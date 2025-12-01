Đất nước Đông Nam Á đứng số một về khả năng hút nhân tài

Một quốc gia Đông Nam Á dẫn đầu trong việc thu hút nhân tài, trong khi Mỹ bất ngờ trượt dài.

Báo cáo xếp hạng 135 nền kinh tế dựa trên 77 chỉ số. Ảnh: Pexels.

Theo CNBC, Singapore đã chính thức giành vị trí dẫn đầu trong bảng xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu (GTCI) năm 2025.

Bảng xếp hạng do trường kinh doanh INSEAD và Viện Portulans (Mỹ) công bố. Ấn bản GTCI năm nay có chủ đề "khả năng phục hồi trong kỷ nguyên gián đoạn", xếp hạng 135 nền kinh tế dựa trên 77 chỉ số, như kỹ năng mềm, mức độ tập trung tài năng AI...

"Báo cáo ra đời trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và công nghệ thay đổi nhanh chóng, khiến việc đo lường tài năng trở nên thiết yếu hơn bao giờ hết", Giám đốc điều hành Viện Portulans, Rafael Escalona Reynoso, cho biết.

Năm nay, Singapore đã chính thức vượt Thụy Sĩ và giành vị trí dẫn đầu nhờ hệ thống giáo dục vững mạnh, quản trị hiệu quả và cách tiếp cận chủ động trong việc xây dựng lực lượng lao động thích ứng, sẵn sàng đổi mới trong kỷ nguyên AI.

Động lực chính cho sự nhảy vọt của Singapore là đã cải thiện mạnh mẽ trong khả năng giữ chân tài năng, tăng từ bậc 38 ở năm 2023 lên bậc 31 năm nay. Ngoài ra, quốc đảo này còn cải thiện ở các lĩnh vực như mật độ bác sĩ, quyền cá nhân, an toàn cá nhân...

Tuy nhiên, các nước châu Âu thu nhập cao tiếp tục thống trị bảng xếp hạng, chiếm 7/10 vị trí hàng đầu. Mười quốc gia dẫn đầu GTCI 2025 cụ thể như sau:

Singapore

Thụy Sĩ

Đan Mạch

Phần Lan

Thụy Điển

Hà Lan

Na Uy

Luxembourg

Mỹ

Austrlia

Các quốc gia Bắc Âu như Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển đều ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể và theo sát nhau trên bảng xếp hạng, cho thấy sự tập trung vào việc giữ chân tài năng thông qua các điều kiện sống và cơ hội tiếp cận thuận lợi.

Trong khi đó, Mỹ tụt từ vị trí thứ 3 (năm 2023) xuống vị trí thứ 9 trong năm nay. Đây là kết quả yếu nhất của nước này kể từ năm 2013. Báo cáo chỉ ra các hạng mục cởi mở và học tập suốt đời đã suy giảm nhẹ, dù Mỹ vẫn ghi nhận điểm mạnh về khả năng tạo điều kiện và phát triển tài năng.

Theo GS Paul Evans, đồng biên tập báo cáo, các nền kinh tế nuôi dưỡng lực lượng lao động dễ thích nghi, đa chức năng và am hiểu AI sẽ có vị thế tốt hơn để chuyển đổi sự gián đoạn thành cơ hội và duy trì khả năng cạnh tranh dài hạn.