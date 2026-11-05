Douvikas vượt dàn sao, dẫn đầu Vua phá lưới Champions League

Anastasios Douvikas bất ngờ vượt Erling Haaland, Kylian Mbappe và Harry Kane để dẫn đầu danh sách ghi bàn Champions League 2026/27.

Douvikas lập hat-trick trong chiến thắng 9-1 trước Lens, nâng thành tích lên sáu bàn tại Champions League mùa này.

Rạng sáng 5/11, Anastasios Douvikas lập hat-trick trong chiến thắng 9-1 của Como trước Lens tại lượt trận thứ tư Champions League. Ba pha lập công giúp tiền đạo người Hy Lạp nâng thành tích lên sáu bàn, độc chiếm vị trí dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới.

Đáng chú ý, Douvikas vượt qua hàng loạt chân sút hàng đầu châu Âu. Erling Haaland và Nicolò Tresoldi cùng có năm bàn, trong khi Harry Kane và Kylian Mbappe sở hữu bốn pha lập công. Chân sút của Como cũng chưa thực hiện quả phạt đền thành bàn nào tại giải mùa này.

Trước Lens, Douvikas chỉ cần bảy phút để mở tỷ số. Tiền đạo 27 tuổi nhanh chân dứt điểm sau tình huống phối hợp phạt góc, đưa đội khách vượt lên. Đến phút 32, anh hoàn tất cú đúp bằng pha đệm bóng cận thành sau đường chuyền của Alex Valle.

Phút 57, Douvikas tiếp tục thể hiện khả năng chọn vị trí khi đón đường chuyền của Nico Paz, thoát xuống đánh bại thủ môn Robin Risser. Hat-trick hoàn tất chỉ sau 57 phút, trước khi anh được HLV Cesc Fabregas rút ra nghỉ.

Tiền đạo người Hy Lạp vượt qua Haaland, Kane và Mbappe để dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Champions League sau bốn lượt trận.

Không chỉ ghi bàn, Douvikas còn kiến tạo cho Nico Paz lập công ở phút 40. Tiền đạo Hy Lạp trực tiếp góp dấu giày vào bốn trong chín bàn thắng của Como, giúp đội bóng Italy tạo nên một trong những chiến thắng đậm nhất lịch sử Champions League.

Ít ai nghĩ Douvikas có thể cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới với Haaland, Mbappe hay Kane khi mùa giải khởi tranh. Anh gia nhập Como từ Celta Vigo vào tháng 1/2025 với mức phí khoảng 13 triệu euro, sau thời gian không thực sự nổi bật tại La Liga.

Mùa 2025/26, Douvikas ghi 17 bàn sau 44 lần ra sân trên mọi đấu trường. Sang mùa này, anh tiếp tục cải thiện hiệu suất với năm bàn sau 10 trận Serie A, trước khi bùng nổ tại Champions League.

Fabregas từng đặc biệt khen ngợi khả năng di chuyển của học trò, cho rằng Douvikas sở hữu những pha chạy chỗ ở đẳng cấp cao. Theo cựu tiền vệ Arsenal, giá trị của chân sút Hy Lạp không chỉ nằm ở số bàn thắng mà còn ở khả năng tạo khoảng trống và hỗ trợ đồng đội.

Nhận xét ấy được thể hiện rõ trước Lens. Douvikas không cần giữ bóng nhiều hay thực hiện những pha xử lý phức tạp. Anh liên tục di chuyển phía sau trung vệ, chọn vị trí trong vòng cấm và tận dụng những đường chuyền từ Paz, Valle cùng các đồng đội.

Sau bốn lượt Champions League, Como giành chín điểm và ghi tới 19 bàn. Riêng Douvikas đóng góp gần một phần ba số bàn thắng của đội.

Cuộc đua Vua phá lưới vẫn còn dài, nhất là khi Haaland, Mbappe và Kane đều sở hữu kinh nghiệm tại Champions League. Tuy nhiên, với sáu bàn chỉ sau bốn trận, Douvikas đã trở thành một trong những bất ngờ lớn nhất giải mùa này.