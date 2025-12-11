Danh họa 87 tuổi có con với vợ kém 50 tuổi, từ mặt con gái ruột

Nhà thư pháp, họa sĩ, học giả nổi tiếng người Trung Quốc Phạm Tằng (sinh năm 1938) vừa công bố có con với vợ kém 50 tuổi, đồng thời đoạn tuyệt với con gái ruột và con trai riêng.

Trên trang cá nhân chiều 11/12, nhà thư pháp Phạm Tằng đăng một lời tuyên bố viết bằng thư pháp lên mạng xã hội, chia sẻ 4 nội dung chính. Đầu tiên, ông cho biết người vợ kém 50 tuổi Từ Manh đã đón chào con trai đầu lòng.

"Gần đây tôi và vợ tôi - bà Từ Manh - vui mừng có được một đứa con, thật hạnh phúc vô bờ! Từ nay về sau tôi cùng vợ và con, 3 người sẽ chung sống. Hiện chúng tôi đã chuyển vào nhà mới, sẽ dài lâu kề cận, an nhiên hưởng phần đời còn lại", ông viết.

Thứ hai, ông khẳng định trao mọi quyền quyết định cho vợ: "Xét thấy bản thân tuổi đã cao, từ khi kết duyên với vợ tôi, phần lớn công việc của tôi đều đã giao cho bà xử lý. Từ nay, mọi công việc công tư liên quan đến tôi, đều do vợ tôi - bà Từ Manh toàn quyền phụ trách, người khác không có quyền can thiệp".

Bức thư pháp công bố có con với vợ thứ tư kém 50 tuổi. Ảnh: Weibo.

Thứ ba, ông cho rằng gần đây có những người cố tình gây mâu thuẫn, phớt lờ danh dự, sức khoẻ và các quyền lợi hợp pháp của ông, khiến bản thân ông cảm thấy "bất lực và đau lòng". Mặc dù không chỉ đích danh, nhiều người cho rằng ông đang nhắc tới con gái Phạm Hiểu Huệ và con trai riêng Phạm Trọng Đạt.

"Có người lấy danh nghĩa là con cái của tôi, mượn cớ tìm kiếm, quan tâm để bịa đặt ác ý, công khai phỉ báng tôi và vợ. Do đó, kể từ hôm nay, tôi chính thức cắt đứt mọi quan hệ với Phạm Hiểu Huệ, Phạm Trọng Đạt và gia quyến của họ, không giữ bất kỳ hình thức liên lạc nào", ông chia sẻ.

Bên cạnh đó, ông cho biết sẽ không duy trì hay tiếp tục bất kỳ quan hệ hợp tác nào với những người kể trên, cũng như với những công ty mà họ nắm giữ cổ phần, quản lý, vận hành hoặc có liên quan. Đồng thời, chấm dứt và hủy bỏ mọi ủy thác, ủy quyền và các quan hệ hợp đồng khác đối với hai người con cùng gia quyến, và các tổ chức liên quan của họ.

"Những người và tổ chức nói trên không được phép tiến hành bất kỳ hoạt động nào nhân danh tôi nữa. Mọi hoạt động của những người và tổ chức nói trên đều không liên quan đến cá nhân tôi. Đối với các tác phẩm nghệ thuật được bán, trưng bày, tặng hoặc các hoạt động khác có liên quan đến danh nghĩa cá nhân tôi, tôi không đưa ra bất kỳ bình luận nào, nhưng tôi giữ quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý", ông khẳng định.

Cuối cùng, Phạm Tằng nhấn mạnh, kể từ hôm nay, mọi hoạt động công ích, từ thiện có liên quan đến ông sẽ được thực hiện thông qua Quỹ Nghệ thuật Từ thiện Văn Hóa Thập Dực Bắc Kinh. Các hoạt động vận hành thương mại sẽ do Công ty TNHH Văn hóa Nghệ thuật Thập Dực Phạm Tằng Bắc Kinh phụ trách.

Phạm Tằng cùng người vợ trẻ Từ Manh. Ảnh: Weibo.

Trước đó, vào tháng 8, dư luận xôn xao khi con gái ruột của Phạm Tằng, bà Phạm Hiểu Huệ, thông báo cha “mất tích” và cho biết nhiều cổ vật trong bộ sưu tập của ông đã bị di chuyển. Bà kể rằng khi tìm đến biệt thự Bích Thủy, cả cha lẫn bộ sưu tập thư họa, cổ vật trị giá khoảng 20 tỷ NDT đều không còn. Phạm Hiểu Huệ nghi ngờ vợ thứ tư của ông là bà Từ Manh đã đưa ông rời khỏi nơi ở và hạn chế liên lạc giữa hai cha con.

Phạm Tằng được xem là một trong những thư pháp gia có ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc. Các tác phẩm của ông có giá trị tới hàng trăm triệu tệ nên ông sở hữu khối tài sản khổng lồ. Tháng 4/2024, ông tái hôn với MC truyền hình kém ông 50 tuổi Từ Manh. Cuộc hôn nhân chênh lệch tuổi tác này gây tranh cãi mạnh.

Theo chia sẻ của Phạm Tằng, sau khi vợ trước qua đời, ông từng mắc nhẹ viêm màng não khiến sức khỏe suy giảm, chính Từ Manh là người chăm sóc ông hồi phục. Đây cũng là lý do ông quyết định tái hôn.