Dàn sao Trung bật khóc khi theo dõi tiết mục của Suni Hạ Linh

Sau 2 tiết mục trong công diễn 4 lên sóng trưa 8/6, đội Suni Hạ Linh vươn lên dẫn đầu với 1.783 điểm.

Trưa 8/6, tập 8 và cũng là công diễn 4 của Đạp gió 2024 lên sóng trên đài truyền hình Hồ Nam (Trung Quốc). Trong công diễn 4, Suni Hạ Linh chung đội với Trần Hạo Vũ, diễn viên phim Như Ý truyện, Jung Nicole, thành viên nhóm KARA và rapper Vinida, Viên Á Duy, Tạ Kim Yến.

Ở công diễn này, nhóm của Suni Hạ Linh biểu diễn Nobody, bài hát đình đám một thời của nhóm nhạc Wonder Girls. Nobody giúp Wonder Girls nổi tiếng khắp thế giới và lọt bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Với sân khấu ở Đạp gió, đội Suni Hạ Linh giữ tinh thần của bản gốc với phong cách retro nhưng có phần mạnh mẽ hơn. Nhóm ghi điểm với giọng hát tốt và phần vũ đạo đẹp mắt.

Ngoài ra, Suni Hạ Linh còn cùng Nicole Jung và ca sĩ khách mời Vương Phi Phi (cựu thành viên nhóm miss A) có thêm tiết mục đặc biệt là ca khúc Tinh vệ. Khác với Nobody có concept cổ điển, mạnh mẽ, Tinh vệ lại nhiều cảm xúc, lôi cuốn hơn khi pha trộn giữa nét thanh lịch truyền thống và táo bạo hiện đại.

Tinh vệ là ca khúc rất nổi tiếng ở Trung Quốc và qua giọng hát, vũ đạo lẫn biểu cảm, 3 ca sĩ đã thể hiện trọn vẹn nỗi buồn, sự giằng xé nhưng kiên trì, quyết tâm của nhân vật trong bài hát. Bởi thế, Trần Hạo Vũ, Vinida, Tạ Kim Yến, Viên Á Duy vỡ òa cảm xúc, hay thậm chí Lưu Hân cùng một số tỷ tỷ xúc động rơi nước mắt.

Suni Hạ Linh trong tiết mục Tinh vệ (ảnh trái) và phản ứng của các đồng nghiệp khi theo dõi. Ảnh: NVCC.

Chia sẻ về phần thi ở công diễn 4, ca sĩ sinh năm 1990 cho biết đây là công diễn rất đặc biệt của cô. “Nobody là ca khúc quốc dân của Kpop, hầu như ai cũng biết đến bài hát này nhưng ở Đạp gió 2024, Suni và đồng đội làm mới theo phong cách lạnh lùng, ngầu hơn. Phần vũ đạo được kết hợp với áo vest và nón phớt vừa thể hiện sự tình cảm, nữ tính của bài hát vừa cho thấy thái độ hiên ngang, thẳng thắn khi nói lên tâm ý của người con gái hiện đại”, Suni Hạ Linh bày tỏ.

Tiết mục Nobody của Suni Hạ Linh và các đồng đội nhận 875 điểm từ khán giả hiện trường, xếp thứ hai trong phần thi nhóm, chỉ đứng sau Hoa hạ (897 điểm) của Trần Lệ Quân, Thích Vy, Trương Dư Hi, Dương Cẩn Hoa, Lưu Hân, Dizzy Dizzo.

Tuy nhiên, với Vệ tinh, đội Suni giành được 908, số điểm cao nhất trong 4 tiết mục biểu diễn cùng khách mời. Nhờ đó, nhóm lật ngược tình thế, từ vị trí số 2 vươn lên đứng đầu công diễn 4 với tổng điểm là 1.783.