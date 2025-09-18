Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dani Alves thua kiện

  • Thứ năm, 18/9/2025 20:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cựu danh thủ Brazil, Dani Alves, nhận tin không vui khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) phán quyết có lợi cho CLB Pumas trong vụ tranh chấp hợp đồng.

CLB Pumas yêu cầu Dani Alves phải bồi thường hợp đồng.

Theo quyết định từ CAS, việc Pumas chấm dứt hợp đồng với Alves được công nhận là hợp pháp và anh bị buộc phải trả khoản bồi thường thiệt hại.

"CAS xác nhận việc CLB chấm dứt hợp đồng Dani Alves với lý do chính đáng, đồng thời buộc ông phải thanh toán khoản bồi thường cao hơn mức quy định của FIFA, nhằm bù đắp thiệt hại gây ra cho CLB", thông cáo của Pumas nêu rõ.

Pumas chấm dứt hợp đồng với Alves vào tháng 1/2023, sau khi anh bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ tại Barcelona. Pumas yêu cầu Alves bồi thường 5 triệu USD do vi phạm điều khoản về hành vi không đúng mực trong hợp đồng, khi cầu thủ này bị bắt ở Tây Ban Nha.

Pumas là đội bóng cuối cùng của Alves. Tại đây, hậu vệ người Brazil ra sân 13 trận. Trước khi tới Mexico, Alves từng thi đấu cho nhiều đội danh tiếng như Sevilla, Juventus, PSG và Barcelona. Anh có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với hầu hết danh hiệu cao quý ở cấp CLB.

Vào tháng 3, Alves được tuyên trắng án trong vụ án hiếp dâm sau khi kháng cáo thành công. Các thẩm phán cho biết cáo buộc của người phụ nữ không đáng tin cậy, dựa trên bằng chứng video và kết quả giám định ADN xác nhận hành vi tình dục đồng thuận.

Việc bị tạm giam hơn 14 tháng và vướng vào cuộc chiến pháp lý khiến Alves khánh kiệt về tài chính. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Alves muốn nhận khoản tiền bồi thường lên đến 11.000 euro cho quãng thời gian phải ngồi tù oan. Tuy nhiên, Tòa án Barcelona chưa phê duyệt.

Vợ Dani Alves từng bị dọa giết

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Joana Sanz thừa nhận cô trải qua quãng thời gian tồi tệ khi chồng Dani Alves phải ngồi tù.

10:57 3/4/2025

Dani Alves có con sau khi thoát án tù

3 ngày sau khi Dani Alves được tuyên trắng án cáo buộc hiếp dâm, vợ anh, Joana Sanz, bất ngờ thông báo mang thai con đầu lòng.

22:10 31/3/2025

Dani Alves trắng án

Cựu ngôi sao của Barcelona, Dani Alves chính thức được tuyên trắng án trong vụ án hiếp dâm sau khi kháng cáo thành công.

11:09 29/3/2025

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Minh Nghi

Dani Alves thua kiện Juventus Dani Alves Pumas thua kiện

  • Juventus

    Juventus

    Juventus là CLB bóng đá lâu đời và thành công nhất Italy. Đội bóng được thành lập năm 1897 bởi một nhóm học sinh trường Trung học Massimo D'Azeglio và bắt đầu tham gia giải VĐQG Italy từ 1900. Những thành công của Juventus trong suốt chiều dài lịch sử hầu hết gắn với gia đình Agnelli. Juve cũng là CLB đầu tiên giành đủ 3 cúp bóng đá châu Âu C1, C2 và C3.

    Bạn có biết: Trong lịch sử hơn 120 năm tồn tại và phát triển, Juventus từng trải qua 2 đời chủ tịch không mang quốc tịch Italy là Alfred Dick (Thụy Sĩ) và Jean-Claude Blanc (Pháp).

    • Tên đầy đủ: Juventus Football Club S.p.A.
    • Thành lập: 1/11/1897
    • Sân vận động: Juventus Arena

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý