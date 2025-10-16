Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dàn HLV hưởng lương cao nhất tuyển quốc gia

  • Thứ năm, 16/10/2025 19:00 (GMT+7)
Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel hay Didier Deschamps là những HLV có thu nhập cao nhất khi dẫn dắt tuyển quốc gia hiện tại.

Ở Brazil, HLV Carlo Ancelotti bỏ túi 9,5 triệu euro/năm, mức lương cao nhất thế giới nếu chỉ tính đội tuyển quốc gia. HLV người Italy ký hợp đồng 3 năm với Liên đoàn bóng đá Brazil.
Xếp nhì là Thomas Tuchel, người được Liên đoàn bóng đá Anh trả mức thu nhập 5,8 triệu euro/năm. Tuchel có trách nhiệm giúp dàn sao "Tam sư" cạnh tranh chức vô địch World Cup 2026.

Khi nhận lời dẫn dắt tuyển Mỹ, HLV Mauricio Pochettino bỏ túi 5,2 triệu euro/năm. HLV người Argentina ký hợp đồng 2 năm và phải giúp Mỹ tiến sâu ở kỳ World Cup diễn ra trên sân nhà.
Julian Nagelsmann xếp thứ tư khi nhận 4,8 triệu euro/năm từ Liên đoàn bóng đá Đức. Ông vẫn đang nỗ lực giúp đội tuyển nước nhà tranh vé dự World Cup 2026.

Tân HLV Fabio Cannavaro của Uzbekistan được hưởng mức lương 4 triệu euro/năm, con số cao nếu so với những người tiền nhiệm ở đội tuyển này. World Cup 2026 là giải đấu tầm cỡ và là thử thách lớn với Cannavaro cùng cộng sự.
Tại tuyển Bồ Đào Nha, Roberto Martinez bỏ túi 4 triệu euro/năm, với tham vọng giúp đội tuyển nước này tranh chức vô địch World Cup 2026.

HLV tuyển Pháp, Didier Deschamps, nhận mức lương 3,8 triệu euro/năm. World Cup 2026 có thể là giải đấu cuối cùng của ông trong màu áo "Les Blues".

Sau khi giúp Argentina vô địch World Cup 2022, HLV Lionel Scaloni trở thành người hùng dân tộc. Nhưng ông chỉ nhận mức lương khiêm tốn khoảng 3 triệu euro/năm.
