Dàn huyền thoại quay lưng với Sancho

  • Thứ tư, 10/9/2025 18:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jamie Carragher và Paul Scholes không đánh giá cao tài năng của Jadon Sancho, người vừa gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn.

Sancho bị nghi ngờ năng lực.

Trong chương trình The Overlap Fan Debate hôm 9/9, Carragher thẳng thắn cho biết: "Tôi không hiểu cậu ta giỏi ở điểm nào. Tôi không thấy tốc độ, khả năng rê bóng hay một dấu ấn cá nhân rõ ràng nào trong lối chơi của Sancho".

Carragher còn nhấn mạnh rằng, so với Marcus Rashford - người có tốc độ, cú sút uy lực và khả năng đá phạt - Sancho dường như mờ nhạt, thiếu nhiều yếu tố tạo nên sự khác biệt trong cách chơi.

Huyền thoại Paul Scholes của MU cũng có quan điểm tương tự Carragher. Scholes cho rằng việc Aston Villa mượn Sancho là một quyết định khó hiểu.

“Sancho có thể chơi tốt dưới sự dẫn dắt của Unai Emery, nhưng đây là một bản hợp đồng kỳ lạ. Cậu ấy thiếu tốc độ và thể lực, mà đó lại là những yếu tố quan trọng để thích nghi tại sân Villa Park rộng lớn", Scholes nhận định.

Sancho từng được kỳ vọng rất lớn khi gia nhập MU từ Dortmund với giá 73 triệu bảng vào năm 2021. Nhưng sau bốn mùa giải, những gì anh đóng góp chỉ là 12 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 83 lần ra sân cho “Quỷ đỏ”.

Để cứu vãn sự nghiệp, Sancho buộc phải chứng minh giá trị tại Aston Villa. Nếu tiếp tục mờ nhạt, tiền vệ này sẽ phải đối diện với một tương lai u ám.

