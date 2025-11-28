Đánh thức đam mê kịch nghệ

Life’s So Drama (LSD) ra mắt từ năm 2014, LSD là câu lạc bộ kịch nghệ được thành lập và duy trì bởi các học sinh, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, với mục tiêu khơi gợi niềm đam mê, khả năng sáng tạo sân khấu của những bạn trẻ.

Cảnh trong vở diễn “Rạch cạn”. Ảnh: LSD

Đêm diễn đã khiến gần 1.000 khán giả có mặt không khỏi bất ngờ trước khả năng sáng tạo và tình yêu nghệ thuật của các em học sinh trung học phổ thông - những người chưa từng được đào tạo về diễn xuất hay dựng vở trước đó.

Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, các bạn trẻ đang ở độ tuổi 15-17 hóa thân thành những diễn viên chuyên nghiệp, đưa người xem hòa vào mạch kịch trong “Rạch cạn”. Ở đó, có ngôi làng nằm lọt thỏm giữa những cánh đồng hoang, nơi người dân nhất lòng tin vào một “vị thần bảo hộ” được cho là đã có công cứu họ thoát khỏi đại họa năm xưa. Tại đây, trẻ con lớn lên giữa những lời khấn rầm rì, những nghi thức cúng tế và cả những điều cấm kỵ không ai dám nói thành lời.

Cho đến ngày Trọng - người đàn ông mang gương mặt xa lạ trở về làng, hàng loạt sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra, dần vén bức màn bí mật được chôn sâu trong quá khứ, làm lộ ra những góc khuất trong hiện thực cuộc sống, khi con người phải đối mặt với nỗi sợ hãi, sự im lặng, khi lòng tin bị thao túng… Vở diễn cất lên lời nhắn nhủ về tình thân, về khát vọng được cứu rỗi nhưng không phải bằng phép màu mà bằng lòng nhân ái, sự thật, tinh thần dũng cảm của con người…

Thưởng thức một vở diễn khá chỉn chu trong thời lượng hơn 2 tiếng, với lối diễn suất tự nhiên và sự đầu tư trong thiết kế sân khấu - đạo cụ, khó ai có thể nghĩ đây là sản phẩm nghệ thuật được thực hiện 100% bởi các em học sinh đang theo học trung học phổ thông, từ viết kịch bản đến dàn dựng sân khấu, vận hành, truyền thông…

Càng ngạc nhiên hơn khi biết “Rạch cạn” không phải vở diễn đầu tiên, mà là dấu ấn nối dài hành trình sáng tạo của Life’s So Drama (LSD) suốt 11 năm qua. Ra mắt từ năm 2014, LSD là câu lạc bộ kịch nghệ đầu tiên và duy nhất được thành lập và duy trì bởi các học sinh, cựu học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội-Amsterdam, với mục tiêu khơi gợi niềm đam mê, khả năng sáng tạo sân khấu của những bạn trẻ, đồng thời chuyển tải những thông điệp ý nghĩa, nhân văn một cách gần gũi, sâu sắc.

Ngay từ năm 2016, LSD đã có màn chào sân đầy ấn tượng với On Stage “Frollo” - vở diễn đầu tiên lấy cảm hứng từ tác phẩm Thằng gù ở nhà thờ Đức Bà. Thành công ban đầu này đã tạo tiền đề để LSD phát triển những mùa On Stage rực rỡ hơn sau đó, với Đoạn tuyệt (2018), Di họa (2019), Huyễn ảnh (2020), Viễn mộng (2022), Khi trời nổi gió (2023), Năm ngàn dặm (2024) và Rạch cạn (2025). Mỗi tác phẩm giống như một tuyên ngôn, thể hiện sống động cách cảm, cách nghĩ của các bạn trẻ trước các vấn đề, hiện tượng trong đời sống xã hội; đồng thời là những cột mốc đánh dấu sự phát triển của LSD trên chặng đường thắp lên tình yêu kịch nghệ trong cộng đồng.

Vài năm trở lại đây, LSD không chỉ là nơi gặp gỡ của những Amser có chung đam mê sân khấu, mà còn thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, với tổng số hơn 700 thành viên ghi danh. Từ chỗ chỉ biểu diễn ở những địa điểm như Nhà văn hóa học sinh-sinh viên, LSD đã có những đêm diễn hoành tráng tại các sân khấu lớn hơn như: Nhà hát Tuổi trẻ, Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô…

Số vé phát hành cũng tăng lên theo từng mùa, thay vì chỉ vài trăm trong giai đoạn đầu, nay đã tăng lên cả nghìn vé. Sự mở rộng về quy mô và nâng tầm về chất lượng trong các hoạt động của LSD là minh chứng cho thấy câu lạc bộ ngày càng phát huy vai trò ươm mầm tài năng trẻ sân khấu, góp phần tôn vinh giá trị kịch nghệ Việt Nam, mang đến sân chơi nghệ thuật giàu cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Với các đơn vị sân khấu chuyên nghiệp, để có một vở diễn hấp dẫn đã khó, với học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, làm được điều này càng khó hơn gấp bội, nhất là khi các em vẫn phải ưu tiên hàng đầu cho việc học, lại chưa được đào tạo về hoạt động sân khấu chuyên nghiệp, còn bị động về nguồn lực… Em Nguyễn Linh Đan, Chủ tịch LSD, cũng là Tổng đạo diễn của Rạch cạn khẳng định, mỗi vở diễn của câu lạc bộ không chỉ là một dự án nghệ thuật, mà còn là hành trình trưởng thành của chính các em.

Vài tiếng tỏa sáng trên sân khấu là thành quả của nhiều tháng trời luyện tập ròng rã. Trong suốt khoảng thời gian ấy, những nghệ sĩ không chuyên được cùng nhau học hỏi, lắng nghe, điều chỉnh về nội dung kịch bản, diễn xuất, thể hiện tâm lý và trau dồi kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống, kêu gọi tài trợ… Linh Đan cho hay, câu lạc bộ phân thành các ban rất rõ ràng: Truyền thông, tài chính, hậu trường, biên kịch, diễn xuất, chụp ảnh, để bảo đảm các công đoạn được vận hành trơn tru, đúng tiến độ. Những cựu học sinh là thành viên từ các khóa trước của câu lạc bộ cũng thường xuyên kết nối, hỗ trợ.

Đại diện nhà trường phụ trách hoạt động câu lạc bộ kịch nghệ, thầy Cao Văn Dũng, giáo viên bộ môn Toán đã đồng hành cùng LSD từ năm 2022 đến nay cho biết, việc duy trì các câu lạc bộ như LSD có ý nghĩa sâu sắc đối với sự phát triển tâm hồn và trí tuệ học sinh, giúp các em rèn sự tự tin trước đám đông và kích thích tư duy sáng tạo.