Danh tính lái xe gây tai nạn chết người ở đại lộ Thăng Long rồi trốn

Lái xe Đặng Ngọc Khánh (SN 1988, xã Suối Hai, TP Hà Nội) khai nhận đã điều khiển xe tải đâm vào nạn nhận. Sau khi xảy ra sự việc, đối tượng điều khiển phương tiện rời hiện trường.

Ngày 13/2, Công an TP Hà Nội cho biết đã điều tra làm rõ vụ tai nạn chết người xảy ra ngày 8/2 trên Đại lộ Thăng Long, thuộc địa phận xã An Khánh, TP Hà Nội.

Đối tượng Đặng Ngọc Khánh cùng chiếc xe gây tai nạn.

Trước đó, khoảng 5h30’ ngày 8/2, Công an xã An Khánh nhận được tin báo trên Đại lộ Thăng Long, thuộc xã An Khánh xảy vụ tai nạn giao thông khiến một người phụ nữ tử vong. Ngay khi nhận được thông tin, Công an xã An Khánh đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, xác minh sự việc.

Sau 3 ngày xác minh, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã xác định được chiếc xe nghi vấn và làm việc với lái xe là Đặng Ngọc Khánh (SN 1988; trú tại xã Suối Hai, TP Hà Nội). Đối tượng khai nhận đã điều khiển xe tải đâm vào nạn nhận. Sau khi xảy ra sự việc, Khánh đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.