn, bởi đây được xem là tuyến đường đẹp và giá trị nhất Phú Mỹ về lâu dài.

"Khu vực này quy hoạch xây dựng các tòa nhà 20-25 tầng. Xung quanh có đầy đủ tiện ích như ngân hàng, trung tâm hành chính, nhà hàng, karaoke, văn phòng, trung tâm thương mại, spa... Vỉa hè rộng khoảng 10 m nên dư địa tăng giá còn nhiều", anh N.N., một môi giới bất động sản tại Phú Mỹ thông tin.

Theo đó, một lô đất rộng 175 m2 có chiều dài 35 m trên trục này hiện được rao giá 5,8 tỷ đồng . Môi giới nhấn mạnh mức giá này "rẻ hơn nhiều so với tiềm năng" do chủ đất cần tiền gấp. "Thời điểm hiện tại vẫn có thể mua được những tài sản đẹp ở Phú Mỹ. Nhưng giai đoạn sau sẽ khó hơn khi giá tiếp tục tăng", người này nói thêm.

Dù giá rao bán nhìn chung tăng, thị trường lại không quá sôi động. Một nhà đầu tư tại Phú Mỹ chia sẻ giai đoạn có thông tin sáp nhập TP.HCM, giá đất lên song giao dịch ít do tâm lý chần chừ. Đến nay, khi đã chính thức sáp nhập, giao dịch vẫn khá chậm, chỉ những lô có vị trí đẹp, giá tốt mới có thanh khoản.

Bên cạnh đất nền, giá căn hộ tại Phú Mỹ cũng tăng nhanh. Theo thống kê trên nền tảng Batdongsan.com.vn, chỉ trong một năm, giá chung cư Osimi đã tăng 45%, đạt khoảng 31 triệu đồng/m2.

Còn tại dự án Tumys Homes Phú Mỹ, môi giới cho biết khi dự án còn ở giai đoạn xây móng, giá bán khoảng 32 triệu/m2. Hiện tại, giá chào bán cho giai đoạn mới là 35 triệu/m2 (chưa bao gồm VAT), thậm chí vượt 40 triệu/m2 ở những căn góc hoặc vị trí đẹp.

Thực tế, Phú Mỹ là một trong những thị trường có giá bất động sản "nhảy múa" liên tục. Trước năm 2018, Phú Mỹ vẫn là huyện Tân Thành. Khu vực được biết đến chủ yếu nhờ hệ thống khu công nghiệp (Phú Mỹ I, II, Mỹ Xuân) và cụm cảng Cái Mép - Thị Vải. Giá đất nền khi đó cũng còn rẻ và ít nhà đầu tư quan tâm.

Kể từ khi Tân Thành được nâng cấp thành thị xã Phú Mỹ, trung tâm hành chính - công nghiệp mới của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, giới đầu tư bắt đầu "săn" đất tại khu vực này, khiến giá đất tăng mạnh.

Từ năm 2019, hạ tầng khu vực liên tục được thúc đẩy với các dự án lớn như đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải, cùng thông tin ngày càng rõ ràng về cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và cầu Phước An. Cộng hưởng với dòng vốn FDI đổ vào các KCN Phú Mỹ I, II, III, dòng tiền từ TP.HCM dịch chuyển mạnh xuống, giúp giá đất duy trì đà tăng liên tục.

Giai đoạn 2022-2023, thị trường có chững lại. Nhưng đến năm 2024, đặc biệt đầu 2025, thông tin nâng cấp Phú Mỹ lên thành phố đã khiến giá bật tăng trở lại.

Từ 1/7, khu vực này chính thức sáp nhập về TP.HCM. Phường Phú Mỹ được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ cũ, với diện tích gần 71 km2, dân số 78.641 người. Trụ sở đặt tại 412 Độc Lập (Quốc lộ 51), khu phố Vạn Hạnh.

Nhờ nằm gần các tuyến giao thông trọng điểm như Quốc lộ 51, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa và hệ thống cảng lớn, bất động sản Phú Mỹ luôn được giới đầu tư quan tâm. Tuy vậy, mặt bằng giá cao hiện nay lại là rào cản khiến giao dịch không thật sự nhộn nhịp.

Cụm cảng Cái Mép - Thị Vải ở phường Tân Phước từng đón siêu tàu lớn nhất thế giới từ 2023. Đây là một cảng biển quan trọng của Việt Nam và đứng thứ 7 thế giới về hiệu suất hoạt động.

TP.HCM sau mở rộng địa giới hành chính có thêm đường Thùy Vân, được xem là "thủ phủ" khách sạn ven biển ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, với hàng trăm cơ sở lưu trú.

Không phải nơi phát triển công nghiệp quy mô lớn, phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) vẫn nổi bật nhờ vị trí trung tâm, hệ sinh thái đô thị hiện đại và những điểm nhấn lịch sử.

