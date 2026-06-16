Đại hội toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam bầu Ban Chấp hành

Tiếp theo chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam, chiều 16/6, Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, khóa 2026 - 2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII. Ảnh: Cựu chiến binh Việt Nam.

Dự kiến số lượng ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII là 89 đồng chí, tại Đại hội bầu 88 đồng chí, khuyết 1 đồng chí ủy viên Ban Chấp hành sẽ kiện toàn sau.

Về cơ cấu, lãnh đạo Trung ương Hội: 6 đồng chí, gồm: Chủ tịch và 5 Phó chủ tịch (trong đó có 3 Phó chủ tịch chuyên trách và 2 Phó chủ tịch không chuyên trách). Hiện khuyết 1 Phó chủ tịch chuyên trách, sau Đại hội sẽ bổ sung sau.

Ban Công tác CCB, Báo CCB Việt Nam, Làng Hữu nghị Việt Nam: 10 đồng chí; lãnh đạo Hội CCB các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 47 đồng chí; Chủ tịch Hội CCB cơ quan các ban, bộ, ngành Trung ương (Khối 487): 7 đồng chí; khối Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB Việt Nam: 15 đồng chí; khối đại diện: 4 đồng chí (đại diện dân tộc, đại diện Công giáo, đại diện Phật giáo, đại diện Văn học, nghệ thuật).