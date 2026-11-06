Top 10 cầu thủ hưởng lương cao nhất châu Âu

Harry Kane vươn lên đứng thứ năm với mức lương ước tính 406.719 bảng mỗi tuần, khoảng 21,1 triệu bảng mỗi năm, sau khi ký hợp đồng mới với Bayern Munich đến tháng 6/2029. Kể từ khi rời Tottenham năm 2023, Kane liên tục chứng minh đẳng cấp của một trong những trung phong hay nhất thế giới. Bằng chứng là anh vừa giành danh hiệu Quả bóng vàng cao quý.