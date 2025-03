Lý do Messi liên tục nghỉ thi đấu

Hôm 7/3, Messi vắng mặt trong chiến thắng 2-0 của Inter Miami trước Cavalier FC ở CONCACAF Champions Cup. Đây là trận đấu thứ hai liên tiếp mà siêu sao người Argentina không ra sân, dù anh vẫn tập luyện bình thường cùng đội bóng trước đó.

Nói về sự vắng mặt của Messi, HLV Mascherano cho biết: “Leo không gặp chấn thương nào cả. Rõ ràng, với lịch thi đấu dày đặc, cậu ấy cảm thấy mệt mỏi và có dấu hiệu quá tải. Vì vậy, chúng tôi quyết định không để cậu ấy ra sân tại Houston. Chúng tôi không muốn mạo hiểm để Messi phải nghỉ thi đấu một tháng".

Trong vòng 40 ngày qua, Messi thi đấu tổng cộng 8 trận, bao gồm 3 trận trong vòng 7 ngày từ 19 đến 26/2. Lịch thi đấu dày đặc này bao gồm các trận đấu ở MLS, CONCACAF Champions Cup và những trận giao hữu tiền mùa giải nhiều quốc gia khác nhau.

Dù Inter Miami giành chiến thắng trong 2 trận đấu gần nhất vắng Messi, người hâm mộ vẫn rất mong chờ sự trở lại của cựu sao Barca. Trong năm 2025, Messi ghi 4 bàn và có thêm 4 kiến tạo trên mọi đấu trường.

“Cậu ấy đang tập luyện tốt. Messi đã tập hôm qua và hôm nay. Chúng tôi sẽ xem xét liệu cậu ấy có sức khỏe tốt hay không, nhưng vẫn phải cân nhắc điều gì là tốt nhất cho đội bóng", HLV Mascherano nói thêm.

Inter Miami sẽ có trận đấu tiếp theo với Charlotte FC tại MLS vào ngày 9/3, trước khi di chuyển đến Jamaica để tham dự trận lượt về vòng 16 đội CONCACAF Champions Cup gặp Cavalier. Dự kiến sẽ có khoảng 35.000 cổ động viên đến sân để chứng kiến Messi thi đấu.

