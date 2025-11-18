Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp xác nhận tại Trường THCS Dưỡng Điềm (xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp) vừa xảy ra vụ học sinh bị đánh gây thương tích.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Bình Trưng, ngày 17/11/2025, công an xã tiếp nhận tố giác tội phạm của anh Nguyễn Văn Tiến (sinh năm 1989, ngụ ấp Bắc B, xã Bình Trưng) về việc con trai của anh là Nguyễn Hữu Th. (sinh năm 2012), hiện là học sinh lớp 8A7 Trường Trung học cơ sở Dưỡng Điềm, bị nhóm bạn cùng trường và nhóm thanh niên đã nghỉ học vào lớp đánh vào trưa 15/11/2025 và dùng điện thoại di động quay lại đăng lên mạng xã hội.

Một học sinh trường THCS Dưỡng Điềm bị đánh hội đồng. Ảnh: Cắt từ clip.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Bình Trưng phối hợp với Trường Trung học cơ sở Dưỡng Điềm mời làm việc em Nguyễn Hữu Th. và các em học sinh cùng các đối tượng liên quan, gồm: Phạm Chí D. (sinh năm 2013, học sinh lớp 6A6); Lê Trọng Kh. (sinh năm 2013, học sinh lớp 7A1); Lê Tuấn K. (sinh năm 2012, học sinh lớp 8A5); Nguyễn Trọng Ph. (sinh năm 2012, học sinh lớp 8A1); Nguyễn Gia B. (sinh năm 2012, ngụ ấp Bắc B, xã Bình Trưng, tỉnh Đồng Tháp, đã nghỉ học); Trương Thanh T. (sinh năm 2012, ngụ ấp Bình Hòa B, xã Bình Trưng, đã nghỉ học) và Lương Thế V. (sinh năm 2012, ngụ ấp Hòa, xã Bình Trưng, đã nghỉ học).

Qua xác minh, em Nguyễn Hữu Th. có quen biết các em học sinh của Trường THCS Dưỡng Điềm gồm D., K., Ph., Kh. và B., T., V. (đã nghỉ học) từ năm 2022 đến nay. Ngày 14/11/2025, B. nhắn tin qua Messenger cho Th. về mối quan hệ với nhóm này, trong đó có lời lẽ hăm dọa nhưng Th. không trả lời. Lúc hơn 11h40 phút ngày 15/11/2025, khi Th. đến lớp, có nhiều bạn cùng học trong lớp. Lúc này, Th. thấy B. cùng nhóm bạn không cùng lớp gồm B., D., K., Ph., Kh., T. và V. đi vào. Trong nhóm, T. cầm ghế nhựa màu đỏ đánh nhiều cái vào đầu Th.; 6 người còn lại là D., Kh., K., Ph., B. và V. nhảy vào dùng tay đánh liên tiếp vào khắp người Th. Riêng K. cũng cầm một ghế nhựa màu đỏ đánh Th. Bị đánh, Th. chỉ ôm đầu; sau đó nhóm này bỏ đi. Sau sự việc, nhà trường mời Th. lên phòng làm việc để ghi bản tường trình rồi cho về. Hôm sau, Th. bị đau đầu nên báo lại với ba mẹ; gia đình đưa đi khám bệnh do đau đầu và xây xát da tay phải. Ngày 17/11/2025, gia đình đưa Th. đến trình báo Công an xã Bình Trưng.

Qua làm việc với cơ quan công an, nhóm đánh Th. đều thừa nhận hành vi đánh bạn. Trong đó, T. và K. là người cầm ghế nhựa đánh; năm người còn lại thừa nhận đánh bằng tay. Nguyên nhân được xác định là trước đây Th. có chơi chung nhóm, sau đó xảy ra mâu thuẫn, cự cãi rồi Th. không chơi chung nữa. Ngoài ra, Th. nhiều lần chạy xe tạt đầu xe, đá đèn khi gặp nhóm bạn nên B. rủ nhóm đánh Th.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hành vi đánh Nguyễn Hữu Th. của nhóm đối tượng trên là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, các đối tượng đánh Th. đều chưa đủ 14 tuổi và phần lớn là học sinh Trường THCS Dưỡng Điềm nên cơ quan công an tiếp tục phối hợp với nhà trường mời làm việc với gia đình học sinh bị đánh và các đối tượng liên quan để có hướng xử lý phù hợp.