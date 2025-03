'Dao hai lưỡi' Messi

MLS có triển vọng tươi sáng, nhất là khi World Cup 2026 đang đến gần. Tuy nhiên, giải đấu còn nhiều dấu hỏi về hướng đi trong tương lai. Một số nhà lãnh đạo tin rằng MLS làm rất tốt khi chiêu mộ Messi. Tuy nhiên, sức hút của Messi không khác gì "con dao hai lưỡi" đối với giải đấu số một nước Mỹ.

"Chiêu mộ cầu thủ hay nhất thế giới là một tuyên bố mạnh mẽ, khẳng định tầm quan trọng của giải đấu. Messi rõ ràng là một hiện tượng. Nhưng vấn đề then chốt là sau khi cậu ấy rời đi, MLS sẽ ra sao?" là ý kiến của hầu hết Giám đốc Điều hành MLS.

Việc sở hữu Messi rõ ràng là một lợi thế lớn cho MLS, đặc biệt với Inter Miami. Không chỉ đóng góp to lớn về chuyên môn, M10 còn giúp Inter Miami tăng sự nhận diện trên mọi phương diện. Những trận có Inter Miami thi đấu dễ tạo ra kỷ lục khán giả đến sân.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của anh trong những trận đấu gần đây cũng gây ra những làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ. Nhiều người chỉ muốn đến sân theo dõi Leo chơi bóng. Nếu anh không ra sân, họ cảm thấy thất vọng.

Không thể phủ nhận Messi là "gà đẻ trứng vàng" giúp MLS thu hút khán giả toàn cầu. Nhưng sự phụ thuộc quá lớn vào anh cũng khiến giải đấu gặp rắc rối mỗi khi siêu sao Argentina không thể ra sân.

Với lịch trình dày đặc và tuổi tác không còn trẻ, Messi chắc chắn sẽ còn bỏ lỡ nhiều trận đấu nữa trong tương lai. Và một khi Leo giải nghệ, MLS sẽ đối mặt với bài toán lớn hơn là tìm một cầu thủ tên tuổi thay thế vị trí của anh.

Hôm 9/3, Messi vắng mặt trong chiến thắng 1-0 của Inter Miami trước Charlotte FC tại MLS. Đây là trận đấu thứ 3 liên tiếp mà siêu sao người Argentina không ra sân.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.