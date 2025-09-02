Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Dàn sao vẫn đang thất nghiệp

  • Thứ ba, 2/9/2025 20:00 (GMT+7)
  • 18 phút trước

Dele Alli, Christian Eriksen, Takehiro Tomiyasu, những ngôi sao từng khuấy đảo Premier League một thời lâm cảnh thất nghiệp sau phiên chợ hè 2025.

chuyen nhuong he anh 1

Takehiro Tomiyasu (18 triệu euro): Chấn thương dai dẳng khiến hậu vệ người Nhật Bản vẫn chưa thể tìm bến đỗ sau khi rời Arsenal.
chuyen nhuong he anh 2

Kurt Zouma (10 triệu euro): Trung vệ người Pháp rơi vào cảnh thất nghiệp khi mới 30 tuổi. Ở mùa 2024/25, Zouma thi đấu tại Saudi Arabia cho Al-Orobah nhưng bị trả về West Ham, sau đó trở thành cầu thủ tự do.
chuyen nhuong he anh 3

Sergio Reguilon (6 triệu euro): Hậu vệ trái từng chơi cho Real Madrid, Atletico, MU lâm cảnh thất nghiệp khi mới 28 tuổi. Anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 4 trận từ đầu năm 2025, trước khi bị Tottenham thanh lý.
chuyen nhuong he anh 4

Kelechi Iheanacho (4,5 triệu euro): Tiền đạo người Nigeria từng ký hợp đồng với Sevilla hồi đầu năm 2025 nhưng nhanh chóng bị thải loại do không đạt yêu cầu chuyên môn.
chuyen nhuong he anh 5

Hakim Ziyech (4,5 triệu euro): Ngôi sao người Morocco rời Qatar chỉ sau nửa năm do không phù hợp với môi trường bóng đá tại Trung Đông.
chuyen nhuong he anh 6

Paco Alcacer (3 triệu euro): Chân sút từng khiến cả châu Âu thèm khát một thời trôi dạt sang UAE ở độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp. Anh vừa bị Sharjah FC thải loại do không có đóng góp.
chuyen nhuong he anh 7

Christian Eriksen (4 triệu euro): Cựu tiền vệ MU, Inter, Tottenham chưa tìm được bến đỗ phù hợp. Ở tuổi 33, Eriksen vẫn đủ khả năng thi đấu ở các giải đấu không đặt nặng yếu tố thể lực như Premier League. Hiện tại, kỳ chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia vẫn chưa khép lại. Đây có thể là bến đỗ tiềm năng của tuyển thủ Đan Mạch.
chuyen nhuong he anh 8

Dele Alli (2 triệu euro): Ở thời đỉnh cao, Alli từng được định giá đến 100 triệu euro. Tuy nhiên, thái độ tự mãn cùng sự thiếu nghiêm túc với công việc khiến tiền vệ sinh năm 1996 nhanh chóng lụi tàn. Ở tuổi 29, Alli đang xem xét giải nghệ, sau hành trình ngắn ngủi cùng Como.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

2 thương vụ khiến MU lỗ 92 triệu bảng vào ngày cuối

MU chịu khoản lỗ khổng lồ sau khi đẩy đi Rasmus Hojlund và Antony trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025.

3 giờ trước

Duy Anh

chuyển nhượng hè Zouma Takehiro Tomiyasu Sergio Reguilon Saudi Arabia Thải loại

    Đọc tiếp

    Antony bat khoc hinh anh

    Antony bật khóc

    13 phút trước 20:06 2/9/2025 Thể thao Thể thao

    0

    Tiền đạo người Brazil không kìm được nước mắt trong lễ ra mắt với tư cách tân binh Real Betis, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp sau quãng thời gian khó khăn tại Manchester United.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý