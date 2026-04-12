Dàn sao ghi nhiều bàn nhất 5 giải hàng đầu châu Âu

Dẫn đầu danh sách là Harry Kane của Bayern Munich với 31 bàn thắng, đóng góp 30% tổng số bàn của đội. Tiền đạo người Anh là ứng viên sáng giá cho danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa này.
Xếp thứ hai là Kylian Mbappe trong màu áo Real Madrid với 23 pha lập công. Đội trưởng tuyển Pháp đang thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng tại CLB, trong bối cảnh những Vinícius Jr. hay Rodrygo có dấu hiệu sa sút.
Erling Haaland đứng thứ ba khi ghi 22 bàn cho Man City. Tiền đạo người Na Uy vẫn duy trì hiệu suất cao và là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới Premier League vào cuối mùa.
Igor Thiago của Brentford đang có mùa giải bùng nổ với 21 bàn thắng. Anh đóng góp tới 44% số bàn của đội, cho thấy tầm ảnh hưởng lớn trên hàng công của CLB Premier League.
Tại La Liga, Vedat Muriqi của Mallorca tỏa sáng rực rỡ với 19 bàn từ đầu mùa, chiếm 53% tổng số bàn của đội. Đây là tỷ lệ cao nhất trong top 10, chứng minh vai trò không thể thay thế của anh tại CLB.
Deniz Undav, ngôi sao của Stuttgart, cũng chơi ấn tượng khi đóng góp 18 bàn. Phong độ cao của Undav giúp anh thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng lớn tại châu Âu.
Trong màu áo Inter Milan, Lautaro Martínez vẫn là tay săn bàn chủ lực khi có 16 bàn từ đầu mùa. Hiệu suất ghi bàn ổn định của anh giúp Inter dẫn đầu Serie A với khoảng cách 7 điểm so với kình địch Napoli.
Joaquin Panichelli, ngôi sao đang lên của Strasbourg, ghi 16 bàn từ đầu mùa. Tiền đạo này đóng góp 35% tổng số bàn thắng của đội tại Ligue 1.
