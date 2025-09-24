Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dân quay video phản ánh tới Cục trưởng CSGT để xử phạt xe máy chở tôn

  • Thứ tư, 24/9/2025 16:00 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Lực lượng CSGT Hà Nội vừa lập biên bản xử lý tài xế xe máy chở tôn đi nghênh ngang trên đường, sau khi người dân quay video phản ánh tới Cục trưởng Cục CSGT.

Xe may cho ton anh 1

Tổ công tác dừng phương tiện kiểm tra.

Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội vừa xử lý người điều khiển xe máy tự chế chở tôn trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vụ việc được xử lý từ hình ảnh người dân cung cấp đến số điện thoại “đường dây nóng” của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo đó, khoảng 6h15 ngày 24/9 trên đường Đại lộ Thăng Long, xuất hiện xe máy BKS 98B1-556.60 chở tấm tôn dài, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Ngay lập tức Đội CSGT số 6 đã cử tổ tuần tra kiểm soát sử dụng xe mô tô cơ động tuần lưu trên tuyến, tiếp cận, dừng xe, kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra, lái xe là Lục Văn T. (SN 1992, trú tại tỉnh Lào Cai).

Tổ công tác đã lập biên bản đối với anh T. về hành vi chở hàng vượt quá khổ giới hạn của xe; tự ý thay đổi khung xe; không có giấy phép lái xe; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Xe may cho ton anh 2

Hình ảnh phương tiện vi phạm.

Đồng thời yêu cầu anh T. bốc dỡ hàng hóa chở cồng kềnh, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Theo Cục CSGT, việc xe tự chế để chở hàng cồng kềnh, quá khổ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao trên đường. Đã có những vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra liên quan đến các phương tiện chở tôn quá khổ trên đường. Do đó, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tương tự.

Số phận hàng nghìn xe máy vi phạm chất đống ở TP.HCM

Hơn 1.600 phương tiện vi phạm hành chính, gồm xe máy, xe ba bánh, rơ-moóc tự chế... đang tạm giữ tại Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ được đấu giá trực tuyến ngày 3/10.

16 giờ trước

Taxi công nghệ tông thủng tường nhà dân ở TP.HCM

Trưa 23/9, Công an xã Hóc Môn phối hợp Đội CSGT An Sương (Phòng CSGT Công an TP.HCM) đã hoàn tất xử lý hiện trường vụ tai nạn xe taxi công nghệ tông thẳng vào tường nhà dân.

32:1911 hôm qua

Chạy xe lên hè, nhiều người nhận mức phạt 6 triệu đồng ở TP.HCM

Mức phạt này được áp dụng theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người vị phạm bị Cảnh sát giao thông (CSGT) phạt tiền từ 4 tới 6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

10:26 18/9/2025

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Xe máy chở tôn Hà Nội Cục trưởng CSGT Cảnh sát giao thông Xe máy chở tôn

