Vợ Dani Alves từng bị dọa giết

Chia sẻ với tạp chí Hola hôm 2/4, vợ Alves kể lại: "Áp lực từ truyền thông thật sự rất khủng khiếp. Mọi thứ trở nên hỗn loạn. Tôi cảm thấy thời gian để chữa lành của bản thân không được tôn trọng. Tôi vừa mất mẹ, và sự nghiệp chính là điểm tựa giữa những nỗi đau đớn đó".

Joana cũng tiết lộ việc từng bị kẻ xấu theo dõi và đe dọa: "Một người theo dõi tôi mọi lúc mọi nơi. Hắn chụp ảnh và quay video, sau đó còn đe dọa sẽ giết tôi".

Hôm 29/3, Alves được Tòa tuyên trắng án sau cáo buộc cưỡng hiếp. Joana rất vui mừng khi đón chồng trở lại cuộc sống thường nhật. Sau phán quyết này, tương lai của cựu hậu vệ Barcelona mở ra một hướng đi mới.

Ít ngày sau đó, Joana bất ngờ thông báo mang thai đứa con đầu lòng của cả hai. Người đẹp nỗ lực xây dựng lại mái ấm hạnh phúc với Alves sau quãng thời gian 2 năm đầy sóng gió.

Với Joana là con đầu lòng, còn Alves là con thứ 3. Trước đó, cựu hậu vệ Barcelona có 2 con với vợ cũ Dinora Santana.

Joana từng tiết lộ ý định ly hôn sau khi Alves bị bắt giữ. Tuy nhiên, cả hai vẫn gắn bó đến hiện tại. Vợ chồng Alves được bắt gặp xuất hiện tay trong tay vào tháng 4/2024. Hai người đi ăn trưa và mua sắm tại trung tâm Barcelona.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Alves được đề xuất nhận khoản tiền bồi thường lên đến 11.000 euro cho quãng thời gian phải ngồi tù oan. Tuy nhiên, Tòa án Barcelona chưa phê duyệt. Trước đó, vì vướng vào cuộc chiến pháp lý kéo dài, cựu hậu vệ người Brazil khánh kiệt về tài chính.

