Kane ký hợp đồng kỷ lục với Bayern

Harry Kane gia hạn với Bayern Munich đến năm 2029 bằng bản hợp đồng được xem là hậu hĩnh nhất lịch sử đội bóng Đức.

Harry Kane ghi 156 bàn sau 161 trận chính thức kể từ khi gia nhập Bayern từ Tottenham năm 2023.

Bayern ngày 5/11 xác nhận gia hạn với Kane đến ngày 30/6/2029, qua đó khép lại những đồn đoán kéo dài nhiều tháng về tương lai đội trưởng tuyển Anh. Kane gia nhập Bayern từ Tottenham hè 2023 và nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng nhất trên hàng công.

Theo AS, hợp đồng mới giúp Kane trở thành cầu thủ hưởng lương cao nhất lịch sử Bayern. Mức lương cơ bản của tiền đạo 33 tuổi cũng thuộc nhóm cao nhất châu Âu, dù tổng thu nhập của vài ngôi sao khác có thể nhỉnh hơn nhờ tiền thưởng.

Bayern cũng chưa xem năm 2029 là điểm kết thúc. Đội bóng Đức để ngỏ khả năng tiếp tục giữ Kane sau thời hạn này nếu anh vẫn duy trì phong độ và thể trạng.

Kane có đủ cơ sở để nhận chế độ đãi ngộ đặc biệt. Sau hơn ba mùa giải tại Munich, anh ghi 156 bàn sau 161 trận chính thức, đạt hiệu suất gần một bàn mỗi trận. Trong thời gian ấy, tiền đạo người Anh cùng Bayern giành hai chức vô địch Bundesliga, một Cúp Quốc gia Đức và hai Siêu cúp Franz Beckenbauer.

Tuần trước, Kane còn giành Quả bóng vàng, danh hiệu giúp vị thế của anh tại Allianz Arena càng được củng cố. Với Bayern, việc giữ chân một cầu thủ vừa duy trì hiệu suất ghi bàn cao vừa có tầm ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ trở thành ưu tiên rõ ràng.

“Tôi cảm thấy Bayern như ngôi nhà của mình. Tôi yêu CLB, người hâm mộ và thành phố Munich”, Kane chia sẻ sau khi ký hợp đồng. Anh cho biết gia đình đang có cuộc sống ổn định tại Đức, đồng thời đánh giá cao đội hình hiện tại và công việc của HLV Vincent Kompany.

“Tôi muốn ở lại và giành thêm nhiều danh hiệu cùng CLB”, Kane nói.

Hợp đồng mới giữ Kane ở Bayern tới tháng 6/2029 và được xem là thỏa thuận hậu hĩnh nhất lịch sử CLB.

CEO Jan-Christian Dreesen cũng xem việc giữ chân Kane là một quyết định quan trọng với Bayern. Theo ông, ảnh hưởng của tiền đạo người Anh không chỉ nằm ở số bàn thắng, mà còn ở vai trò trong lối chơi và hình ảnh của CLB ngoài sân cỏ.

Dreesen cho rằng Kane vẫn tiếp tục tiến bộ kể từ khi chuyển tới Munich, còn Quả bóng vàng là sự ghi nhận rõ ràng nhất cho những gì anh đã làm được trong màu áo Bayern.

Bayern từng chi hơn 100 triệu euro để đưa Kane rời Tottenham năm 2023. Thương vụ khi ấy gây không ít tranh luận bởi mức phí quá lớn dành cho một tiền đạo đã bước sang tuổi 30.

Hơn ba năm sau, con số 156 bàn sau 161 trận khiến những tranh cãi ấy gần như không còn nhiều ý nghĩa. Vấn đề với Bayern lúc này không phải Kane có xứng đáng với khoản đầu tư ban đầu hay không, mà là họ cần làm gì để tiếp tục giữ cầu thủ quan trọng nhất trên hàng công.

Hợp đồng mới có thể giữ Kane ở Munich tới năm 36 tuổi. Với phong độ hiện tại và vị thế vừa được nâng lên sau Quả bóng vàng, Bayern rõ ràng vẫn xem tiền đạo người Anh là trung tâm của kế hoạch trong vài năm tới.