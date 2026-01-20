Dân mạng chế ảnh Đình Bắc là 'mũi khoan' trước bức tường Trung Quốc

|
22h30 ngày 20/1 (giờ Việt Nam) trận đấu giữa tuyển U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc sẽ diễn ra, định đoạt cái tên vào chung kết giải U23 châu Á. Trận đấu không chỉ được hàng triệu cổ động viên hai nước mong đợi mà còn thu hút sự quan tâm của nhiều người hâm mộ bóng đá Đông Nam Á. Trên nhiều diễn đàn, không ít dân mạng Thái Lan, Malaysia, Indonesia đều gửi lời chúc may mắn tới nhà đương kim vô địch ASEAN Cup. Ảnh: Asean Football.
|
Với người hâm mộ Việt Nam, trận bán kết tối nay còn mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi "kỳ tích Thường Châu" năm 2018, nơi các chàng trai áo đỏ vào chung kết tranh ngôi vô địch, được mong chờ sẽ lặp lại. Ảnh: Troll bóng đá.
|
Tuyển U23 Việt Nam bước vào trận bán kết với một tâm thế tự tin, phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 4 trận từ vòng bảng đến tứ kết, trong khi đối thủ có hành trình đầy nhọc nhằn. Không chỉ người hâm mộ mà cả giới chuyên môn đều cho rằng các "chiến binh sao vàng" hoàn toàn có khả năng nối tiếp chuỗi bất bại trước đối thủ vốn không phải là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Ảnh: Troll bóng đá.
|
U23 Trung Quốc cũng đang tỏ ra là đối thủ khó nhằn khi xây dựng hàng phòng ngự rất mạnh. Đội bóng này chưa để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào sau 3 trận vòng bảng và góp mặt ở bán kết sau loạt sút luân lưu với U23 Uzbekistan. Li Hao, thủ môn của U23 Trung Quốc, cũng cho thấy phong độ ấn tượng tại giải đấu này. Ảnh: Ghiền bóng đá.
|
Tuy nhiên, người hâm mộ Việt Nam vẫn đặt trọn niềm tin vào các chàng trai áo đỏ. Đặc biệt, Đình Bắc được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng, ghi bàn vào lưới đối thủ. Từ đầu giải, chân sút đang thi đấu cho CLB Công An Hà Nội liên tục ghi dấu trong nhiều bàn thắng của U23 Việt Nam. Ảnh: Ghiền bóng đá.
|
Người hâm mộ còn so sánh nếu Li Hao được ví như "Vạn Lý Trường Thành" di động của U23 Trung Quốc, thì U23 Việt Nam sẽ có "nỏ thần" Đình Bắc. Chàng trai Nghệ An đã có tổng cộng 3 bàn thắng sau 4 trận, ngang bằng hai chân sút Ryunosuke Sato (U23 Nhật Bản) và Amoori Faisal Mutshar Al Lami (U23 Iraq) trong danh sách Vua phá lưới. Ảnh: BLV Anh Quân.
|
Bên cạnh đó, các cổ động viên tiếp tục hy vọng vào "ma thuật đen" của HLV Kim Sang-sik trong tối 20/1. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang tạo nên hành trình ấn tượng bậc nhất trong lịch sử U23 Việt Nam khi duy trì tỷ lệ thắng tuyệt đối sau 15 trận cầm quân. Ảnh: Troll bóng đá.
