Danh tính thanh niên trên nắp capo ôtô đang chạy ở Hà Nội

Nam thanh niên cởi trần nằm trên nắp capo ôtô đang di chuyển ở Hà Nội được xác định là L.Đ.Q. (sinh năm 1992), con rể của tài xế.

Liên quan đến vụ nam thanh niên nằm trên nắp capo ôtô đang đi tại Hà Nội gây xôn xao mạng xã hội, cơ quan chức năng đã xác định danh tính những người liên quan và bước đầu làm rõ nguyên nhân sự việc.

Khoảng 8h ngày 29/4, trên tuyến Quốc lộ 32 đoạn qua Phố Nả (xã Quảng Oai, Hà Nội), ông C.V.L. (sinh năm 1969, trú tại Hà Nội) lái ôtô mang biển kiểm soát 29A-316.XX đi theo hướng Sơn Tây - Trung Hà. Trong quá trình di chuyển, trên nắp capo xe xuất hiện anh L.Đ.Q. (sinh năm 1992, trú tại Hà Nội).

Người đàn ông nằm trên nắp capo ôtô đang chạy.

Theo hình ảnh trong video, người này nằm trên phần kính chắn gió phía trước xe, trong khi ôtô vẫn tiếp tục đi trên đường.

Cơ quan chức năng xác định, ông L. là bố vợ của anh Q.; chiếc ôtô mang biển số 29A-316.XX đứng tên ông L. Trước đó, chiếc xe này được gia đình con rể ông sử dụng hàng ngày.

Mâu thuẫn giữa hai bên phát sinh trong quá trình sử dụng xe. Ông L. yêu cầu lấy lại xe nhưng anh Q. không đồng ý.

Đến sáng 29/4, ông L. lái ôtô chở hai cháu nhỏ là con của anh Q. đi học. Khi phát hiện sự việc, anh Q. trèo lên nắp capo và nằm trên kính chắn gió phía trước với mục đích ngăn cản xe tiếp tục di chuyển.

Dù biết con rể nằm trên nắp capo, ông L. vẫn lái xe trên tuyến Quốc lộ 32.

Ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, clip ghi lại sự việc nhanh chóng lan truyền, nhiều ý kiến chỉ trích hành vi nguy hiểm của cả người lái xe và người nằm trên nắp capo.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và các hành vi liên quan để xử lý.