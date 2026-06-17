Chiều 17/6, trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, điều hành biểu quyết danh sách các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV. Ảnh: Thu Hà/Phụ Nữ Việt Nam.

Tại Đại hội, Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương trình bày tóm tắt Đề án nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo Đề án nhân sự, tổng số ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV là 127 ủy viên, giảm 38 ủy viên so với khóa XIII, tương ứng giảm 23%. Trong đó, nhân sự được giới thiệu tái cử là 76 ủy viên, chiếm 59,8%; nhân sự tham gia lần đầu là 51 ủy viên, chiếm 40,2%.

Việc xây dựng Đề án nhân sự Ban Chấp hành khóa XIV được thực hiện trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác cán bộ, công tác phụ nữ và Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV; đồng thời xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác Hội và phong trào phụ nữ trong bối cảnh mới.

Phó chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương đã trình bày tóm tắt Đề án nhân sự. Ảnh: Thu Hà/Phụ Nữ Việt Nam.

Đề án quán triệt quan điểm bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ các quy định của Nhà nước và Điều lệ Hội; bảo đảm tính đại diện của các tầng lớp phụ nữ theo lĩnh vực, địa bàn, lứa tuổi, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp; bảo đảm chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý; đồng thời thể hiện tính kế thừa và phát triển.

Bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành khóa XIV, sẽ tiếp tục kiện toàn 16 vị trí

Theo Ban Chấp hành khóa XIII, quy trình giới thiệu nhân sự được thực hiện đầy đủ theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội.

Infographic: Đề án nhân sự Ban Chấp hành TƯ Hội LHPN Việt Nam khóa XIV. Nguồn: Phụ Nữ Việt Nam.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, tiếp tục điều hành biểu quyết danh sách các đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV.

Tại Đại hội, 100% đại biểu có mặt đã nhất trí bầu 111 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV; 16 vị trí còn lại sẽ tiếp tục được kiện toàn, bổ sung sau.

Các đại biểu nhất trí bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV. Ảnh: Thu Hà/Phụ Nữ Việt Nam.

Ngay sau khi công bố kết quả, Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam khóa XIV sẽ tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để bầu ra Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Việc kiện toàn Ban Chấp hành khóa XIV được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để Hội LHPN Việt Nam tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động Hội và phong trào phụ nữ trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và công tác phụ nữ trong nhiệm kỳ 2026-2031.