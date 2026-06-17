Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV

Chiều 17/6, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tại Đại hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đã trình bày tóm tắt Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Đề án nhân sự, tổng số ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV là 127 ủy viên.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, điều hành biểu quyết danh sách các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV.

Tại Đại hội, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV; 16 vị trí còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn, bổ sung sau.

Xem Danh sách 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV (theo thứ tự ABC) được bầu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV tại đây.