Dân quay video phản ánh tới Cục trưởng CSGT để xử phạt xe máy chở tôn

Lực lượng CSGT Hà Nội vừa lập biên bản xử lý tài xế xe máy chở tôn đi nghênh ngang trên đường, sau khi người dân quay video phản ánh tới Cục trưởng Cục CSGT.

Tổ công tác dừng phương tiện kiểm tra.

Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội vừa xử lý người điều khiển xe máy tự chế chở tôn trên đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Vụ việc được xử lý từ hình ảnh người dân cung cấp đến số điện thoại “đường dây nóng” của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo đó, khoảng 6h15 ngày 24/9 trên đường Đại lộ Thăng Long, xuất hiện xe máy BKS 98B1-556.60 chở tấm tôn dài, gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Ngay lập tức Đội CSGT số 6 đã cử tổ tuần tra kiểm soát sử dụng xe mô tô cơ động tuần lưu trên tuyến, tiếp cận, dừng xe, kiểm tra phương tiện. Qua kiểm tra, lái xe là Lục Văn T. (SN 1992, trú tại tỉnh Lào Cai).

Tổ công tác đã lập biên bản đối với anh T. về hành vi chở hàng vượt quá khổ giới hạn của xe; tự ý thay đổi khung xe; không có giấy phép lái xe; điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển.

Hình ảnh phương tiện vi phạm.

Đồng thời yêu cầu anh T. bốc dỡ hàng hóa chở cồng kềnh, tạm giữ phương tiện theo quy định.

Theo Cục CSGT, việc xe tự chế để chở hàng cồng kềnh, quá khổ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao trên đường. Đã có những vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra liên quan đến các phương tiện chở tôn quá khổ trên đường. Do đó, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tương tự.