88 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII

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Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII. Ảnh: Cựu chiến binh Việt Nam.
Danh sách 88 đồng chí:
1. PHẠM VĂN BƯỚC - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ
2. LÊ VĂN CẦU - Phó Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương
3. PHẠM CÔNG CHẤT - Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình
4. HOÀNG MẠNH CƯỜNG - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN-DN Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội
5. LÊ VĂN DIỆN - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá
6. TRẦN ANH DU - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ
7. KHUẤT VIỆT DŨNG - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
8. NGUYỄN NGỌC DŨNG - Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam
9. PHẠM QUANG DŨNG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn CN-NL Quốc gia VN
10. NGÔ MINH DƯƠNG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Văn phòng Trung ương Đảng
11. LÊ ĐÌNH ĐÀN - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hoà
12. ĐÀM HUY ĐẮC - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh
13. NGÂN BÁ ĐINH - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng
14. NGÔ CÔNG ĐOAN - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN-DN Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ tịch hiệp Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai
15. LÊ NHƯ ĐỨC - Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội
16. ĐINH NGỌC GIANG - Chủ tịch Hội CCB HVCTQG Hồ Chí Minh
17. NGUYỄN VĂN HẠNH - Trưởng Ban Công tác CCB Trung ương
18. NGUYỄN THỊ BẢO HIỀN - Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB Việt Nam
19. DƯƠNG CÔNG HIỆP - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng
20. LƯƠNG VĂN HIỆP - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang
21. HOÀNG NGỌC HOA - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Nguyên
22. BÙI MINH HOÀN - Phó Chủ tịch, Hội CCB tỉnh Phú Thọ
23. LÊ HUY HOÀNG - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN-DN CCB Việt Nam; Chủ tịch Hội DN-DN CCB Tp Đồng Nai
24. NGUYỄN HUY HOÀNG - Phó Trưởng Ban Công tác CCB Trung ương
25. NGUYỄN MINH HOÀNG - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Chủ tịch Hội CCB TP HCM
26. NGUYỄN THANH HOÀNG - Phó Chủ tịch Hội CCB Tp Đà Nẵng
27. NGUYỄN SỸ HỘI - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An
28. BÙI DUY HÙNG - Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội
29. LÊ VĂN HÙNG - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hoá
30. PHẠM MẠNH HÙNG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai
31. PHẠM QUANG HÙNG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắc Lắc
32. NGUYỄN VĂN HƯƠNG - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lạng Sơn
33. PHẠM HỒNG HƯƠNG - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam
34. TRẦN ĐÌNH HƯỚNG - Phó Trưởng Ban Công tác CCB Trung ương
35. HÀ HUY KHÁNH - Phó Chủ tịch-TTK hiệp Hội DN-DN CCB binh TP. Hồ Chí Minh
36. ANH HÙNG LAO ĐỘNG LÊ VĂN KIỂM - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam
37. NGUYỄN VĂN KÌA - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tây Ninh
38. NGUYỄN DUY LAI - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi
39. TRƯƠNG CHÍ LĂNG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng
40. NGUYỄN TẤN LÂM - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi
41. TRỊNH XUÂN LÂM - Chủ tịch Hội DN-DN CCB tỉnh Thanh Hóa
42. HUỲNH THANH LIÊM - Phó Chủ tịch Hội CCB Tp Đồng Nai
43. HOÀNG MẠNH LONG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La
44. PHẠM VĂN LONG - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng
45. NGUYỄN ANH LỘC - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên
46. PHẠM VĂN LUYỆN - Phó Chủ tịch Hội CCB thành Tp Hải Phòng
47. TRẦN ĐỨC LUYỆN - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình (đại diện công giáo)
48. LƯU TRỌNG LƯ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên
49. PHAN HÙNG MÃNH - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp
50. HOÀNG VĂN NGHĨA - Phó Chủ tịch Hội CCB TP HCM
51. NGUYỄN VĂN NGHĨA - Phó Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long
52. LƯƠNG HỒNG PHONG - Phó Trưởng ban Công tác CCB Trung ương
53. TỐNG THÀNH PHONG - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Long
54. NGUYỄN VĂN PHƠI - Chủ tịch Hội CCB Tp Đồng Nai
55. ĐOÀN QUANG PHÚ - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình
56. NGUYỄN ĐỨC PHÚ - Chủ tịch Hội CCB Bộ Nông nghiệp và Môi trường
57. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG - Chủ tịch Hội CCB Đài Truyền hình Việt Nam
58. NGUYỄN MINH QUYẾT - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai
59. DƯƠNG ĐÌNH QUÝ - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai
60. ĐỖ VĂN QUÝ - Chủ tịch hiệp Hội DN- DN CCB tỉnh Bắc Ninh
61. HOÀNG VĂN SÂM - Phó Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương
62. TRẦN NGỌC SÂM - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị
63. THẠCH THANH TÂM - Hội viên Cựu chiến binh xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ (đại diện dân tộc)
64. LÊ NGỌC THANH - Chủ tịch Hội CCB thành phố Huế
65. NGUYỄN ĐỨC THANH - Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh
66. NGUYỄN HỮU THANH - Phó Chủ tịch, Hội CCB tỉnh An Giang
67. PHẠM NGỌC THANH - Phó Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh
68. NGUYỄN KIM THẮNG - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An
69. NGUYỄN TIẾN THẮNG - Phó Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương
70. TRẦN NGỌC THIỀU - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN-DN Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội DN Cựu chiến binh Thành phố HCM
71. DƯƠNG TUẤN THỊNH - Chủ tịch Hiệp hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai
72. ĐỖ PHÚ THỌ - Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam
73. NGUYỄN ĐỨC THUẬN - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh
74. TRƯƠNG CÔNG THỨC - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Ban TG&DV Trung ương.
75. TRƯƠNG DŨNG TIẾN - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau
76. NGUYỄN QUANG TIỆP - Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên
77. NGUYỄN ĐỨC TỚI - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh
78. MÙA A TRÁ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lai Châu
79. ĐỖ ĐỨC TRUNG - Chủ tịch Hội CCB Ban Tổ chức Trung ương
80. ĐINH VĂN TRUY - Chủ tịch Hội CCB thành phố Hải Phòng
81. BẾ XUÂN TRƯỜNG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam
82. NGUYỄN ĐỨC TRỰC - Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị
83. BÙI VĂN TUẤT - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình
84. NGUYỄN KHẮC TUYÊN - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ
85. NGUYỄN THANH TÚ - Hội viên Hội CCB phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Nhà văn (đại diện VHNT)
86. HỒ BÁ VINH - Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương
87. LÊ HOÀNG VŨ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang
88. NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG (Thích Tâm Vượng) - Phó ban Trị sự Phật giáo, tỉnh Ninh Bình (đại diện Phật giáo).
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