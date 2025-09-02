Dàn sao vẫn đang thất nghiệp

|
Takehiro Tomiyasu (18 triệu euro): Chấn thương dai dẳng khiến hậu vệ người Nhật Bản vẫn chưa thể tìm bến đỗ sau khi rời Arsenal.
|
Kurt Zouma (10 triệu euro): Trung vệ người Pháp rơi vào cảnh thất nghiệp khi mới 30 tuổi. Ở mùa 2024/25, Zouma thi đấu tại Saudi Arabia cho Al-Orobah nhưng bị trả về West Ham, sau đó trở thành cầu thủ tự do.
|
Sergio Reguilon (6 triệu euro): Hậu vệ trái từng chơi cho Real Madrid, Atletico, MU lâm cảnh thất nghiệp khi mới 28 tuổi. Anh chỉ được ra sân vỏn vẹn 4 trận từ đầu năm 2025, trước khi bị Tottenham thanh lý.
|
Kelechi Iheanacho (4,5 triệu euro): Tiền đạo người Nigeria từng ký hợp đồng với Sevilla hồi đầu năm 2025 nhưng nhanh chóng bị thải loại do không đạt yêu cầu chuyên môn.
|
Hakim Ziyech (4,5 triệu euro): Ngôi sao người Morocco rời Qatar chỉ sau nửa năm do không phù hợp với môi trường bóng đá tại Trung Đông.
|
Paco Alcacer (3 triệu euro): Chân sút từng khiến cả châu Âu thèm khát một thời trôi dạt sang UAE ở độ tuổi đẹp nhất sự nghiệp. Anh vừa bị Sharjah FC thải loại do không có đóng góp.
|
Christian Eriksen (4 triệu euro): Cựu tiền vệ MU, Inter, Tottenham chưa tìm được bến đỗ phù hợp. Ở tuổi 33, Eriksen vẫn đủ khả năng thi đấu ở các giải đấu không đặt nặng yếu tố thể lực như Premier League. Hiện tại, kỳ chuyển nhượng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia vẫn chưa khép lại. Đây có thể là bến đỗ tiềm năng của tuyển thủ Đan Mạch.
|
Dele Alli (2 triệu euro): Ở thời đỉnh cao, Alli từng được định giá đến 100 triệu euro. Tuy nhiên, thái độ tự mãn cùng sự thiếu nghiêm túc với công việc khiến tiền vệ sinh năm 1996 nhanh chóng lụi tàn. Ở tuổi 29, Alli đang xem xét giải nghệ, sau hành trình ngắn ngủi cùng Como.
Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh
Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.