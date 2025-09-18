Dani Alves thua kiện

Cựu danh thủ Brazil, Dani Alves, nhận tin không vui khi Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) phán quyết có lợi cho CLB Pumas trong vụ tranh chấp hợp đồng.

CLB Pumas yêu cầu Dani Alves phải bồi thường hợp đồng.

Theo quyết định từ CAS, việc Pumas chấm dứt hợp đồng với Alves được công nhận là hợp pháp và anh bị buộc phải trả khoản bồi thường thiệt hại.

"CAS xác nhận việc CLB chấm dứt hợp đồng Dani Alves với lý do chính đáng, đồng thời buộc ông phải thanh toán khoản bồi thường cao hơn mức quy định của FIFA, nhằm bù đắp thiệt hại gây ra cho CLB", thông cáo của Pumas nêu rõ.

Pumas chấm dứt hợp đồng với Alves vào tháng 1/2023, sau khi anh bị bắt vì cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ tại Barcelona. Pumas yêu cầu Alves bồi thường 5 triệu USD do vi phạm điều khoản về hành vi không đúng mực trong hợp đồng, khi cầu thủ này bị bắt ở Tây Ban Nha.

Pumas là đội bóng cuối cùng của Alves. Tại đây, hậu vệ người Brazil ra sân 13 trận. Trước khi tới Mexico, Alves từng thi đấu cho nhiều đội danh tiếng như Sevilla, Juventus, PSG và Barcelona. Anh có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ với hầu hết danh hiệu cao quý ở cấp CLB.

Vào tháng 3, Alves được tuyên trắng án trong vụ án hiếp dâm sau khi kháng cáo thành công. Các thẩm phán cho biết cáo buộc của người phụ nữ không đáng tin cậy, dựa trên bằng chứng video và kết quả giám định ADN xác nhận hành vi tình dục đồng thuận.

Việc bị tạm giam hơn 14 tháng và vướng vào cuộc chiến pháp lý khiến Alves khánh kiệt về tài chính. Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Alves muốn nhận khoản tiền bồi thường lên đến 11.000 euro cho quãng thời gian phải ngồi tù oan. Tuy nhiên, Tòa án Barcelona chưa phê duyệt.