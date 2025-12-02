Đất nền Tây Ninh tăng 30% nhờ ăn theo các 'siêu' dự án đô thị

Đất nền tại nhiều khu vực thuộc Tây Ninh được ghi nhận tăng giá 10-20% sau một năm, thậm chí với những lô có pháp lý rõ ràng mức tăng lên tới 30%.

Nhiều nhà đầu tư nhận định Tây Ninh đã kết thúc quá trình "ngủ đông", chuyển sang giai đoạn tăng trưởng tương tự Bình Dương và Đồng Nai trước đây, nhờ hạ tầng mở ra không gian phát triển mới. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo Batdongsan.com.vn, thị trường Tây Ninh đang bước vào chu kỳ tăng trưởng rõ rệt khi các đại đô thị của Vinhomes, Ecopark cùng hàng loạt dự án hạ tầng liên vùng đồng loạt được xúc tiến. Sự xuất hiện các "siêu" dự án quy mô hàng trăm, hàng nghìn ha của loạt “ông lớn” đã tạo động lực lớn cho mặt bằng đất nền tại đây tăng giá.

Chỉ trong một năm, nhiều khu đất nền Tây Ninh đã tăng giá 10-20%, có nơi thậm chí đã tăng 30%.

Giá đất tăng theo các đại dự án

Từ cuối tháng 4 năm nay, loạt dự án mới đã được khởi công hoặc đề xuất chủ trương tại địa bàn tỉnh Tây Ninh bao gồm khu đô thị sinh thái Eco Retreat (thuộc CTCP Tập đoàn Ecopark), khu dân cư Mai Bá Hương và khu công nghiệp Tandoland (thuộc CTCP Tandoland).

Đáng chú ý, đại đô thị Phước Vĩnh Tây quy mô gần 1.100 ha của Tập đoàn Vingroup cũng đã khởi công từ tháng 8, đây là dự án kết nối với TP.HCM thông qua Quốc lộ 50, đường Vành đai 4.

Dữ liệu khảo sát từ Batdongsan.com.vn cho thấy mức tăng giá rõ nhất xuất hiện tại những khu vực có kết nối giao thông thuận lợi hoặc nằm trong bán kính ảnh hưởng của các đô thị nêu trên. Tại Đức Lập Thượng (Hậu Nghĩa), giá đất tăng từ mốc 12-14 triệu đồng/m2 lên 16-18 triệu đồng/m2 sau một năm.

Các tuyến đường quanh Vinhomes Green City cũng nhích tăng từ vùng 15-16 triệu đồng/m2 lên 19-22 triệu/m2. Vị trí mặt tiền trên trục 826C tại khu Phước Vĩnh Tây đạt mức 37-38 triệu đồng/m2, tăng thêm 6-8 triệu đồng so với đầu năm.

Ngay cả những khu vực vốn có nền giá thấp hơn như Nhị Thành - Thủ Thừa cũng ghi nhận mức tăng 6-9 triệu/m2 lên 8-12 triệu đồng/m2. Với các lô nằm ở vị trí kinh doanh thuận lợi, mức tăng có thể đạt tới 30%.

Theo các môi giới địa phương, giá đất Tây Ninh tăng theo mô hình “2 tầng”. Tầng tăng giá kỳ vọng xuất hiện ngay khi có thông tin quy hoạch hoặc đề xuất chủ trương đầu tư dự án, khiến giá nhích lên 10-15% trong vài tháng. Tầng tăng giá thực diễn ra khi dự án bắt đầu triển khai hoặc các hạng mục hạ tầng hình thành, lúc này mức tăng có thể mở rộng lên 20-30% tùy khu vực và mức độ hoàn thiện pháp lý.

Những dự án hạ tầng nối Tây Ninh với TP.HCM và vùng lân cận khi hoàn thiện được kỳ vọng tác động tích cực lên đà tăng trưởng mới của khu vực. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bên cạnh tác động của các đại đô thị, hạ tầng liên vùng đang tạo ra cú hích quan trọng đối với thị trường Tây Ninh. Tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển xuống còn 45-55 phút, đưa Tây Ninh vào quỹ đạo phát triển của các đô thị vệ tinh. Cùng với đó, tuyến đường ven hồ Dầu Tiếng, việc nâng cấp Quốc lộ 22 - 22B và các dự án kết nối tỉnh - huyện đang định hình lại bản đồ phát triển của địa phương.

Nhiều nhà đầu tư nhận định rằng Tây Ninh đang bước vào giai đoạn tương tự Thủ Dầu Một hay Biên Hòa trước đây trong giai đoạn 2008-2015, khi hạ tầng mở ra không gian phát triển mới và giá đất bắt đầu tăng mạnh theo từng chu kỳ.

Thanh khoản đất nền phía Nam vẫn chậm

Trái ngược với mức tăng giá tại một số điểm "nóng" tại Tây Ninh, bức tranh chung của thị trường đất nền phía Nam lại khá thận trọng.

Báo cáo quý III từ DKRA Consulting cho biết nguồn cung sơ cấp toàn vùng trong quý gần nhất đạt 7.170 sản phẩm nhưng chỉ 390 nền được tiêu thụ, tương đương tỷ lệ hấp thụ 5%, mức thấp nhất trong nhiều quý gần đây. Dù sức cầu tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước, con số này vẫn quá nhỏ để tạo ra sự chuyển biến đáng kể về thanh khoản.

Đơn vị này cũng ghi nhận sự phân hóa lớn về giá giữa các địa phương, khi đất nền dự án tại TP.HCM có thể lên tới 140 triệu đồng/m2. Trong khi đó tại Tây Ninh, mức giá cao nhất ghi nhận khoảng 74 triệu đồng/m2, còn Đồng Nai ở mức 60 triệu đồng/m2.

Ngược lại, một số khu vực ven Tây Ninh hiện có giá chỉ 3,8-4,1 triệu đồng/m2, tạo ra biên độ giá rất rộng tùy vào vị trí, pháp lý và mức độ hưởng lợi từ hạ tầng. Trong khi giá sơ cấp gần như đứng yên, thị trường thứ cấp lại ghi nhận mức tăng trung bình 5% so với quý II nhờ tín dụng được nới lỏng và nguồn cung mới khá hạn chế.

Giao dịch đất nền hiện tập trung vào những dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hiện hữu, hoặc nằm gần các điểm nóng quy hoạch. TP.HCM và Tây Ninh được DKRA dự báo tiếp tục là 2 khu vực giữ vị thế chủ lực tiêu thụ của thị trường quý IV.

Về nguồn cung mới trong quý IV, thị trường sẽ chỉ chào đón khoảng 450-550 sản phẩm, cho thấy thị trường tiếp tục xu hướng khan hiếm. Điều này có thể tiếp tục giữ cho mặt bằng giá tăng ổn định trong năm 2026.