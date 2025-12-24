Dàn sao bị Real Madrid thanh lý ở phiên chợ giữa mùa

Ronaldo de Lima (sang AC Milan): Tháng 1/2007, chủ nhân 2 Quả bóng vàng gia nhập Milan với giá chỉ 7 triệu euro. Các vấn đề về thể chất và mâu thuẫn với HLV Fabio Capello khiến huyền thoại người Brazil phải rời Bernabeu. Chỉ hơn một năm sau khi đến San Siro, Ronaldo bị đứt dây chằng lần thứ 3 và chấm dứt hy vọng hồi sinh ở môi trường châu Âu.