Dàn HLV hưởng lương cao nhất tuyển quốc gia

Tân HLV Fabio Cannavaro của Uzbekistan được hưởng mức lương 4 triệu euro/năm, con số cao nếu so với những người tiền nhiệm ở đội tuyển này. World Cup 2026 là giải đấu tầm cỡ và là thử thách lớn với Cannavaro cùng cộng sự.