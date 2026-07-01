Đất nước duy nhất có 'nhà đài' chiếu World Cup miễn phí trên YouTube

CazéTV sở hữu bản quyền phát sóng trọn vẹn 104 trận đấu của World Cup 2026 tại Brazil qua nền tảng YouTube.

Đây là nền tảng đầu tiên trong lịch sử không thuộc hệ thống truyền hình nhưng vẫn giành được bản quyền World Cup. Ảnh: YouTube.

Thị trường truyền thông Brazil trước World Cup chứng kiến bước ngoặt lịch sử khi kênh YouTube mang tên CazéTV được độc quyền phát sóng toàn bộ 104 trận đấu tại FIFA World Cup 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đơn vị ngoài hệ thống truyền hình giành được quyền tiếp cận trọn vẹn ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Hành trình bứt tốc của CazéTV đã khiến nhiều người kinh ngạc. Từ một cái tên chưa hề tồn tại vào kỳ World Cup 2014, họ đã trở thành kênh thể thao số một trên YouTube vào năm 2024 trước khi lập nên kỳ tích này. Đây cũng là đơn vị duy nhất phát sóng toàn bộ 104 trận của giải đấu tại Brazil.

“Mọi thứ đều rất mới mẻ, nhưng đây cũng là một thời khắc vĩ đại”, Bruno Dias, kỹ sư vận hành của CazéTV cho biết.

Casimiro Miguel (trái) và Luis Felipe Freitas - hai nhà đồng sáng lập nền tảng CazéTV. Ảnh: CNN.

Để vận hành chiến dịch này, CazéTV triển khai một bộ máy công nghệ tối giản nhưng hiệu quả. Tại Trung tâm Phát sóng Quốc tế (IBC) ở Dallas, đội ngũ trực tiếp chỉ gồm vỏn vẹn 3 người. Tín hiệu từ ban tổ chức được truyền thẳng về Brazil qua cáp quang và vệ tinh. Hệ thống đảm bảo hình ảnh đạt chuẩn từ 1080p HDR đến 4K chất lượng cao.

Thay vì tập trung nhân lực tại trung tâm kỹ thuật, kênh bố trí 12 đội ngũ tác nghiệp lưu động trải dài khắp Bắc Mỹ. Các nhóm này bám sát diễn biến của những đội tuyển lớn như Đức, Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha hay Argentina.

Tín hiệu hình ảnh từ hiện trường được truyền thẳng về trung tâm sản xuất tại Rio de Janeiro. Phương án này giúp loại bỏ khâu mã hóa trung gian và giảm thiểu tối đa độ trễ. Các phóng viên cũng được trang bị bộ công cụ di động gọn nhẹ để sẵn sàng tác nghiệp trong mọi khoảnh khắc.

Nội dung của CazéTV không chỉ phát miễn phí trên YouTube mà còn xuất hiện trên Disney+ và Amazon Prime Video. Mỗi nền tảng được tối ưu hóa theo định dạng riêng. Trên YouTube, kênh mở nhiều luồng trực tiếp linh hoạt theo lịch thi đấu.

Đội ngũ chịu trách nhiệm phát sóng cho CazéTV chỉ gồm 3 người. Ảnh: SportsVideos.

Đặc biệt, khi tuyển Brazil ra sân, hai kênh sẽ chạy song song để khán giả vừa theo dõi được chương trình bình luận chuyên sâu, vừa không bỏ lỡ trận đấu cùng giờ.

Chiến lược này nhằm mục đích kết nối cộng đồng người hâm mộ sâu sắc hơn. CazéTV sản xuất liên tục các chương trình điểm tin sáng, cập nhật buổi tập và không khí ăn mừng tại các điểm Fan Fest lớn.

Khi Brazil thi đấu, bốn ê-kíp độc lập sẽ cùng phối hợp tác nghiệp ngay tại sân vận động để phỏng vấn cầu thủ và ghi nhận không khí trực tiếp. Mô hình này đã chứng minh sức mạnh của nền tảng số trong việc tái định hình ngành sản xuất thể thao hiện đại.