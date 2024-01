Dàn sao mặc đẹp nhất thảm đỏ Critics Choice Awards 2024

Colman Domingo sang trọng trong thiết kết của nhà mốt Valentino. Điểm nhấn của trang phục là phần áo choàng lấp lánh bên ngoài bộ suit vàng lịch thiệp. Trong khi đó, ngôi sao của The Last of Us - Pedro Pascal - lựa chọn trang phục ton-sur-ton với phần tay bị bó. Theo tiết lộ, tài tử 48 tuổi mới gặp chấn thương gần đây. Ảnh: CNN/People.