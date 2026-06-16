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Xã hội

88 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII

  • Thứ ba, 16/6/2026 17:09 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Chiều 16/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam bầu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII. Ảnh: Cựu chiến binh Việt Nam.

Danh sách 88 đồng chí:

1. PHẠM VĂN BƯỚC - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ

2. LÊ VĂN CẦU - Phó Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương

3. PHẠM CÔNG CHẤT - Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình

4. HOÀNG MẠNH CƯỜNG - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN-DN Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh Thành phố Hà Nội

5. LÊ VĂN DIỆN - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hoá

6. TRẦN ANH DU - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Thọ

7. KHUẤT VIỆT DŨNG - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

8. NGUYỄN NGỌC DŨNG - Giám đốc Làng Hữu nghị Việt Nam

9. PHẠM QUANG DŨNG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Tập đoàn CN-NL Quốc gia VN

10. NGÔ MINH DƯƠNG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Văn phòng Trung ương Đảng

11. LÊ ĐÌNH ĐÀN - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Khánh Hoà

12. ĐÀM HUY ĐẮC - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh

13. NGÂN BÁ ĐINH - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng

14. NGÔ CÔNG ĐOAN - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN-DN Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ tịch hiệp Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai

15. LÊ NHƯ ĐỨC - Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội

16. ĐINH NGỌC GIANG - Chủ tịch Hội CCB HVCTQG Hồ Chí Minh

17. NGUYỄN VĂN HẠNH - Trưởng Ban Công tác CCB Trung ương

18. NGUYỄN THỊ BẢO HIỀN - Phó Chủ tịch Thường trực - Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp - Doanh nhân CCB Việt Nam

19. DƯƠNG CÔNG HIỆP - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng

20. LƯƠNG VĂN HIỆP - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tuyên Quang

21. HOÀNG NGỌC HOA - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thái Nguyên

22. BÙI MINH HOÀN - Phó Chủ tịch, Hội CCB tỉnh Phú Thọ

23. LÊ HUY HOÀNG - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN-DN CCB Việt Nam; Chủ tịch Hội DN-DN CCB Tp Đồng Nai

24. NGUYỄN HUY HOÀNG - Phó Trưởng Ban Công tác CCB Trung ương

25. NGUYỄN MINH HOÀNG - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Chủ tịch Hội CCB TP HCM

26. NGUYỄN THANH HOÀNG - Phó Chủ tịch Hội CCB Tp Đà Nẵng

27. NGUYỄN SỸ HỘI - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An

28. BÙI DUY HÙNG - Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố Hà Nội

29. LÊ VĂN HÙNG - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Thanh Hoá

30. PHẠM MẠNH HÙNG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Gia Lai

31. PHẠM QUANG HÙNG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắc Lắc

32. NGUYỄN VĂN HƯƠNG - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lạng Sơn

33. PHẠM HỒNG HƯƠNG - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam

34. TRẦN ĐÌNH HƯỚNG - Phó Trưởng Ban Công tác CCB Trung ương

35. HÀ HUY KHÁNH - Phó Chủ tịch-TTK hiệp Hội DN-DN CCB binh TP. Hồ Chí Minh

36. ANH HÙNG LAO ĐỘNG LÊ VĂN KIỂM - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân CCB Việt Nam

37. NGUYỄN VĂN KÌA - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tây Ninh

38. NGUYỄN DUY LAI - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi

39. TRƯƠNG CHÍ LĂNG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Đà Nẵng

40. NGUYỄN TẤN LÂM - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi

41. TRỊNH XUÂN LÂM - Chủ tịch Hội DN-DN CCB tỉnh Thanh Hóa

42. HUỲNH THANH LIÊM - Phó Chủ tịch Hội CCB Tp Đồng Nai

43. HOÀNG MẠNH LONG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La

44. PHẠM VĂN LONG - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lâm Đồng

45. NGUYỄN ANH LỘC - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Hưng Yên

46. PHẠM VĂN LUYỆN - Phó Chủ tịch Hội CCB thành Tp Hải Phòng

47. TRẦN ĐỨC LUYỆN - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Chất Bình, tỉnh Ninh Bình (đại diện công giáo)

48. LƯU TRỌNG LƯ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Điện Biên

49. PHAN HÙNG MÃNH - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đồng Tháp

50. HOÀNG VĂN NGHĨA - Phó Chủ tịch Hội CCB TP HCM

51. NGUYỄN VĂN NGHĨA - Phó Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long

52. LƯƠNG HỒNG PHONG - Phó Trưởng ban Công tác CCB Trung ương

53. TỐNG THÀNH PHONG - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Vĩnh Long

54. NGUYỄN VĂN PHƠI - Chủ tịch Hội CCB Tp Đồng Nai

55. ĐOÀN QUANG PHÚ - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình

56. NGUYỄN ĐỨC PHÚ - Chủ tịch Hội CCB Bộ Nông nghiệp và Môi trường

57. NGUYỄN VIỆT PHƯƠNG - Chủ tịch Hội CCB Đài Truyền hình Việt Nam

58. NGUYỄN MINH QUYẾT - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai

59. DƯƠNG ĐÌNH QUÝ - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Gia Lai

60. ĐỖ VĂN QUÝ - Chủ tịch hiệp Hội DN- DN CCB tỉnh Bắc Ninh

61. HOÀNG VĂN SÂM - Phó Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương

62. TRẦN NGỌC SÂM - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Trị

63. THẠCH THANH TÂM - Hội viên Cựu chiến binh xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ (đại diện dân tộc)

64. LÊ NGỌC THANH - Chủ tịch Hội CCB thành phố Huế

65. NGUYỄN ĐỨC THANH - Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh

66. NGUYỄN HỮU THANH - Phó Chủ tịch, Hội CCB tỉnh An Giang

67. PHẠM NGỌC THANH - Phó Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ninh

68. NGUYỄN KIM THẮNG - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh Nghệ An

69. NGUYỄN TIẾN THẮNG - Phó Trưởng Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương

70. TRẦN NGỌC THIỀU - Phó Chủ tịch Hiệp hội DN-DN Cựu chiến binh Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội DN Cựu chiến binh Thành phố HCM

71. DƯƠNG TUẤN THỊNH - Chủ tịch Hiệp hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai

72. ĐỖ PHÚ THỌ - Tổng Biên tập Báo CCB Việt Nam

73. NGUYỄN ĐỨC THUẬN - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Bắc Ninh

74. TRƯƠNG CÔNG THỨC - Chủ tịch Hội CCB Cơ quan Ban TG&DV Trung ương.

75. TRƯƠNG DŨNG TIẾN - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Cà Mau

76. NGUYỄN QUANG TIỆP - Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên

77. NGUYỄN ĐỨC TỚI - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh

78. MÙA A TRÁ - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Lai Châu

79. ĐỖ ĐỨC TRUNG - Chủ tịch Hội CCB Ban Tổ chức Trung ương

80. ĐINH VĂN TRUY - Chủ tịch Hội CCB thành phố Hải Phòng

81. BẾ XUÂN TRƯỜNG - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam

82. NGUYỄN ĐỨC TRỰC - Chủ tịch Hội DN-DN Cựu chiến binh tỉnh Quảng Trị

83. BÙI VĂN TUẤT - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Ninh Bình

84. NGUYỄN KHẮC TUYÊN - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Cần Thơ

85. NGUYỄN THANH TÚ - Hội viên Hội CCB phường Từ Liêm, TP Hà Nội, Nhà văn (đại diện VHNT)

86. HỒ BÁ VINH - Phó Trưởng ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương

87. LÊ HOÀNG VŨ - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang

88. NGUYỄN ĐỨC VƯỢNG (Thích Tâm Vượng) - Phó ban Trị sự Phật giáo, tỉnh Ninh Bình (đại diện Phật giáo).

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Theo Cựu chiến binh Việt Nam

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