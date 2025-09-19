Dàn con trai huyền thoại tỏa sáng ở Champions League

Marcus Thuram (Inter Milan): Trước khi Champions League 2025/26 khởi tranh, Hernan Crespo là cầu thủ duy nhất trong lịch sử Inter Milan ghi được cú đúp bằng đầu tại giải đấu. Giờ đây, huyền thoại người Argentina không phải là cái tên duy nhất bởi Marcus Thuram cũng tỏa sáng theo cách tương tự trước Ajax. Con trai cả của Lilian Thuram ghi được 5 bàn thắng và có 1 kiến tạo trên mọi đấu trường trong mùa giải này.