Đằng sau vụ tranh cãi của Á hậu Huyền My

Ngày càng nhiều nghệ sĩ bán lại quần áo đã qua sử dụng, biến tủ đồ cá nhân thành “mỏ vàng” mới.

Xu hướng này không chỉ giúp Gen Z tiếp cận thời trang bền vững, mà còn đánh trúng tâm lý muốn sở hữu một phần “hào quang” của người nổi tiếng.



Tủ đồ người nổi tiếng: “mỏ vàng” mới của thị trường thời trang secondhand

Liệu bạn có sẵn sàng mua bộ jumpsuit từng được Hồ Ngọc Hà sử dụng? Hay cặp kính mắt của Ngọc Trinh, hoặc đôi giày của Châu Bùi, Chi Pu...? Cơ hội sở hữu trang phục từng thuộc về người nổi tiếng từ lâu đã trở thành một lựa chọn mua sắm mới.

Những ngày qua, Á hậu Huyền My và chuyện thanh lý đồ cũ đang có nhiều tranh luận trên mạng xã hội vì cách thức rao bán. Làn sóng “dọn tủ đồ” của sao Việt vốn xuất hiện từ lâu với nhiều cách thức đa dạng, mức giá khác nhau, từ bình dân cho đến hàng hiệu xa xỉ.

Bảo Anh từng gây chú ý khi thanh lý loạt trang phục gợi cảm cùng phụ kiện cao cấp, từ túi Chanel giá 74 triệu đồng (giảm 12 triệu so với giá gốc), túi Chloé khoảng 38 triệu đồng, giày Balenciaga 9 triệu đồng, đến áo Versace 19 triệu đồng (giá gốc hơn 45 triệu). Cùng đó, cô cũng bán nhiều đồ bình dân chỉ từ 299.000-500.000 đồng và nhanh chóng được người hâm mộ “chốt đơn”.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà nhiều lần bán lại đồ đi diễn, đồ thường ngày, có đợt lên tới 1.000 món đồ… với nhiều phân khúc giá. Với đồ hiệu, nữ ca sĩ tổ chức đấu giá và thanh lý hàng trăm món đồ hiệu từ Dolce & Gabbana, Versace, Gucci… với mức giá sang tay từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, thậm chí có thiết kế gốc hơn 100 triệu đồng nhưng khởi điểm chỉ 5 triệu đồng.

Ngọc Trinh cũng từng đăng thanh lý phụ kiện giá vài triệu đồng đến túi Hermes trị giá hàng tỷ đồng, có món giảm gần một nửa giá gốc. Hương Giang Idol hay Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thanh lý váy áo chỉ từ 250.000-1 triệu đồng...

Vào dịp cuối năm, nhiều KOL, fashionista như Châu Bùi, Quỳnh Anh Shyn hay hội rich kids tổ chức thanh lý lại trang phục/ phụ kiện đã từng sử dụng qua gian hàng bán trực tiếp lẫn online.

Ở thị trường nước ngoài, ngày càng nhiều tên tuổi lớn hợp tác với các nền tảng bán đồ secondhand (đồ đã qua sử dụng) như Depop hay eBay.

Nhà tạo mẫu nổi tiếng Harry Lambert - người từng làm việc với Harry Styles và Emma Corrin - đã mở cửa hàng cá nhân trên Depop để bán lại các món đồ trong tủ quần áo của mình.

Cùng thời điểm, nền tảng resale ThredUp công bố hợp tác với nữ diễn viên Priah Ferguson nhằm khuyến khích Gen Z hạn chế tiêu dùng thời trang nhanh. Người dùng không chỉ có thể mua các sản phẩm secondhand do cô tuyển chọn, mà còn nhận được lời khuyên trực tiếp về tiêu dùng bền vững.

Ở một diễn biến khác, Tasha Ghouri - ngôi sao của chương trình Love Island - trở thành “đại sứ đồ secondhand” đầu tiên của eBay, đánh dấu lần đầu người nổi tiếng gắn hình ảnh với thị trường resale thay vì chỉ quảng bá thời trang mới.

Trong đợt “dọn tủ” của Lambert, nhiều món đồ hàng hiệu nhanh chóng được bán sạch chỉ sau vài giờ, từ túi xách Prada trị giá 1.000 bảng, áo hoodie của thương hiệu streetwear Liam Hodges đến áo phông thiết kế riêng cho Alexander Skarsgård. Ấn phẩm giới hạn có hình Harry Styles là món được bán đầu tiên.

Luella Roche, cô gái Gen Z, bắt đầu mua sắm đồ cũ từ từ năm 15 tuổi. Cô đã mở gian hàng trên nền tảng Depop và đến nay vẫn hoạt động tích cực. Hiện sống tại Los Angeles và theo đuổi âm nhạc, Roche làm trợ lý cá nhân cho nhiều phụ nữ trong ngành thời trang. Từ đó, cô nảy ra ý tưởng tổ chức một buổi bán đồ trực tiếp mang tên “Loved By”, quy tụ trang phục từ tủ đồ của nhiều nhân vật nổi tiếng như Aurora James, Ava DuVernay, Amber Valletta hay Laura Harrier.

Toàn bộ lợi nhuận được quyên góp cho Fifteen Percent Pledge. Sự kiện thu hút đông đảo người tham gia, không chỉ vì giá trị món đồ mà còn vì câu chuyện đằng sau chúng.

Vì sao quần áo cũ của người nổi tiếng vẫn "đắt khách"?

Việc người nổi tiếng hợp tác với thương hiệu không phải điều mới, nhưng làn sóng hiện tại cho thấy sự thay đổi. Theo Alex Goat, CEO công ty nghiên cứu văn hóa giới trẻ Livity, điều này cho thấy nỗ lực của họ trong việc bắt kịp xu hướng tiêu dùng bền vững và thị hiếu của thế hệ trẻ.

Với người tiêu dùng trẻ, sức hút đến từ việc kết hợp giữa yếu tố “người nổi tiếng” và đồ secondhand. Nhà tâm lý học hành vi Carolyn Mair nhận định, việc sở hữu một món đồ từng thuộc về thần tượng giống như chạm vào một phần ký ức của họ, tạo cảm giác gần gũi và đặc biệt.





Trước đây, khi gia đình Kim Kardashian ra mắt nền tảng bán đồ cũ Kloset vào năm 2019 và bị chỉ trích là tham lam. Tuy nhiên, chỉ vài năm sau, quan điểm này đã thay đổi. Việc bán lại đồ cá nhân giúp người nổi tiếng trở nên gần gũi hơn, giống như chính người dùng trên các nền tảng resale.

Theo giới chuyên gia, điều này đặc biệt phù hợp với Gen Z - thế hệ đề cao tính chân thực và giá trị xã hội. Với họ, mua đồ secondhand không chỉ là tiết kiệm hay bảo vệ môi trường, mà còn là cách kết nối với câu chuyện phía sau mỗi món đồ.

Theo Vogue Business, thị trường resale toàn cầu có thể đạt 350 tỷ USD vào năm 2027, trong đó Gen Z và Millennials chiếm tới 2/3 người tiêu dùng. Các nền tảng như Vestiaire Collective, ThredUp hay The RealReal đang trở thành điểm đến quen thuộc cho người mua hàng hiệu giá rẻ.

Sự tăng trưởng này cũng thu hút các thương hiệu lớn như Chloé, Balenciaga và Gucci tham gia cuộc chơi.

Nhà báo thời trang Liana Satenstein nhận định mua đồ secondhand ngày nay đôi khi không khác gì thời trang nhanh. Trải nghiệm mua sắm online khiến cảm xúc “săn đồ” dần mất đi.

Chính vì vậy, những sự kiện bán đồ trực tiếp, đặc biệt là từ tủ đồ người nổi tiếng, lại tạo nên sức hút riêng. Khi tham gia một buổi bán đồ của Chloë Sevigny, Satenstein bất ngờ khi thấy hàng dài người xếp hàng từ sáng sớm.

Theo cô, người mua không chỉ tìm kiếm quần áo mà còn muốn sở hữu câu chuyện và trải nghiệm gắn liền với món đồ. Và sức hút càng lớn khi đó là trang phục từng thuộc về những biểu tượng phong cách.

Không phải ai cũng tận dụng để kiếm lời

Không phải ai cũng tận dụng xu hướng này để kiếm lợi nhuận. Hồ Ngọc Hà nhiều lần trích phần doanh thu đồ thanh lý làm từ thiện, Phan Như Thảo bán đồ từ 50.000-150.000 đồng để gây quỹ cho bệnh nhi ung thư.

Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19, nhiều nghệ sĩ Việt lựa chọn thanh lý quần áo, túi xách và phụ kiện như một cách vừa dọn dẹp tủ đồ, vừa gây quỹ thiện nguyện.

Lương Thùy Linh lần đầu bán lại các trang phục còn mới, ưu tiên những item dễ mặc với mức giá “mềm”, góp phần cùng các hoa hậu khác gây quỹ khoảng 85 triệu đồng để nấu ăn hỗ trợ lực lượng tuyến đầu.

Trong khi đó, Tóc Tiên thanh lý 3 túi xách cá nhân với giá trị tương đương một máy thở, toàn bộ số tiền dùng để mua thiết bị y tế. Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương chọn hình thức livestream bán đồ diễn, thu về hàng chục triệu đồng và đóng góp thêm tiền túi cho hoạt động hỗ trợ tuyến đầu. Người mẫu Minh Tú bán quần áo, mỹ phẩm với mức giá phổ biến từ 50.000-200.000 đồng/món để ủng hộ Quỹ vaccine.

Ở nước ngoài, nhà tạo mẫu Lambert cho biết toàn bộ số tiền thu được từ cửa hàng Depop của anh được quyên góp cho tổ chức LGBTQ+ Mermaids. Nhiều nghệ sĩ như Olivia Rodrigo hay Charli XCX cũng từng dành toàn bộ lợi nhuận từ việc bán đồ cũ cho mục đích từ thiện.