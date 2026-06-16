Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam bầu Ban Chấp hành

  • Thứ ba, 16/6/2026 17:01 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Tiếp theo chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam, chiều 16/6, Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, khóa 2026 - 2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII. Ảnh: Cựu chiến binh Việt Nam.

Dự kiến số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII là 89 đồng chí, tại Đại hội bầu 88 đồng chí, khuyết 1 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành sẽ kiện toàn sau.

Về cơ cấu, lãnh đạo Trung ương Hội: 6 đồng chí, gồm: Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch (trong đó có 3 Phó chủ tịch chuyên trách và 2 Phó chủ tịch không chuyên trách). Hiện khuyết 1 Phó chủ tịch chuyên trách, sau Đại hội sẽ bổ sung sau.

Ban Công tác CCB, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu nghị Việt Nam: 10 đồng chí; lãnh đạo Hội CCB các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 47 đồng chí; Chủ tịch Hội CCB cơ quan các ban, bộ, ngành Trung ương (Khối 487): 7 đồng chí; khối Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB Việt Nam: 15 đồng chí; khối đại diện: 4 đồng chí (đại diện dân tộc, đại diện Công giáo, đại diện Phật giáo, đại diện Văn học, nghệ thuật).

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra tại Hà Nội ngày 15 - 17/6 với sự tham dự của 456 đại biểu chính thức.

40 phút trước

Phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều 19/3, tại trụ sở Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương và Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ hai, năm 2026 và Hội nghị giao ban báo chí quý I năm 2026.

17:40 19/3/2026

Chủ tịch nước Lương Cường gặp các cựu chiến binh Việt - Mỹ

Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày hôm nay hai bên có thể tự hào về những thành tựu quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, trên hết là những lựa chọn đúng đắn trong hành trình vun đắp quan hệ Việt Nam – Mỹ.

10:51 23/9/2025

Tủ sách Xã hội giới thiệu những cuốn sách hay và mới về các chủ đề từ thời sự, chính trị, đến giao thông, hạ tầng... Tủ sách đồng thời cung cấp nhiều kiến thức, dữ liệu để độc giả hiểu nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

https://cuuchienbinh.vn/chieu-16-6-dai-hoi-toan-quoc-hoi-cuu-chien-binh-viet-nam-bau-ban-chap-hanh-d43349.html

Theo Cựu chiến binh Việt Nam

cựu chiến binh ccb việt nam đại hội ccb việt nam

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý