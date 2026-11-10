Dàn sao tranh Vua phá lưới Premier League mùa này

Thierno Barry (Everton) - 6 bàn: Tiền đạo người Pháp là bất ngờ lớn ở Premier League mùa này cũng sở hữu 6 pha lập công sau 10 vòng đấu, con số ngang bằng Jackson. Hồi tháng 8, Barry cũng có hat-trick đầu tiên cho Everton vào lưới Preston tại vòng 2 League Cup.