Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025

  • Thứ bảy, 15/11/2025 16:49 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 sẽ diễn ra từ ngày 17-26/11/2025 tại Rạp Kim Mã, Hà Nội.

Lien hoan Tuong co anh 1

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 quy tụ 14 vở diễn được dàn dựng công phu. Ảnh minh họa

Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 là hoạt động nghệ thuật có ý nghĩa đặc biệt, tôn vinh những giá trị nghệ thuật truyền thống đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, giúp khán giả hiểu và thêm yêu sân khấu tuồng và dân ca kịch - hai loại hình nghệ thuật tiêu biểu, giàu giá trị thẩm mỹ và triết lý nhân sinh của người Việt; đồng thời, hướng đến phát hiện những nhân tố sáng tạo mới trong lao động nghệ thuật, khơi dậy tình yêu, niềm đam mê và trách nhiệm gìn giữ, phát huy nghệ thuật truyền thống của các thế hệ nghệ sĩ, diễn viên.

Liên hoan không chỉ là diễn đàn giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm nghệ thuật giữa các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc, mà còn là dịp để đưa ra các giải pháp đổi mới phương thức quản lý, dàn dựng, biểu diễn và đào tạo nghệ sĩ, phù hợp với yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới; tôn vinh các nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn, đơn vị có đóng góp xuất sắc trong việc bảo tồn và sáng tạo các loại hình sân khấu truyền thống.

Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 quy tụ 14 vở diễn được dàn dựng công phu, phản ánh sâu sắc đời sống xã hội, ca ngợi lịch sử truyền thống, quê hương, đất nước, con người Việt Nam, tôn vinh những giá trị đạo đức, nhân văn và khát vọng hướng thiện, cùng sự tham gia của gần 1.000 nghệ sĩ diễn viên đến từ 10 đơn vị nghệ thuật trong cả nước.

Các vở diễn tham dự Liên hoan đều bảo đảm có chủ đề tư tưởng rõ ràng, đề cao cái đẹp, giá trị nhân văn, mang tính dự báo, có tác động tích cực tới đời sống xã hội, góp phần xây dựng con người Việt Nam toàn diện, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh văn hóa và con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cơ cấu giải thưởng của Liên hoan gồm: giải Xuất sắc cho vở diễn và giải Xuất sắc cho nghệ sĩ biểu diễn (1 nam, 1 nữ); Huy chương Vàng, Huy chương Bạc cho các vở diễn và nghệ sĩ đạt tiêu chí nghệ thuật theo Quy chế chấm giải. Bên cạnh đó là giải Xuất sắc cho các thành phần sáng tạo như: Tác giả kịch bản, Đạo diễn, Nhạc sĩ, Họa sĩ thiết kế.

Tại sao lễ giỗ ông Lê Văn Duyệt không thể thiếu 'San Hậu'?

Từ gần hai thế kỷ nay, tuồng hát bội "San Hậu" luôn xuất hiện tại lễ giỗ Tả quân ở Lăng Ông Bà Chiểu (TP.HCM) như một nghi thức gắn với ký ức cộng đồng Sài Gòn - Gia Định xưa.

15:42 20/9/2025

Nhớ về những nghệ sĩ diễn tuồng cổ một thời

Trong nhiều vai võ, Mười Bửu ca sang sảng thanh âm cao vót lanh lảnh như tiếng chuông ngân thật là xuất sắc.

18:00 9/9/2024

Kỷ niệm xem cô Bẩy Phùng Há hát tuồng

Cô Bảy hôm ấy diễn tuồng võ, diễn được hai ba màn, thấm mệt, nên khi vô buồng, cô tạm ngồi trên chiếc ghế mây mà sơ ý nhè ngồi đại nên không coi trước.

21:40 8/9/2024

https://nhandan.vn/lien-hoan-tuong-va-dan-ca-kich-toan-quoc-2025-dien-ra-tai-ha-noi-post923269.html

Trang Anh/Nhân Dân

Liên hoan Tuồng cổ Hà Nội Sân khấu Nghệ thuật Dân gian Văn hóa

    Đọc tiếp

    Van kien Dai hoi nen co noi dung ve phat trien van hoa doc hinh anh

    Văn kiện Đại hội nên có nội dung về phát triển văn hóa đọc

    4 giờ trước 12:58 15/11/2025

    0

    Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên nhận định Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XIV đã đề ra những nội dung quan trọng để phát triển ngành xuất bản Việt. Tuy nhiên, ông cho rằng cần bổ sung nội dung “phát triển văn hóa đọc”.

    Cuon tieu su doc quyen boc tach CEO OpenAI Sam Altman hinh anh

    Cuốn tiểu sử độc quyền bóc tách CEO OpenAI Sam Altman

    5 giờ trước 12:33 15/11/2025

    0

    “Sam Altman - Người kiến tạo cuộc chơi AI toàn cầu” là cuốn tiểu sử phỏng vấn độc quyền đầu tiên về Sam Altman - người đang dẫn dắt một trong những công ty công nghệ có ảnh hưởng nhất thế giới.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý