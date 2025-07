Đảng Tự do Mỹ mời gọi Elon Musk: 'Hãy gia nhập, đừng lập đảng mới'

Trong một diễn biến gây chú ý trên chính trường Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Tự do, ông Steven Nekhaila, vừa công khai gửi lời mời đến vị CEO Tesla: “Đừng lãng phí thời gian lập đảng mới. Hãy bắt tay với chúng tôi, một tổ chức đối lập đã có nền tảng vững chắc và pháp lý toàn quốc”, theo Politico.

Lời kêu gọi này được đưa ra sau khi Elon Musk liên tiếp đăng tải các phát ngôn chỉ trích gay gắt siêu dự luật chi tiêu - thuế khóa khổng lồ do phe Cộng hòa đề xuất. Tỷ phú này cảnh báo sẽ thành lập một đảng mới mang tên “Đảng nước Mỹ” nếu Quốc hội thông qua dự luật.

Tuy nhiên, theo ông Nekhaila, việc lập một đảng mới là “sai lầm chiến lược” vì không chỉ tiêu tốn hàng năm trời xây dựng hạ tầng pháp lý, nhân lực, mạng lưới, mà còn có nguy cơ thất bại như nhiều nỗ lực trước đây.

“Chúng tôi đã có quyền tiếp cận lá phiếu ở hầu hết bang - điều mà gần như không đảng mới nào đạt được trong nhiều thập kỷ. Việc lập một đảng từ con số 0 không hề dễ, không vui vẻ gì và tốn kém khủng khiếp”, ông nói.

Hiện ngân sách hoạt động của Đảng Tự do mỗi năm chỉ dao động từ 1- 3 triệu USD . Trong khi đó, Elon Musk đã đổ hơn 250 triệu USD vào cuộc bầu cử năm 2024 thông qua PAC “America” để giúp Donald Trump giành lại Nhà Trắng.

“Chỉ cần có nguồn lực, cánh cửa sẽ mở toang”, ông Nekhaila nhấn mạnh, hàm ý rằng Musk có thể tạo ra ảnh hưởng chính trị lớn nếu kết hợp cùng một tổ chức đã có sẵn hạ tầng quốc gia.

Dù hiện tại Musk chưa liên hệ trực tiếp với Đảng Tự do, ông Nekhaila cho biết tổ chức của ông đang tìm cách tiếp cận vị tỷ phú - người vốn công khai ủng hộ Hạ nghị sĩ Thomas Massie, một trong những thành viên mang tư tưởng tự do nhất tại Quốc hội Mỹ.

Theo giới quan sát, Elon Musk đang đứng giữa hai lựa chọn: hoặc hợp tác với một lực lượng chính trị ngoài dòng chính đã có nền tảng, hoặc dốc toàn lực tạo nên một đảng mới từ đầu - điều chưa từng thành công ở Mỹ trong nhiều thập kỷ gần đây.

Bằng chứng rõ nhất là trường hợp Robert F. Kennedy Jr., người từng tuyên bố tranh cử tổng thống độc lập năm 2024. Dù nỗ lực đưa tên mình lên lá phiếu ở nhiều bang, ông cuối cùng phải rút lui sau khi tuyên bố ủng hộ ông Trump.

Ngoài Đảng Tự do, tổ chức No Labels - từng đề xuất liên danh tranh cử tổng thống trung dung để tránh kịch bản Biden đối đầu ông Trump, cũng đang tìm cách tiếp cận Musk.

Ông Dan Webb, lãnh đạo của No Labels, cho rằng tỷ phú này “đang nói đúng vấn đề cốt lõi” rằng tình trạng phân cực đảng phái đang làm chính phủ Mỹ tê liệt.

“Chúng tôi đang tìm cách liên lạc với ông ấy và thiết lập kênh đối thoại”, ông Webb nói.

Theo phân tích của NBC News, số lượng cử tri Mỹ không đăng ký với hai đảng lớn đã tăng từ 23% năm 2000 lên 32% năm 2024. Xu hướng này cho thấy sự bất mãn với hệ thống lưỡng đảng ngày càng gia tăng.

Elon Musk "theo đuổi đồng đôla Trung Quốc"?

Vị tỷ phú giàu nhất thế giới vừa có khoảng thời gian đầy tranh cãi khi tham gia vào chính trị với vai trò đồng sáng lập Ban Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) - cơ quan được lập ra nhằm cắt giảm chi tiêu của chính phủ Mỹ.

Ngay cả trong đội ngũ đồng minh với Tổng thống Trump, Musk cũng không được lòng nhiều người. Trong cuốn Seven Things You Can't Say About China ra mắt hồi tháng 2, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Tom Cotton cho rằng Elon Musk có mối quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Cotton cũng đưa Musk vào nhóm "ông trùm công nghệ" người Mỹ, những người ông cho rằng "đang đuổi theo đồng đôla Trung Quốc".