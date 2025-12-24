Dàn sao bị Real Madrid thanh lý ở phiên chợ giữa mùa

|
Clarence Seedorf (sang Inter): Cuối năm 1999, Seedorf gia nhập Inter với phí chuyển nhượng hơn 24 triệu euro. Dù vậy, anh không giành danh hiệu nào với CLB chủ sân Giuseppe Meazza trong 3 năm tiếp theo.
Fernando Morientes (sang Liverpool): Morientes đầu quân cho "Lữ đoàn đỏ" vào tháng 1/2005 với phí chuyển nhượng gần 10 triệu euro. Tuy nhiên, anh chỉ ghi 5 bàn sau 48 lần ra sân, con số quá ít ỏi so với kỳ vọng.
Ronaldo de Lima (sang AC Milan): Tháng 1/2007, chủ nhân 2 Quả bóng vàng gia nhập Milan với giá chỉ 7 triệu euro. Các vấn đề về thể chất và mâu thuẫn với HLV Fabio Capello khiến huyền thoại người Brazil phải rời Bernabeu. Chỉ hơn một năm sau khi đến San Siro, Ronaldo bị đứt dây chằng lần thứ 3 và chấm dứt hy vọng hồi sinh ở môi trường châu Âu.
Martin Odegaard (sang Arsenal): Đầu năm 2021, tiền vệ người Na Uy gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn, sau đó được CLB Bắc London mua đứt. Giờ đây, Odeaard đang là đội trưởng của "Pháo thủ", là tiền vệ kiến thiết hàng đầu Premier League.
Takefusa Kubo (sang Getafe): Kubo không có cơ hội cạnh tranh vị trí ở đội một nên buộc phải rời đi để tìm chỗ đứng tại La Liga. Quyết định rời Real giúp sự nghiệp của ngôi sao người Nhật Bản phát triển vượt bậc. Giờ anh là ngôi sao của Real Sociedad và được nhiều CLB lớn để mắt.
Luka Jovic (sang Frankfurt): Tiền đạo người Serbia thất bại thảm hại ở Bernabeu và phải trở về khoác áo Frankfurt dưới dạng cho mượn vào đầu năm 2021.
Nuri Sahin (sang Dortmund): Cũng như trường hợp của Jovic, Sahin không thể tỏa sáng tại Real Madrid. Tiền vệ này phải trở về CLB cũ Dortmud dưới dạng cho mượn vào đầu năm 2013.
Ruud Van Nistelrooy (sang Hamburger): Năm 2010, chân sút lừng danh người Hà Lan rời Real dưới dạng tự do để ký hợp đồng 18 tháng với CLB Bundesliga.
Samuel Eto'o (sang Espanyol): Trước khi trở thành cầu thủ hiếm hoi trong lịch sử giành hai cú ăn 3 liên tiếp, "Báo đen" từng khởi đầu sự nghiệp đầy chật vật, khi liên tục bị Real đẩy đi dưới dạng cho mượn. Đầu năm 1999, anh cập bến Espanyol nhưng không được ra sân.
