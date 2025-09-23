Chủ tịch nước Lương Cường gặp các cựu chiến binh Việt - Mỹ

Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày hôm nay hai bên có thể tự hào về những thành tựu quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, trên hết là những lựa chọn đúng đắn trong hành trình vun đắp quan hệ Việt Nam – Mỹ.

Chiều 22/9 (giờ địa phương), Chủ tịch nước Lương Cường có cuộc gặp mặt các cựu chiến binh Việt Nam – Mỹ nhân chuyến công tác tới thành phố New York, dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ và phát biểu tại cuộc gặp mặt các cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ. Ảnh: TTXVN.

Theo TTXVN, bày tỏ vui mừng dự buổi gặp mặt vào thời điểm rất có ý nghĩa, Chủ tịch nước nhắc lại cách đây 30 năm, Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt và Tổng thống Mỹ Bill Clinton đồng thời công bố bình thường hóa quan hệ song phương. Từ đó, bằng nỗ lực của cả hai bên, với các chuyến thăm và điện đàm cấp cao, quan hệ Việt Nam – Mỹ ngày càng phát triển, trở thành Đối tác Chiến lược toàn diện của nhau.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, ngày hôm nay hai bên có thể tự hào về những thành tựu quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, trên hết là những lựa chọn đúng đắn trong hành trình vun đắp quan hệ Việt Nam – Mỹ.

Nhấn mạnh rằng chiến tranh đã lấy đi của hai dân tộc quá nhiều, để lại những giấc mơ còn dang dở và những ám ảnh đầy day dứt, Chủ tịch nước khẳng định nhân dân Việt Nam, với lòng nhân ái và bao dung, đã chọn gác lại quá khứ đau thương để hướng đến tương lai; chọn tha thứ nhưng không quên lãng; tin tưởng thế hệ mai sau của Việt Nam và Mỹ sẽ cùng xây đắp một kỷ nguyên của hòa bình, hợp tác, phát triển và tôn trọng lẫn nhau.

Chủ tịch nước đánh giá cao những cựu binh bước ra từ cuộc chiến đã chọn lương tri và bắt tay cùng Việt Nam để bắc những nhịp cầu đầu tiên cho quá trình hàn gắn, hòa giải giữa hai nước.

Trong suốt nửa thế kỷ qua, hàng trăm đợt tìm kiếm, khai quật đã được triển khai, giúp đưa hàng nghìn di vật, hài cốt quân nhân Mỹ trở về quê hương.

Thiện chí và kết quả của quá trình Việt Nam hợp tác tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ (MIA) 50 năm qua luôn được chính quyền, Quốc hội, các tổ chức cựu binh và thân nhân gia đình MIA Mỹ đánh giá cao, coi đây là hình mẫu trong quan hệ hai nước nói riêng và quan hệ quốc tế nói chung.

Hai bên cũng tăng cường hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh như tẩy độc da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng, sân bay Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng của chất độc da cam; rà phá bom mìn; tìm kiếm, quy tập và định danh hài cốt bộ đội Việt Nam.

Với sự hợp tác của Mỹ và bạn bè quốc tế, nhiều vùng đất từng “chết” bởi bom mìn và chất độc nay đã hồi sinh.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước hoan nghênh và đánh giá cao chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa qua đã ủng hộ và tiếp tục triển khai các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh ở Việt Nam.

Nhắc lại mong muốn mà Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại viết trong bức thư gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman năm 1946 về một mối quan hệ “hợp tác đầy đủ” với Mỹ, Chủ tịch nước cho rằng cách đây 30 năm, có lẽ người lạc quan nhất cũng không thể hình dung được bằng cách nào mà Việt Nam và Mỹ có thể vượt qua nỗi đau chiến tranh, để xây dựng và phát triển một mối quan hệ mạnh mẽ và tích cực như hiện nay.

Dù không thể viết lại được lịch sử, nhưng với thiện chí và nỗ lực, Việt Nam và Mỹ đã và đang chung tay xây dựng tương lai tươi sáng cho hai đất nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng câu chuyện hàn gắn, hòa giải giữa Việt Nam và Mỹ là bằng chứng sống động cho thấy sức mạnh của lòng bao dung to lớn có thể phá bỏ những giới hạn. Việt Nam và Mỹ cũng đều nhận thấy rằng không có hận thù nào là vĩnh viễn và không có vết thương nào là không thể hàn gắn, nếu chúng ta biết mở lòng và hướng về tương lai.

Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến lễ trao các kỷ vật chiến tranh. Ảnh: TTXVN.

Chủ tịch nước cảm ơn tất cả các cựu chiến binh, bạn bè Mỹ đã ủng hộ Việt Nam suốt nhiều thập kỷ qua, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp và nỗ lực không mệt mỏi của các nhân vật lịch sử, lãnh đạo hai nước qua từng thời kỳ, những người “phá băng” quan hệ song phương từ cả hai phía, như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Cơ Thạch, cố Thượng Nghị sỹ John McCain, Thượng Nghị sĩ John Kerry và rất nhiều người khác; tri ân những người dân Mỹ từng xuống đường để phản đối chiến tranh năm xưa, hay những cựu chiến binh luôn tìm cách chữa lành vết thương chiến tranh.

Các cựu chiến binh Việt Nam và Mỹ chia sẻ về những câu chuyện quá khứ từ hai phía, hành trình hàn gắn vết thương chiến tranh và những mong muốn gác lại, trân trọng quá khứ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Các cựu chiến binh bày tỏ mong muốn sự hòa hiếu và bao dung sẽ lan tỏa mạnh mẽ trong Chính phủ và nhân dân hai nước, trên nền tảng tôn trọng và bình đẳng, hiểu biết và hòa hiếu để cùng nhau gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.

Cựu chiến binh Mỹ John Terzano chia sẻ hành trình trở lại Việt Nam sau chiến tranh và quá trình đồng sáng lập tổ chức “Cựu chiến binh Mỹ tham chiến tại Việt Nam” và Quỹ cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam”, trong nỗ lực hòa giải, xóa bỏ cấm vận và bình thường hóa quan hệ Việt Nam – Mỹ.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường chứng kiến các cựu chiến binh hai nước trao trả kỷ vật cho gia đình quân nhân Việt Nam và Mỹ.

Tối 22/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì buổi chiêu đãi trọng thể nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam tại New York. Khách mời dự buổi lễ gồm đại diện lãnh đạo Liên Hợp Quốc (LHQ), lãnh đạo và trưởng đoàn nhiều quốc gia dự tuần lễ cấp cao LHQ, cùng các đại sứ, trưởng phái đoàn các nước tại LHQ, đại diện chính quyền, Quốc hội, học giả danh tiếng, doanh nghiệp lớn của Mỹ, các cựu chiến binh và bạn bè tiến bộ Mỹ, cùng đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ.