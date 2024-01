Elon Musk thừa nhận khó bán Cybertruck

Tỷ phú người Mỹ cho rằng việc giúp mẫu bán tải điện Tesla Cybertruck đủ điều kiện lưu thông trên đường phố Trung Quốc là khá khó khăn.

Tesla Cybertruck gây lo ngại về mức độ an toàn với người cùng tham gia giao thông. Ảnh: Top Gear.

Trên tài khoản X (trước đây là Twitter) của mình, Elon Musk thừa nhận mẫu bán tải điện Tesla Cybertruck sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn để được chứng nhận đủ điều kiện lưu thông trên đường phố Trung Quốc.

Trước đó, một người dùng mạng xã hội X cho biết có khoảng 500 khách hàng Trung Quốc khác cùng với mình đang rất trông chờ được nhìn thấy tận mắt Tesla Cybertruck trưng bày ở thị trường ôtô lớn nhất thế giới. Thậm chí, người dùng này tiết lộ nhiều khách hàng Trung Quốc đã hoàn tất đặt cọc Tesla Cybertruck.

Bên dưới bài đăng, Elon Musk thừa nhận quá trình hợp pháp hóa Tesla Cybertruck trên đường phố Trung Quốc là rất khó khăn. Tuy nhiên, ông chủ Tesla khẳng định vẫn có thể gửi một số nguyên mẫu Cybertruck đến Trung Quốc phục vụ mục đích trưng bày.

Elon Musk thừa nhận khó hợp pháp hóa Tesla Cybertruck tại Trung Quốc.

Tại thị trường Trung Quốc nói riêng cũng như trên toàn thế giới nói chung, Tesla đang phải khá vất vả để cạnh tranh với đối thủ BYD nhằm giành lại ưu thế trong mảng ôtô điện.

Trong quý IV/2023, BYD đã vượt qua Tesla về lượng tiêu thụ xe điện toàn cầu, nhưng hãng xe của Elon Musk vẫn giữ được ngôi vị số một chung cuộc nhờ doanh số ôtô thuần điện nhỉnh hơn khoảng 233.000 xe so với đối thủ Trung Quốc. Nhiều chuyên gia dự đoán BYD sẽ vượt qua Tesla để trở thành hãng xe điện số một thế giới khi năm 2024 khép lại.

Trước đó, Tesla từng thừa nhận các quy định về an toàn cho người đi bộ có thể khiến Cybertruck không đủ điều kiện lưu thông trên hệ thống đường bộ ở châu Âu.

Chuyên gia an toàn Adrian Lund, cựu chủ tịch Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS), cũng bày tỏ lo ngại về rủi ro mà chiếc bán tải điện có thể gây ra cho người đi bộ. Chuyên gia này thừa nhận chưa xem qua dữ liệu thử nghiệm va chạm, nhưng cho biết khá lo ngại vấn đề an toàn xuất phát từ lớp vỏ ngoài cứng cáp của Cybertruck.

“Lớp vỏ của Cybertruck được gia cường bằng thép không gỉ khá dày và trong trường hợp xảy ra va chạm giữa xe với phần đầu của người đi bộ, thiệt hại sẽ rất lớn”, ông Adrian Lund kết luận.

Thiết kế của Cybertruck được cho là tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với người đi bộ. Ảnh: Top Gear.

Nhiều ý kiến khác bày tỏ lo ngại về vùng chịu lực của xe, khối lượng khổng lồ của chiếc bán tải điện cũng như sức mạnh động cơ và các góc nhọn hình thành từ kiểu dáng đặc biệt của Cybertruck.

Một tổ chức phi lợi nhuận ủng hộ an toàn đường bộ châu Âu đã đưa ra tuyên bố cho biết không hy vọng Tesla sẽ giới thiệu Cybertruck tại châu Âu, nguyên nhân chủ yếu đến từ những rủi ro mà chiếc bán tải điện này có thể gây ra cho người đi bộ và người đi xe đạp.

Ở thời điểm hiện tại, Tesla vẫn chưa khẳng định sẽ bán Cybertruck tại bao nhiêu quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên với động thái thừa nhận khó khăn của Cybertruck tại 2 thị trường lớn là Trung Quốc và châu Âu, Tesla có thể phải chấp nhận rằng doanh số mẫu bán tải điện đầu tiên sẽ khá hạn chế.