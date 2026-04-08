Đạo diễn 'Hẹn em ngày nhật thực': Doanh thu ngoài tưởng tượng của tôi

Bên cạnh những khen ngợi về câu chuyện và ý tưởng, "Hẹn em ngày nhật thực" cũng bị một số cây bút phê bình sắc sảo đánh giá là sến sẩm, cũ kỹ, nhiều sạn.

Điện ảnh Việt trong những tháng đầu năm 2026 chứng kiến nhiều hiện tượng kỳ lạ. Không ít dự án “âm thầm khai trương” nhưng bùng nổ doanh thu hoặc gây sốt mạng xã hội. Hẹn em ngày nhật thực của Lê Thiện Viễn là một trong số đó.

Tác phẩm không quá được chú ý ở những ngày công bố dự án, showcase, dàn diễn viên chính cũng không phải là những ngôi sao đình đám. Bản thân Lê Thiện Viễn từng có những dự án thất bại và phải dừng hành trình làm phim trong 7 năm.

Song dự án mới nhất của anh - Hẹn em ngày nhật thực - đang có doanh thu khả quan (trên 70 tỷ đồng sau 2 tuần trình làng). Tác phẩm có sức sống bền bỉ và nhận phản hồi tích cực từ công chúng trong bối cảnh loạt phim Việt nối đuôi nhau ra mắt.

'Doanh thu ngoài sức tưởng tượng của tôi'

- Khi bắt tay thực hiện dự án này, có bao giờ anh nghĩ đến việc tác phẩm sẽ chạm con số doanh thu 70 tỷ đồng và sự đón nhận từ khán giả như hiện tại không?

- Tôi chưa từng nghĩ đến. Thật lòng, khi làm dự án này, tôi chỉ mong doanh thu đủ hòa vốn. May mắn hơn, phim thu khoảng 50 tỷ đồng thôi là cũng được được rồi đó. Nhưng không ngờ qua tuần thứ hai, khán giả lại ủng hộ nhiều hơn tuần đầu nữa. Bộ phim vẫn có doanh thu ổn định. Tôi nghĩ mọi người vẫn đang ủng hộ mình. Còn con số 70 tỷ đồng nằm ngoài tưởng tượng của tôi.

Bây giờ, tôi có chút nhẹ nhõm rồi. Chứ trong tuần đầu, phim bán khá chậm, tôi và ê-kíp đều lo lắng, căng thẳng. Tôi đau đầu và khó ngủ.

- Vì sao anh chỉ mong phim đủ hòa vốn. Anh thiếu tự tin vào dự án này đến vậy à?

- Đã 7 năm rồi, tôi mới có phim trở lại. Rất nhiều khán giả sẽ không biết Lê Thiện Viễn là ai. Đó là bất lợi cho tôi. Vì tên tuổi đạo diễn hot thì mọi chuyện lại khác. Còn bây giờ, tôi như một đạo diễn đầu tay, mới hoàn toàn. Đó là bài toán khó đầu tiên.

Bài toán tiếp theo là thể loại phim tình cảm lãng mạn. Khi tôi khảo sát 10 người, chỉ có 3 người muốn xem, 7 người còn lại muốn xem thể loại khác. Vì thế, khi gầy dựng dự án này, tôi đã đoán được phần nào bộ phim của mình ra sao và doanh thu sẽ đi đến mức nào. Tôi không dám kỳ vọng bùng nổ như những phim khác được.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn chia sẻ doanh thu hiện ngoài sức tưởng tượng của anh.

- Sau bước khảo sát đó và chấp nhận khả năng dự án không được đón nhận, động lực nào khiến anh vẫn theo đuổi đến cùng để đưa tác phẩm ra rạp?

- Có thể do đam mê của tôi. Vì làm nghề mà cứ sợ hãi thì mãi không làm được gì. Còn nếu cứ chạy theo những thể loại đang hot của thị trường, lại không phải thế mạnh của tôi.

Tôi cũng suy nghĩ nhiều năm, tự hỏi mình có đủ can đảm để làm không. Quan trọng nhất, khi phát triển kịch bản, tôi có niềm tin sẽ chạm tới nhiều người. Đây cũng là ván cược lớn và tôi đã quyết định làm. Vì không phải thời điểm này, thì không còn lúc nào khác.

Nếu để lâu quá nữa, tên tuổi của bản thân lại càng mờ nhạt. Quá nhiều yếu tố để buộc chạy dự án. Ví dụ, khi mình đang thích thú, tâm huyết với kịch bản này, mà không làm luôn, đợi 2-3 năm nữa chẳng hạn, tôi không chắc rằng bản thân còn cảm xúc nữa hay không.

Tôi sợ mình chùn bước nếu kéo dài thời gian trở lại, rồi lửa nghề cũng không còn. Thời điểm này thích hợp nhất rồi, tôi không thể chờ đợi được nữa.

'Nhiều diễn viên hạng A từ chối tôi'

- Khi bản thân anh còn không tin vào chính mình, vậy làm sao để thuyết phục được những diễn viên như NSND Lê Khanh, Thanh Sơn, Hứa Vĩ Văn, Thiên Ân, Khương Lê tham gia dự án?

- Ngoài anh Hứa Vĩ Văn là chơi thân, các diễn viên còn lại, trong đó có chị Lê Khanh cũng không biết tôi là ai.

May mắn là khi gửi kịch bản cho họ, ai cũng thích và lập tức đồng ý. Tôi nhớ chị Lê Khanh có nhắn lại một dòng sau khi đọc xong kịch bản: 'Em chọn đúng người rồi đó'. Lúc đó, tôi mới tự tin về kịch bản của mình.

Ở giai đoạn ban đầu, khi tìm diễn viên, tôi nhận được nhiều lời khuyên rằng nên chọn ngôi sao này, hay diễn viên hạng A để thu hút truyền thông.

Nhưng tôi đã có những mường tượng về việc sẽ chọn diễn viên nào để đóng cho nhân vật trong phim của mình. Tôi cũng đã gặp những diễn viên hạng A. Song mọi thứ như một cái duyên. Khương Lê và Thiên Ân đối với tôi là một cái duyên. Và tôi may mắn có hai bạn trong dự án của mình.

Trước Hẹn em ngày nhật thực, Lê Thiện Viễn từng có 7 năm không làm phim.

- Có ai đã từ chối vì "không biết Lê Thiện Viễn là ai" như cách anh chia sẻ ở trên?

- May mắn là không. Nhiều diễn viên hạng A mà tôi nhắc ở trên đều dễ thương. Trong buổi gặp gỡ, họ đều thích kịch bản và khuyên tôi nên tìm diễn viên khác cho phù hợp. Vì các diễn viên này sợ không tải được tinh thần của nhân vật ở giai đoạn 18,19 tuổi. Nếu họ diễn ngây thơ, trong sáng, khán giả khó lòng tin được. Vì thế, tôi quyết định tìm diễn viên mới. Những người từ chối tôi không phải vì kịch bản dở.

Hành trình với dự án này không có quá nhiều khó khăn. Ai cũng hào hứng và thích dự án. Các thành viên trong đoàn phim đều làm việc với nhiệt huyết cao. Tôi may mắn khi nhận được sự hậu thuẫn từ mọi người rất nhiều. Ở bối cảnh quay, hay những buổi work shop, tôi đều muốn truyền đến mọi người năng lượng tích cực. Vì vậy, khi phim ra, tôi cũng muốn khán giả cảm nhận được sự chân thành, tình cảm từ dự án này của mình.

- Thời điểm phim khởi quay, ê-kíp công bố dàn diễn viên có Thanh Hằng và Hồng Đào. Vì sao khi tác phẩm phát hành lại không xuất hiện hai diễn viên này?

- À, chị Thanh Hằng là nhà đầu tư thôi. Nhiều người lầm tưởng chị Thanh Hằng đóng phim này nhưng không phải. Còn chị Hồng Đào, tôi có lời mời chị tham gia vai ma sơ nhưng sau đó dự án dời lại. Và thời điểm ấy, chị Hồng Đào đang ở Mỹ, không thể sắp xếp được lịch quay. Tôi đành hẹn chị một dự án khác.

- Nếu nói 'Hẹn em ngày nhật thực' đã cứu vớt sự nghiệp của anh, liệu có đúng?

- Tôi nghĩ đúng đó. Vì trong tuần qua, sự đón nhận, ủng hộ của mọi người nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nhiều đạo diễn trong nghề cũng nhắn tin, đăng bài lên trang cá nhân khen, động viên. Tôi thấy bản thân được công nhận và rất mừng. Những gì mình nghiên cứu, ấp ủ, theo đuổi trong nhiều năm, ít nhiều đã gặt hái chút trái ngọt đầu tiên.

Như tôi chia sẻ từ đầu, từ việc chỉ mong hòa vốn, phim đã đạt 50 tỷ đồng rồi bây giờ là 70 tỷ đồng . Tôi bắt đầu có hy vọng cho cột mốc tiếp theo là 90 tỷ đồng . Còn con số 100 tỷ, tôi chưa dám nghĩ tới vì "sợ nói trước bước không qua" (Cười).

'Phim của tôi không xuất sắc'

- Khi phim chiếu những ngày đầu, tràn ngập trên mạng là những lời tung hô hoặc có thể là seeding: 'Hẹn em ngày nhật thực là phim hay nhất Việt Nam hoặc Tác phẩm điện ảnh tốt nhất của 2026'... Bản thân anh hẳn đã đọc những bài đăng này. Anh thấy thế nào, có "lố" không?

- Tôi có đọc và bất ngờ vì không nghĩ rằng có những bài đăng cùng sự đón nhận như vậy. Phim của tôi không quá xuất sắc đâu. Ở góc độ của đạo diễn, tôi chỉ thấy phim mang lại nhiều cảm xúc. Nếu nói là phim hay nhất Việt Nam, tôi không dám nhận.

Nếu mọi người nhận xét rằng đây là một trong những phim tình cảm hay của điện ảnh Việt thì tôi thích hơn.

"Tôi nhớ chị Lê Khanh có nhắn lại cho tôi sau khi đọc xong kịch bản: 'Em chọn đúng người rồi đó'. Lúc đó, tôi mới tự tin về kịch bản của mình", nam đạo diễn nhớ lại.

- Bên cạnh những lời khen, không khó nhận thấy tác phẩm còn khá nhiều sạn, đơn cử như thoại phim sến sẩm, nhiều phân đoạn cũ kỹ, mô-típ hay tình tiết có phần sắp đặt?

- Khi làm phim tâm lý tình cảm, lãng mạn tôi đã xác định gắn với sự sến súa. Tình yêu là vậy. Khi hai người yêu nhau phải nói những lời trăng mật, ngọt ngào. Khán giả họ xem, có thể một số không thích sự sến sẩm này. Nhưng tôi cố tình làm vậy đó.

Những cảnh phim như diễn viên chạy dưới mưa khóc hay những câu thoại, hình ảnh trong phim là cách tôi muốn gợi nhớ đến thập niên trước. Tôi luôn sống trong ký ức của những thời điểm đó và ít nhiều bị ảnh hưởng.

Song tôi cũng cố gắng tiết chế lại. Tôi không muốn khán giả nổi hết da gà vì sự quá sến đó của mình.

Còn tiếc nuối ở dự án này, chắc chắn là có. Khi xem lại, tôi cũng nhận ra những hạt sạn của dự án mà trước đó không thấy. Nhưng phim đã ra đời rồi, những tiếc nuối sẽ gác lại và dành kinh nghiệm cho tác phẩm tiếp theo.

- Điều gì được rút ra, sau một hành trình dài với điện ảnh, từ những bộ phim đầu thất bại, bị chê về chất lượng, doanh thu thảm bại đến khi trở lại sau 7 năm với dự án hiện tại?

- Khi dự án Vu quy đại náo không thành công như kỳ vọng, tâm trạng của tôi lúc đó là thất vọng, tự ti và nghĩ mình không hợp với nghề này. Thời điểm ấy, tôi tiếp tục tập trung vào việc chụp hình. Khi vài năm trôi qua, tôi bắt đầu nguôi ngoai dần. Câu chuyện về doanh thu phim trước không tốt đã nguội, tôi bắt đầu nhen nhóm, suy nghĩ rằng mình phải làm lại thôi.

Tôi không phải kiểu người thất bại là ngay lập tức làm lại liền. Tôi cần thời gian để chấp nhận, nhìn lại bản thân và thay đổi.

Sau đó, tôi đi học những khóa học ngắn hạn về điện ảnh để có thêm kiến thức chuyên môn. Ở hai dự án trước đây, tôi chủ yếu làm theo bản năng, không biết cách làm một phim điện ảnh quy trình ra sao.

- Với người làm sáng tạo, việc chấp nhận thất bại và sai lầm của bản thân có khó không. Hay sự cạn kiệt ý tưởng, tuổi tác là cản trở?

- Tôi nghĩ làm nghề này, lửa nghề quan trọng lắm. Còn nhiệt huyết là còn làm. Tuổi tác không quá ảnh hưởng. Đạo diễn càng nhiều kinh nghiệm cùng năm tháng trải nghiệm, sự sâu sắc bồi đắp, sẽ chín muồi hơn và làm phim sẽ hay hơn.

Ví dụ, ở thời điểm Vu quy đại náo quay, cách đây phải gần 10 năm. Và lúc đó, con người của tôi khác, vui vẻ, hồn nhiên. Còn ở phim này, tôi đã già hơn, không còn giữ sự hồn nhiên như trước nữa. Bộ phim vì thế cũng trầm và lắng hơn. Mỗi một giai đoạn, con người mình sẽ thay đổi, do vậy, bộ phim làm ra cũng khác chút xíu.

May mắn là dù điều gì thay đổi, những người đồng hành với tôi trong 10 năm qua vẫn ở đó, từ DOP đến những thành viên khác. Sự nhiệt huyết, niềm tin mà mọi người đặt vào nhau ở dự án đầu tiên thế nào thì đến phim này vẫn vậy. Ai cũng bước vào dự án Hẹn em ngày nhật thực với tâm thế, công suất 200%.

Sau mỗi dự án, bài học tôi rút ra cho mình là làm gì cũng phải đến nơi đến chốn, hết mình. Khi nhận kết quả tốt, bản thân mới thấy đó là phần thưởng xứng đáng. Trong công việc đạo diễn, tôi vẫn kiên định với việc là tập trung tốt nhất cho kịch bản. Nếu một kịch bản không tốt sẽ rất khó chạm đến khán giả.