Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn

Các bức tường bao quanh cũng bị đánh sập, khuôn viên và các phòng học bị bùn đất phủ kín, bám lên bàn ghế, thiết bị.

Hàng loạt hồ sơ, giấy tờ, sổ điểm, học bạ, sách vở của nhà trường và học sinh bị bùn, nước nhấn chìm nhiều ngày, hư hại nghiêm trọng.

Khắp sân trường, giáo viên tận dụng vị trí cao ráo để phơi từng bộ hồ sơ, cố gắng cứu vớt những gì còn lại.

Thầy Lê Tấn Dũng, Hiệu trưởng trường và tập thể lãnh đạo, giáo viên của trường đang cùng lực lượng chức năng khẩn trương dọn dẹp, tổng vệ sinh sau lũ.

Dù biết việc khắc phục hồ sơ, giấy tờ sau lũ rất khó khăn, giáo viên trường vẫn kiên nhẫn tách từng trang giấy, phơi khô.

Lực lượng công an, quân đội và đoàn sinh viên Đại học Thái Bình Dương được huy động cùng với nhà trường khắc phục hậu quả sau lũ.

Bà Nguyễn Thị Thơm, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Trận lũ lần này gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả người dân địa phương lẫn nhà trường. Đến giờ, trường vẫn chưa thể thống kê đầy đủ những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Việc khắc phục sau lũ rất gian nan, không thể ngày một ngày hai là xong”.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.