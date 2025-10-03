Đất nền Cần Giuộc, Nhơn Trạch vẫn 30-40 triệu đồng/m2

Các dự án đất nền có sổ đỏ, mặt tiền đường lớn ở các khu vực Long An (cũ) hay Đồng Nai (cũ) hiện vẫn duy trì mặt bằng giá 30-40 triệu đồng/m2, chưa bằng một nửa khu đông TP.HCM cũ.

Giá đất nền khu nam TP.HCM cùng Long An (cũ) và Đồng Nai (cũ) thấp hơn một nửa so với khu đông. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo thị trường 8 tháng đầu năm 2025 của Batdongsan.com.vn, phân khúc đất nền đã trở lại quỹ đạo quan tâm của các nhà đầu tư. Đồng thời, lượng tin đăng bán đã tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Batdongsan.com.vn cũng cho biết sau khi tăng 30-40% trong quý II, giá đất nền phía Nam đã có điều chỉnh do tác động của “cơn sốt” sáp nhập tỉnh thành. Tuy vậy, mức giảm chỉ khoảng 10-15%, nên mặt bằng giá hiện vẫn neo cao so với cùng kỳ 2024.

Thế nhưng, phân khúc này lại có sự phân hóa rõ rệt về giá ở hai khu đông và nam TP.HCM.

Giá đất nền khu đông vẫn đang trên đà tăng cao, dao động 75-140 triệu đồng/m2. Trong khi đó, nguồn cung sơ cấp tại đây ngày càng hạn chế.

Trái lại, khu nam TP.HCM cùng Cần Giuộc (Long An cũ), Hậu Nghĩa (Long An cũ) và Nhơn Trạch (Đồng Nai cũ) chỉ duy trì mức 30-40 triệu đồng/m2 đối với những dự án có sổ đỏ, mặt tiền đường lớn, hợp lý hơn so với mặt bằng khu đông.

Các chuyên gia cho rằng khu nam từng là điểm "nóng" giai đoạn 2017-2019, nay ổn định hơn nhưng vẫn giữ sức hút nhờ quỹ đất sạch và hạ tầng ngày càng hoàn thiện. Cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 cùng các tuyến liên vùng đang được đẩy nhanh tiến độ, được kỳ vọng mở ra cú hích mới cho giá đất.

Một số dự án tiêu biểu ghi nhận giao dịch tốt ở khu vực này là The 826 EC (xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An cũ) hiện được chào bán trên các sàn giao dịch bất động sản với giá 30-35 triệu đồng/m2; Five Star Eco City (xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, Long An cũ) dao động 25-38 triệu đồng/m2.

Theo DKRA Consulting, từ nay đến cuối năm, giá đất nền tại Long An (cũ), Bình Dương (cũ), Đồng Nai (cũ) dự kiến vẫn tăng nhưng biên độ không lớn, chủ yếu đến từ các dự án hiện hữu và những giai đoạn mở bán tiếp theo.

Ông Kiệt Nguyễn, Giám đốc Kinh doanh Dự án tại DKRA, nhận định sức "nóng" của phân khúc này sẽ tập trung ở những nơi gắn liền với hạ tầng và siêu dự án, thay vì lan rộng toàn thị trường.

“Giá đất nền chắc chắn sẽ tiếp tục tăng do nhu cầu luôn hiện hữu, nhưng mức biến động sẽ không mạnh mẽ như các giai đoạn trước. Nhà đầu tư cần xác định tâm thế đầu tư trung và dài hạn”, ông chia sẻ.

Ngoài ra, loạt chính sách hỗ trợ như nới lỏng tín dụng, giảm thuế phí hay đẩy mạnh giải ngân đầu tư công cũng được kỳ vọng tạo thêm lực đẩy, góp phần cải thiện sức cầu cho phân khúc này.

Tuy nhiên, chuyên gia lưu ý nhà đầu tư cần thận trọng khi lựa chọn, ưu tiên sản phẩm có pháp lý rõ ràng, chủ đầu tư uy tín và mức giá phù hợp để hạn chế rủi ro trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.