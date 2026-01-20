Dân mạng chế ảnh Đình Bắc là 'mũi khoan' trước bức tường Trung Quốc

Tuyển U23 Việt Nam bước vào trận bán kết với một tâm thế tự tin, phong độ ấn tượng khi toàn thắng cả 4 trận từ vòng bảng đến tứ kết, trong khi đối thủ có hành trình đầy nhọc nhằn. Không chỉ người hâm mộ mà cả giới chuyên môn đều cho rằng các "chiến binh sao vàng" hoàn toàn có khả năng nối tiếp chuỗi bất bại trước đối thủ vốn không phải là ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch. Ảnh: Troll bóng đá.