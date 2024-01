Dàn pin quang năng trị giá 4.000 USD trên Tesla Model Y

Hệ thống này giúp Model Y có thể di chuyển thêm khoảng 32 km mỗi ngày.

Tesla Model Y với dàn pin quang năng trên nóc xe. Ảnh: DartSolar.

Theo CarBuzz, một chủ sở hữu Tesla Model Y đã tự trang bị dàn pin năng lượng mặt trời cho chiếc xe điện của mình. Hệ thống mang tên Beta One được cho là có khả năng cung cấp thêm hơn 20 dặm di chuyển (khoảng 32 km) mỗi ngày cho chiếc Model Y.

Dù quãng đường gia tăng là không nhiều, khả năng của Beta One vẫn được cho là khá ấn tượng. Trên Fisker Ocean, hãng xe điện của Mỹ từng trang bị dàn pin quang năng mang tên SolarSky, bổ sung khoảng 2.414 km vào phạm vi hoạt động mỗi năm cho chiếc xe điện. Tính trung bình, hệ thống của Fisker có thể cung cấp thêm khoảng 6,6 km vào phạm vi hoạt động mỗi ngày, thấp hơn khá nhiều so với hiệu suất làm việc của Beta One.

Tesla cũng là hãng xe điện bày tỏ tham vọng cung cấp bộ pin năng lượng mặt trời cho các mẫu xe của mình, bao gồm cả Cybertruck. Theo một tuyên bố của Tesla, mẫu bán tải điện sẽ có khả năng tăng tầm hoạt động thêm khoảng 24 km mỗi ngày nếu được trang bị dàn pin năng lượng mặt trời. Tuy nhiên ở phiên bản ra mắt hồi cuối năm ngoái, tính năng này vẫn chưa xuất hiện trên Tesla Cybertruck.

Dàn pin năng lượng mặt trời lắp trên nóc xe Tesla Model Y. Ảnh: DartSolar.

Theo tiết lộ, Beta One chỉ cần hấp thụ 5 giờ ánh sáng mặt trời mỗi ngày để đạt được quãng đường bổ sung 32 km. Nếu thời tiết thuận lợi, dàn pin quang năng trên chiếc Model Y có thể cung cấp quãng đường bổ sung lên đến hơn 64 km mỗi ngày. Tuy nhiên do dàn pin được lắp trên nóc xe thay vì tích hợp vào mái cabin, Beta One lại gây ra những băn khoăn về tính thẩm mỹ cũng như khí động học.

Dù hệ thống Supercharger của Tesla có thể giúp Model Y sạc đầy bộ pin nhanh chóng, Beta One được cho là mang đến khả năng độc đáo, giúp xe điện có thể sạc mọi nơi miễn là có ánh sáng mặt trời.

Ở thời điểm hiện tại, giá bán một bộ Beta One được công bố ở mức 4.000 USD . Theo CarBuzz đánh giá, thiết bị này không phải là một khoản đầu tư hợp lý dành cho các chủ xe điện bởi chi phí đắt đỏ nhưng chỉ đổi lại quãng đường tăng thêm khoảng 32 km mỗi ngày.