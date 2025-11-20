Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Người đàn ông tử vong bất thường trong tiệm spa ở phường Sài Gòn

  • Thứ năm, 20/11/2025 13:01 (GMT+7)
  • 13:01 20/11/2025

Nghe tiếng ồn ào huyên náo phát ra từ tiệm spa, người dân tới kiểm tra và phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên trong. Dù được sơ cứu song nạn nhân không qua khỏi.

Hiện trường sự việc.

Tối 19/11, Công an phường Sài Gòn phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông trong một tiệm spa trên đường Lê Thánh Tôn.

Theo thông tin ban đầu, người dân sống gần khu vực bất ngờ nghe tiếng huyên náo phát ra từ tiệm spa. Khi chạy tới kiểm tra, họ phát hiện một người đàn ông nằm bất động bên trong. Dù được người xung quanh sơ cứu, nạn nhân không qua khỏi. Sự việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Sài Gòn đã phong tỏa hiện trường, phối hợp điều tra nguyên nhân. Tiệm spa tạm thời ngừng hoạt động để phục vụ công tác khám nghiệm.

Đến hơn 20 giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Theo một số nhân chứng, nạn nhân là khách hàng đến sử dụng dịch vụ tại tiệm spa.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

https://tienphong.vn/phat-hien-nguoi-dan-ong-tu-vong-bat-thuong-trong-tiem-spa-o-tphcm-post1797847.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

