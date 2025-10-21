Dàn sao rớt giá mạnh

|
Vinicius (170 còn 160 triệu euro): Vinicius không còn được đảm bảo suất đá chính trong kế hoạch của HLV Xabi Alonso. Dù vậy, anh vẫn chứng tỏ khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu mỗi khi được trao cơ hội.
Rodri (110 còn 90 triệu euro): Sau đỉnh cao Quả bóng vàng là vực thẳm của Rodri. Tiền vệ người Tây Ban Nha liên tục phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, mới nhất là vết đau ở vùng đùi.
Phil Foden (100 còn 80 triệu euro): Tưởng chừng lấy lại phong độ ở mùa này nhưng tiền vệ người Anh tiếp tục không ghi bàn hay kiến tạo tại Premier League kể từ tháng 9.
Gavi (60 còn 40 triệu euro): Chấn thương ở trận đấu vô thưởng vô phạt cùng tuyển Tây Ban Nha khiến sự nghiệp của Gavi chạm đáy. Cầu thủ 21 tuổi lại phải lên bàn mổ để điều trị chấn thương sụn chêm.
Ademola Lookman (60 còn 40 triệu euro): Sau mùa giải 2024/25 thăng hoa, Lookman sa sút và chưa có bàn thắng hay kiến tạo tại Serie A 2025/26 cho Atalanta.
Victor Boniface (40 còn 20 triệu euro): Sau thương vụ hụt đến Al Nassr, Boniface bị Leverkusen đẩy sang Werder Bremen. Sau 5 trận, anh vẫn chưa ghi bàn hay kiến tạo.
Bukayo Saka (150 còn 140 triệu euro): Cầu thủ người Anh đang dần lấy lại phong độ khi góp công vào 4 bàn thắng sau 5 lần ra sân gần nhất cho Arsenal và tuyển Anh.
