Dân thả diều sáo gần sân bay Cát Bi, 3 chuyến bay bị ảnh hưởng

Ba chuyến bay bị ảnh hưởng do phát hiện diều sáo gắn đèn phát sáng gần Sân bay Cát Bi (Hải Phòng), trong đó 2 chuyến phải chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay dự bị.

Theo Công an TP Hải Phòng, các lực lượng chức năng vừa kịp thời xử lý vụ người dân thả diều sáo gắn đèn phát sáng trong khu vực cấm bay của sân bay Cát Bi, khiến 3 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Vật thể bay xuất hiện tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi.

Cụ thể, khoảng 22h23 ngày 6/6, tổ lái chuyến bay của Vietnam Airlines trên hành trình TP.HCM - Hải Phòng, khi đang ở vị trí đỗ số 16 tại sân bay Cát Bi, thông báo phát hiện một vật thể bay ở độ cao khoảng 200 - 300 feet gần khu vực đường cất hạ cánh.

Ngay sau đó, kiểm soát viên không lưu dùng ống nhòm quan sát và phát hiện vật thể phát sáng, di chuyển lên xuống và từ trái sang phải. Trung tâm Kiểm soát tiếp cận tại sân bay Cát Bi lập tức kích hoạt quy trình phối hợp xác minh, xử lý hoạt động vật thể bay trong khu vực cấm và hạn chế bay.

Đến 23h54, Ban Chỉ huy quân sự phường Hải An xác định vật thể bay là diều sáo gắn đèn. Sau đó, Bộ Chỉ huy quân sự TP Hải Phòng thông báo chiếc diều đã được kéo xuống.

Lúc 0h ngày 7/6, tổ lái chuyến bay Hải Phòng - TP.HCM xác nhận không còn quan sát thấy vật thể bay; lực lượng kiểm soát không lưu cũng xác nhận tình trạng tương tự qua quan sát trực tiếp.

Sau khi tổng hợp thông tin, Tổ an toàn đường cất hạ cánh quyết định cho sân bay Cát Bi trở lại hoạt động bình thường. Sự việc khiến 3 chuyến bay bị ảnh hưởng, gồm 1 chuyến bay chuẩn bị khởi hành và 2 chuyến bay đến phải chuyển hướng sang sân bay dự bị.

Thiết bị bay không người lái cách máy bay khoảng 60m. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, tối 15/3, Tổ An ninh kiểm soát thuộc Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP Hải Phòng) nhận được phản ánh của tổ bay VJC280 và HVN1180 phát hiện vật thể bay lạ nghi là drone tại khu vực tiếp cận Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, cách máy bay khoảng 60m.

Ngay sau đó, Đài chỉ huy sân bay khẩn trương triển khai phương án xử lý, yêu cầu các chuyến bay giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Do ảnh hưởng của thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ ở khu vực này, nhiều chuyến bay (HVN1186, VJC282, HVN1518, HVN1188) phải bay chờ và chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, một số chuyến khác tạm dừng khai thác, ảnh hưởng phức tạp đến an ninh, an toàn bay.

Đến 0h35 ngày 16/3, hoạt động bay tại Cát Bi được khôi phục bình thường.

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo việc thả diều, flycam hoặc các vật thể bay gần sân bay là hành vi bị nghiêm cấm do tiềm ẩn nguy cơ trực tiếp đe dọa an toàn hàng không. Người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính từ 1 đến 40 triệu đồng, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân tuyệt đối không thả diều, bóng bay, flycam trong khu vực cấm bay, hạn chế bay quanh sân bay; tuân thủ quy định của UBND địa phương về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không. Khi phát hiện hành vi vi phạm, người dân cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.