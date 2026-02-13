Cửa ngõ sân bay, bến xe Miền Đông khác lạ chiều 26 Tết

Trưa và đầu giờ chiều 13/2 (26 tháng Chạp) - ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ Tết, giao thông cửa ngõ sân bay và khu vực bến xe Miền Đông khá thông thoáng.

Nhìn vào bảng lịch trình bay dày đặc với hơn 1.000 chuyến bay/ngày, nhiều người dân có kế hoạch bay về quê đón Tết đã lo ngại về việc "tê liệt" giao thông trên các trục đường dẫn vào sân bay.

Một con đường dẫn vào nhà ga T3 chiều 26 Tết.

Thực tế, ở khung giờ khoảng 7h đến 10h ngày 13/2, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, dòng xe đổ về đường Trường Sơn và Cộng Hòa bắt đầu dày đặc, các phương tiện phải nhích từng chút một qua các nút giao.

Tuy nhiên, trong khung giờ được cho là "đỉnh điểm" từ 11h đến 14h cùng ngày giao thông quanh khu vực này lại thông thoáng.

Ghi nhận tại khu vực Nhà ga T3 và các tuyến đường nhánh như Trường Chinh, Hoàng Hoa Thám... cho thấy mặt đường trống trải, các phương tiện có thể di chuyển dễ dàng.

Anh Lê Văn Tài, một tài xế công nghệ gắn bó lâu năm với khu vực này chia sẻ: “Buổi sáng có đông ở đường Trường Sơn và Cộng Hòa, nhưng từ trưa đến giờ giao thông rất thông thoáng”.

Chị Thanh Mai (bay từ TP.HCM ra Hà Nội) cho biết lo ngại kẹt xe trong ngày làm việc cuối cùng của năm Ất Tỵ nên chủ động xin nghỉ buổi chiều để ra sân bay sớm. Tuy nhiên, thay vì dự tính mất hơn 1 giờ di chuyển, chị đi từ phường Tam Bình đến sân bay chỉ hơn 40 phút. “Đường thông thoáng, đi lại rất thuận tiện, cả nhà tôi cũng khá bất ngờ”, chị Mai nói.

Tại Bến xe Miền Đông mới - điểm trung chuyển lớn đưa hành khách về các tỉnh miền Trung, miền Bắc, theo Ban quản lý, trong ngày 26 Tết, bến ghi nhận khoảng 600 lượt xe xuất bến, phục vụ gần 15.000 hành khách.

Hành khách được đoàn thanh niên bến xe hỗ trợ vận chuyển hành lý.

Đáng chú ý, lượng phương tiện và hành khách tăng tới 121% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục. Dù lưu lượng tăng đột biến, không gian bên trong bến vẫn giữ được sự trật tự, thông thoáng.

Hệ thống nhà chờ hiện đại, các tiện ích phục vụ và đặc biệt là nguồn nước uống miễn phí giúp hành khách giảm bớt mệt mỏi trong thời gian chờ đợi.

Trên tay lỉnh kỉnh hành lý đến bến xe, chị Ngô Thị Miên - khách về miền Trung, cho biết: “Trước khi đi về quê cả nhà đã tính chuyện phải chen lấn dữ dội lắm. Nhưng vào đây thấy bến xe rộng rãi, có nước uống miễn phí. Đồ đạc nhà tôi nhiều nhưng vừa tới cổng là có các bạn thanh niên tình nguyện hỗ trợ đẩy giúp lên tận xe. Phải nói là về quê năm nay nhàn tênh, không giống như hình dung ban đầu của tôi".

Khu vực bến xe Miền Đông cũ chiều 26 Tết (13/2).

Tại khu vực cầu Bình Lợi và đường Đinh Bộ Lĩnh trước Bến xe Miền Đông cũ, giao thông chiều nay khá thông thoáng. Làn xe trên cầu thưa, người dân di chuyển thuận lợi theo hướng Thủ Đức để ra Quốc lộ 1.

Ngã năm Đài Liệt sĩ (quận Bình Thạnh cũ) không còn tình trạng tắc nghẽn.

Trước cổng Bến xe Miền Đông cũ, dù xe khách ra vào liên tục để đón những lượt khách cuối chạy tuyến ngắn, tình hình vẫn trật tự nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bảo vệ bến và CSGT địa phương, qua đó ngăn chặn hiệu quả tình trạng “xe dù, bến cóc” và dừng đỗ sai quy định.

Nhờ đó, giao thông khu vực luôn thông suốt, không xảy ra ùn tắc lan sang các điểm lân cận như Ngã tư Hàng Xanh hay cầu Bình Triệu.

Đáng chú ý, tại ngã năm Đài Liệt sĩ trên Quốc lộ 13, vốn được xem là điểm nóng ùn tắc, đến khoảng 16h chiều nay, giao thông vẫn thông thoáng, các phương tiện lưu thông thuận lợi.

Ngày 13/2, theo kế hoạch, Cảng hàng không quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 1.062 chuyến bay với trên 164.000 lượt hành khách. Lượng khách đi chiếm áp đảo với 104.884 người, trong khi khách đến đạt 59.549 người. Đây được coi là lượng khách kỷ lục trong cao điểm Tết của Cảng. Trước đó, ngày 11/2 (24 tháng Chạp), sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ 160.459 hành khách, vượt xa dự báo, mở màn cao điểm Tết sớm hơn kế hoạch.