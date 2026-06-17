Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần 8

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ 8 sáng 17/6. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự Đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
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Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh với đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
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Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, với đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Đại tướng Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, tới dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hằng cùng đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
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Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, tới dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, phát biểu. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
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Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
Những cuốn sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.
Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.