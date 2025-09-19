Dàn con trai huyền thoại tỏa sáng ở Champions League

|
Kevin Mac Allister (Saint-Gilloise): Kevin Mac Allister (áo vàng), con trai của Carlos Mac Allister, ghi bàn ấn định thắng lợi 3-1 cho đại diện Bỉ trước PSV. Hậu vệ người Argentina sinh năm 1997, khi cha anh còn chơi cho Racing Club. Hiện tại, Kevin là trụ cột hàng thủ của Saint-Gilloise và có em trai Alexis Mac Allister khoác áo Liverpool.
Ruben Van Bommel (PSV): Cũng trong trận PSV gặp Saint-Gilloise, một con trai huyền thoại khác là Ruben Van Bommel cũng có màn thể hiện ấn tượng. Con trai của Mark Van Bommel sở hữu phong cách thi đấu mạnh mẽ, nền tảng thể lực và kỹ thuật tốt. Với 4 bàn thắng từ đầu mùa, Ruben đã được triệu tập lên tuyển quốc gia.
Marcos Llorente (Atletico Madrid): Dù Atletico thua 2-3, Marcos Llorente, con trai của Paco Llorente, vẫn gây ấn tượng mạnh với cú đúp bàn thắng ngay tại Anfield. Thậm chí, hơn một nửa số bàn trong sự nghiệp Champions League được Marcos ghi tại thánh địa của Liverpool (4/7 bàn).
Timothy Weah (Marseille): Sau khi chọc thủng lưới Real Madrid, con trai của George Weah bày tỏ sự phấn khích: "Tôi chưa bao giờ dám mơ đến việc thi đấu tại Bernabeu. Giờ đây, tôi đã làm được, thậm chí còn ghi bàn. Giấc mơ của tôi đã thành hiện thực".
Erling Haaland (Man City): Con trai của Alfie Haaland ghi bàn giúp CLB chủ quản hạ Napoli 2-0. Bàn thắng này giúp anh trở thành chân sút chạm mốc 50 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League, chỉ sau 49 trận.
Jordan Larsson (Copenhagen): Con trai của Henrikh Larsson vừa ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League, giúp Copenhagen có trận hòa 2-2 trước Leverkusen. Anh cũng được UEFA bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận.
Marcus Thuram (Inter Milan): Trước khi Champions League 2025/26 khởi tranh, Hernan Crespo là cầu thủ duy nhất trong lịch sử Inter Milan ghi được cú đúp bằng đầu tại giải đấu. Giờ đây, huyền thoại người Argentina không phải là cái tên duy nhất bởi Marcus Thuram cũng tỏa sáng theo cách tương tự trước Ajax. Con trai cả của Lilian Thuram ghi được 5 bàn thắng và có 1 kiến tạo trên mọi đấu trường trong mùa giải này.
