Đất đồi trút ào ạt như thác xuống Quốc lộ 40B, nhiều người vứt xe chạy

Nhiều người chạy xe máy trên Quốc lộ 40B đã chủ động vứt lại xe và tháo chạy thoát thân khi quả đồi sạt lở.

Thông tin trên được ông Võ Như Sơn Trà - Phó Chủ tịch UBND xã Nam Trà My, TP Đà Nẵng xác nhận với PV Báo Điện tử VTC News chiều nay (16/11).

Nhiều người bỏ lại xe máy và tháo chạy. Ảnh: Cắt từ clip

Theo ông Trà, khoảng 15h cùng ngày, mưa lớn khiến quả đồi ở thôn Măng Tra bị sạt lở. Lượn lớn đất đá trút ào ạt xuống mặt đường Quốc lộ 40B.

Thời điểm xảy ra sạt lở, có khoảng 5-6 người chạy xe máy di chuyển qua khu vực trên. "Khi nhận thấy dấu hiệu đất đá trượt xuống từ phía taluy dương, người đi đường đã chủ động bỏ lại xe máy và tháo chạy thoát thân. Nhờ vậy, khi đất đá ào ạt trút xuống mặt đường đã không gây thiệt hại về người" - ông Trà nói.

Vị này thông tin thêm, từ năm 2020, khu vực này thường xuyên xảy ra sạt lở khi trời mưa. Vì vậy, người dân địa phương khi đi qua đây rất chú ý quan sát.

Cách đây 2 hôm, tại xã miền núi Hùng Sơn, TP Đà Nẵng, xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng khiến 3 người mất tích.

Cụ thể, khoảng 9h35 ngày 14/11, tại khu vực suối Azắt, thôn Pứt, nhiều người trải qua cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác. Khu vực bị sạt lở rộng lớn, kéo dài hơn 1km. Ước tính, cả triệu m³ đất, đá từ quả đồi trên cao đổ ập xuống.

Qua nắm thông tin ban đầu, Công an xã Hùng Sơn cho biết ngoài 3 người bị vùi lấp, vụ sạt lở cũng vùi 7 xe máy của người dân, 3 nhà duông (chòi tạm dựng ở rẫy). Để đảm bảo an toàn trước tình hình sạt lở diễn biến phức tạp, xã khẩn cấp di dời 171 hộ với 664 người ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Sạt lở ở xã Hùng Sơn khiến 3 người mất tích. Ảnh: BP

Để đảm bảo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng sạt lở, chính quyền địa phương trích 500 kg gạo, hỗ trợ 100 triệu đồng để các thôn mua lương thực, thực phẩm phục vụ người dân tại các điểm sơ tán.

Sáng 16/11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ đã tiếp cận hiện trường vụ sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Tuy nhiên, trước diễn biến thời tiết xấu, công tác tìm kiếm đã phải tạm dừng.