Dàn sao vẫn đang thất nghiệp

Kurt Zouma (10 triệu euro): Trung vệ người Pháp rơi vào cảnh thất nghiệp khi mới 30 tuổi. Ở mùa 2024/25, Zouma thi đấu tại Saudi Arabia cho Al-Orobah nhưng bị trả về West Ham, sau đó trở thành cầu thủ tự do.