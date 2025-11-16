Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Mưa lớn kéo dài gây ngập sâu, Khánh Hòa cảnh báo

  • Chủ nhật, 16/11/2025 16:29 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ngập sâu. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh đã nâng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất lên cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, yêu cầu người dân vùng núi khẩn trương di dời.

Ngày 16/11, tỉnh Khánh Hòa đang trải qua đợt mưa lớn kéo dài, gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng về thiên tai và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa đo được từ 1-12h cùng ngày tại khu vực Nha Trang đạt 75,6 mm, trong khi tại xã Diên Phú là 62,4 mm.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường tại các phường Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang rơi vào tình trạng ngập cục bộ, dao động từ 0,2-0,8 m. Dự báo cho thấy phạm vi ngập lụt tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

canh bao mua lon anh 1

Mưa lớn khiến nhiều khu vực của tỉnh Khánh Hòa ngập sâu.

Đặc biệt, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đã được nâng lên mức rủi ro thiên tai cấp độ 1. Trong vòng 6 giờ tới, dự báo lượng mưa tại phía Nam tỉnh Khánh Hòa có thể dao động từ 50-100 mm, có nơi vượt ngưỡng 150 mm. Trong khi đó ở phía Bắc Khánh Hòa ghi nhận từ 40-70 mm, một số điểm có thể trên 100 mm.

Các điểm nóng được cảnh báo có nguy cơ sạt lở cao gồm đèo Phượng Hoàng trên quốc lộ 26 đoạn qua Tây Ninh Hòa, đèo Khánh Lê nối Nha Trang - Đà Lạt trên quốc lộ 27C thuộc địa phận Khánh Vĩnh, các sườn núi Chai Lay, Chai Ma Bai (phường Tây Ninh Hòa).

Ngoài ra còn có vách núi Hòn Giao (xã Tây Khánh Vĩnh và xã Nam Khánh Vĩnh), cùng khu vực sườn núi xã Khánh Sơn. Dự báo thời tiết trong 24 giờ tới (từ 14h ngày 16/11 đến 13h ngày 17/11), mưa lớn tiếp tục duy trì trên diện rộng.

canh bao mua lon anh 2

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đã được nâng lên mức rủi ro thiên tai cấp độ 1.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Khánh Hòa đang triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ khẩn cấp. Lực lượng chức năng theo dõi sát bản tin thời tiết, kiểm tra các khu dân cư ven sông, vùng trũng để chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời chuẩn bị lương thực và nhu yếu phẩm hỗ trợ. Các điểm ngập sâu, sạt lở được bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát giao thông.

Chính quyền địa phương vận động người dân kê cao tài sản, khơi thông dòng chảy, chống úng tại khu dân cư và khu công nghiệp. Ngành nông nghiệp hướng dẫn vận hành hồ chứa an toàn, cảnh báo mưa lũ vùng hạ du. Các đơn vị quản lý hồ chứa kiểm tra công trình, vận hành đúng quy trình, phối hợp cảnh báo và sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm. Ngành giáo dục cần theo dõi sát tình hình thời tiết, chủ động cho học sinh nghỉ học khi mưa lũ lớn xảy ra.

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Đợt mưa lớn ở miền Trung sẽ vượt mức dự báo trước đó

Những nhận định mới nhất cho thấy, đợt mưa từ đêm 15/11 đến đêm 18/11 ở miền Trung có thể lớn hơn so với những dự báo trước đó. Lượng mưa trong 3 ngày ở Huế, Đà Nẵng có thể từ 300-600 mm, có nơi trên 800 mm, nguy cơ lũ lên trên báo động 3 ở nhiều sông.

19 giờ trước

TP.HCM chuyển lạnh, sắp đón đợt mưa lớn

Sáng 15/11, người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận cảm nhận rõ không khí se lạnh khi áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía Nam.

30:1807 hôm qua

Miền Trung sắp mưa rất lớn, có nơi trên 700 mm

Mưa bắt đầu từ khoảng đêm 15/11, kéo dài từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hoà, trọng tâm là Huế, Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, Gia Lai. Nhiều nơi có thể mưa trên 700 mm trong 3 ngày.

07:06 14/11/2025

https://tienphong.vn/mua-lon-keo-dai-gay-ngap-sau-khanh-hoa-canh-bao-post1796666.tpo

Thanh Thanh/Tiền Phong

cảnh báo mưa lớn Khánh Hòa Mưa lớn Ngập sâu Khánh Hòa

    Đọc tiếp

    Oto chay rui trong khuon vien chung cu o TP.HCM hinh anh

    Ôtô cháy rụi trong khuôn viên chung cư ở TP.HCM

    1 giờ trước 15:48 16/11/2025

    0

    Ngày 16/11, một chiếc xe ôtô cháy trong khu vực đỗ xe của chung cư Hoàng Anh River View, phường An Khánh. Ngọn lửa lan sang một xe ôtô 7 chỗ khác bên cạnh gây hư hỏng.

    Sau rom bo luc nhuc trong khu dan cu o TP.HCM hinh anh

    Sâu róm bò lúc nhúc trong khu dân cư ở TP.HCM

    2 giờ trước 14:42 16/11/2025

    0

    Ngày 16/11, đại diện UBND phường Phú Lợi, TP.HCM (trước là tỉnh Bình Dương) cho biết, sau khi nắm thông tin về hiện tượng sâu róm bùng phát, cơ quan chuyên môn đang tìm nguyên nhân, cách xử lý để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân trên địa bàn.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý