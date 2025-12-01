Đất nước Đông Nam Á đứng số một về khả năng hút nhân tài

|
Báo cáo xếp hạng 135 nền kinh tế dựa trên 77 chỉ số. Ảnh: Pexels.
Theo CNBC, Singapore đã chính thức giành vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu (GTCI) năm 2025.
Bảng xếp hạng do trường kinh doanh INSEAD và Viện Portulans (Mỹ) công bố. Ấn bản GTCI năm nay có chủ đề "khả năng phục hồi trong kỷ nguyên gián đoạn", xếp hạng 135 nền kinh tế dựa trên 77 chỉ số, như kỹ năng mềm, mức độ tập trung tài năng AI...
"Báo cáo ra đời trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và công nghệ thay đổi nhanh chóng, khiến việc đo lường tài năng trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết", Giám đốc điều hành Viện Portulans, Rafael Escalona Reynoso, cho biết.
Năm nay, Singapore đã chính thức vượt Thụy Sĩ và giành vị trí dẫn đầu nhờ hệ thống giáo dục vững mạnh, quản trị hiệu quả và cách tiếp cận chủ động trong việc xây dựng lực lượng lao động thích ứng, sẵn sàng đổi mới trong kỷ nguyên AI.
Động lực chính cho sự nhảy vọt của Singapore là đã cải thiện mạnh mẽ trong khả năng giữ chân tài năng, tăng từ bậc 38 ở năm 2023 lên bậc 31 năm nay. Ngoài ra, quốc đảo này còn cải thiện ở các lĩnh vực như mật độ bác sĩ, quyền cá nhân, an toàn cá nhân...
Tuy nhiên, các nước châu Âu thu nhập cao tiếp tục thống trị bảng xếp hạng, chiếm 7/10 vị trí hàng đầu. Mười quốc gia dẫn đầu GTCI 2025 cụ thể như sau:
- Singapore
- Thụy Sĩ
- Đan Mạch
- Phần Lan
- Thụy Điển
- Hà Lan
- Na Uy
- Luxembourg
- Mỹ
- Austrlia
Các quốc gia Bắc Âu như Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển đều ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể và theo sát nhau trên bảng xếp hạng, cho thấy sự tập trung vào việc giữ chân tài năng thông qua các điều kiện sống và cơ hội tiếp cận thuận lợi.
Trong khi đó, Mỹ tụt từ vị trí thứ 3 (năm 2023) xuống vị trí thứ 9 trong năm nay. Đây là kết quả yếu nhất của nước này kể từ năm 2013. Báo cáo chỉ ra các hạng mục cởi mở và học tập suốt đời đã suy giảm nhẹ, dù Mỹ vẫn ghi nhận điểm mạnh về khả năng tạo điều kiện và phát triển tài năng.
Theo GS Paul Evans, đồng biên tập báo cáo, các nền kinh tế nuôi dưỡng lực lượng lao động dễ thích nghi, đa chức năng và am hiểu AI sẽ có vị thế tốt hơn để chuyển đổi sự gián đoạn thành cơ hội và duy trì khả năng cạnh tranh dài hạn.
Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.
Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.