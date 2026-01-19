Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đan Mạch: NATO đang gặp nguy hiểm

  • Thứ hai, 19/1/2026 08:28 (GMT+7)
  • 33 phút trước

Ngoại trưởng Đan Mạch cảnh báo Liên minh quân sự NATO đang đứng trước nguy cơ bị tổn hại nghiêm trọng do các đe dọa áp thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 18/1, phát biểu trong chuyến thăm chính thức Na Uy - một trong những quốc gia cũng nằm trong danh sách bị Mỹ đe dọa áp thuế - Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen cho rằng trật tự địa chính trị toàn cầu “như chúng ta vẫn biết” và “tương lai của NATO” đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm.

Theo ông, việc Washington sử dụng thuế quan để gây sức ép chính trị với các đồng minh không chỉ làm suy yếu lòng tin, mà còn đe dọa nền tảng đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, theo AFP.

“Tôi không nghi ngờ gì về sự ủng hộ mạnh mẽ từ châu Âu dành cho Đan Mạch”, Ngoại trưởng Rasmussen nói tại cuộc họp báo chung, đồng thời nhấn mạnh châu Âu sẽ mạnh hơn “khi chúng ta cùng nhau thể hiện sức mạnh”.

NATO anh 1

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen. Ảnh: Reuters.

Những tuyên bố cứng rắn của Copenhagen được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và các đồng minh NATO leo thang, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp các mức thuế mới đối với Đan Mạch và một số nước châu Âu ủng hộ lập trường phản đối kế hoạch sáp nhập Greenland vào Mỹ. Greenland là lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch, có vị trí chiến lược quan trọng tại Bắc Cực.

Sau tuyên bố áp thuế của ông Trump, Liên minh châu Âu (EU) đã tăng cường các động thái ngoại giao nhằm bảo vệ Đan Mạch và Greenland.

Một số nước NATO, trong đó có Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan, cũng bày tỏ lo ngại rằng các biện pháp thuế của Washington có thể làm xói mòn quan hệ đồng minh, tạo ra tiền lệ nguy hiểm trong nội bộ khối quân sự lớn nhất thế giới.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định EU sẵn sàng đoàn kết trước mọi hình thức “cưỡng ép kinh tế”, đồng thời không loại trừ khả năng áp dụng các biện pháp đáp trả thương mại nếu Mỹ hiện thực hóa các đe dọa thuế quan.

Giới lãnh đạo EU dự kiến sẽ bàn thảo các biện pháp ứng phó với thuế quan của ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tổ chức ở Brussels (Bỉ) vào ngày 22/1, Reuters cho biết.

Một trong những phương án được đặt lên bàn là áp thuế đối với 93 tỷ euro (hơn 107 tỷ USD) hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ. Gói biện pháp này vốn được công bố từ năm ngoái nhằm trả đũa các đòn thuế của Washington, nhưng đã tạm hoãn sau khi hai bên đạt được thỏa thuận vào tháng 7/2025.

Ngoài ra, EU cũng đang xem xét phương án trả đũa thứ hai là sử dụng Công cụ chống cưỡng ép (Anti-Coercion Instrument - ACI). Có hiệu lực từ cuối năm 2023 và thường được ví như “bazooka thương mại”, ACI là biện pháp đáp trả cứng rắn nhất của EU, song đến nay vẫn chưa từng được kích hoạt.

Theo cơ chế này, EU có thể hạn chế quyền tiếp cận các gói thầu công, dòng vốn đầu tư hoặc hoạt động ngân hàng, cũng như siết chặt thương mại trong lĩnh vực dịch vụ - nơi Mỹ đang duy trì thặng dư với khối.

Phương Linh

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Tong thong Iran canh bao My hinh anh

Tổng thống Iran cảnh báo Mỹ

2 giờ trước 07:00 19/1/2026

0

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei sẽ bị Tehran coi là hành động tương đương với một “cuộc chiến tranh toàn diện” chống lại Iran.

Binh si Duc bat dau roi Greenland hinh anh

Binh sĩ Đức bắt đầu rời Greenland

2 giờ trước 06:53 19/1/2026

0

Một số quốc gia châu Âu gần đây đã điều quân đến Greenland nhằm tăng cường an ninh cho lãnh thổ tự trị của Đan Mạch trong bối cảnh Mỹ đe dọa thâu tóm khu vực này.

