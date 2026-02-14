Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Danh tính lái xe gây tai nạn chết người ở đại lộ Thăng Long rồi trốn

  • Thứ bảy, 14/2/2026 06:54 (GMT+7)
  • 19 phút trước

Lái xe Đặng Ngọc Khánh (SN 1988, xã Suối Hai, TP Hà Nội) khai nhận đã điều khiển xe tải đâm vào nạn nhận. Sau khi xảy ra sự việc, đối tượng điều khiển phương tiện rời hiện trường.

Ngày 13/2, Công an TP Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ vụ tai nạn chết người xảy ra ngày 8/2 trên Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận xã An Khánh, TP Hà Nội.

Dang Ngoc Khanh anh 1

Đối tượng Đặng Ngọc Khánh cùng chiếc xe gây tai nạn.

Trước đó, khoảng 5h30’ ngày 8/2, Công an xã An Khánh nhận được tin báo trên Đại lộ Thăng Long, thuộc xã An Khánh xảy vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong. Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã An Khánh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, xác minh sự việc.

Sau 3 ngày xác minh, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã xác định được chiếc xe nghi vấn và làm việc với lái xe là Đặng Ngọc Khánh (SN 1988; trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội). Đối tượng khai nhận đã điều khiển xe tải đâm vào nạn nhận. Sau khi xảy ra sự việc, Khánh đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

Cửa ngõ sân bay, bến xe Miền Đông khác lạ chiều 26 Tết

Trưa và đầu giờ chiều 13/2 (26 tháng Chạp) - ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết, giao thông cửa ngõ sân bay và khu vực bến xe Miền Đông khá thông thoáng.

11 giờ trước

Nhồi 83 người trên xe 45 chỗ, lãnh phạt hơn 200 triệu

Lực lượng CSGT lập biên bản xử phạt tài xế và chủ xe khách tổng số tiền hơn 200 triệu đồng.

10 giờ trước

Người phụ nữ tử vong dưới bánh xe tải chiều 26 Tết ở Bình Dương

Chiếc xe tải chở chất thải rẽ phải, tông trúng xe đạp do người phụ nữ điều khiển. Sau va chạm, người đi xe đạp ngã xuống đường...

13 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://cand.com.vn/giao-thong/xac-dinh-danh-tinh-lai-xe-gay-tai-nan-chet-nguoi-tren-dai-lo-thang-long-roi-bo-tron-i797053/?

X. Mai/CAND

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Đặng Ngọc Khánh Hà Nội tÀI xế Đại lộ Thăng Long Tai nạn Giao thông Đặng Ngọc Khánh

    Đọc tiếp

    Mien Bac nang am truoc khi chuyen mua ret hinh anh

    Miền Bắc nắng ấm trước khi chuyển mưa rét

    8 phút trước 07:04 14/2/2026

    0

    Từ 27-29 tháng Chạp, miền Bắc tiếp tục nắng ấm, nhiệt độ ban ngày lên khá cao. Từ khoảng đêm 29 tháng Chạp, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng, miền Bắc bắt đầu chuyển mưa rải rác.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý