MU có thể thua ở Anfield, nhưng việc đội bóng này liên tục thủng lưới ngay sau khi vừa nhận bàn thua mới đáng lo cho Mauricio Pochettino.

Pochettino tiếp quản MU sau khi đội chỉ thắng một trong 10 vòng đầu Premier League.

Ngày 13/11 tại Fayetteville, Pochettino phải dừng lời lau nước mắt khi giải thích quyết định chia tay tuyển Mỹ. Ngày 19/11, ông dẫn buổi tập đầu tiên ở Carrington. Ba ngày sau, MU thua Liverpool 0-4 tại Anfield ở vòng 11 Premier League.

Với một đội chỉ thắng một trong 10 vòng trước đó và phải chơi thiếu người từ phút thứ tám, thất bại trên sân Liverpool là kết quả dễ hiểu. Chi tiết đáng để Pochettino mang về sân tập nằm ở phút 13.

Ba phút sau cú đá phạt mở tỷ số của Dominik Szoboszlai, Florian Wirtz xoay người vô-lê tung lưới MU. Ở vòng trước, Aston Villa ghi bàn vào các phút 1, 4, 48 và 53 tại Old Trafford. Như vậy, trong hai trận dưới hai đời HLV, có ba lần MU vừa thủng lưới đã nhận thêm bàn nữa trong vòng năm phút. Riêng trận gặp Villa, họ còn để điều ấy xảy ra lần thứ hai sau khi đã mất gần cả hiệp đấu để gỡ hòa.

Ai sửa sai cho người vừa hụt bóng?

Phút 53 trận gặp Villa, John McGinn đá phạt về cột xa. Hai tuần trước, Justin Kluivert cũng đưa bóng tới khu vực ấy để Rayan ghi bàn trong trận Bournemouth thắng MU 3-0. Lần này, hậu vệ MU đến trước tiền đạo đối phương. Leny Yoro bật lên đánh đầu, bóng dội xà ngang khung thành nhà. Cú phá bóng vụng về dễ khiến người xem bỏ qua những gì diễn ra ngay sau đó.

Khi bóng bật xuống, Nicolas Jackson đến trước các hậu vệ MU. Ngay cả lúc ấy, thủ môn Senne Lammens vẫn còn cơ hội nếu một đồng đội theo được Leon Goretzka. Nhưng Jackson đủ thời gian đưa bóng tới chân tiền vệ người Đức để anh sút cận thành.

Maguire vào thay Mbeumo ở phút 22, khi MU cần gỡ hai bàn tại Anfield.

Tân HLV MU, Pochettino có thể thay người tranh chấp ở cột xa. Khó hơn nhiều là sửa thói quen của những cầu thủ đứng quanh: khi một đồng đội nhảy lên phá bóng, họ phải tính đến khả năng anh đánh đầu hụt hoặc bóng rơi sang hướng khác.

Ở Anfield, Pochettino đưa Harry Maguire vào thay Bryan Mbeumo khi MU bị dẫn 0-2. Cuối hiệp một, Maguire kịp chắn cú sút cận thành của Alexander Isak. Nhưng đến phút 66, Bradley Barcola vượt qua Lisandro Martinez bên cánh phải rồi căng ngang cho Rio Ngumoha băng vào từ phía đối diện. Lần này, cầu thủ Liverpool chạm bóng quyết định lại xuất phát ở phía xa bóng nhất, nơi một trung vệ đang quay về phía Barcola khó quan sát.

Maguire vào sân giúp MU có thêm người để chặn một cú sút. Cái giá là Mbeumo rời sân từ phút 22, lấy đi một hướng phản công khi đội khách cần gỡ hai bàn. Pochettino chấp nhận đánh đổi và vẫn phải chứng kiến bàn thứ ba, bởi thêm một hậu vệ trong vùng cấm chỉ hữu ích nếu cầu thủ ấy biết đồng đội đang theo ai, còn ai vừa thoát xuống sau lưng. Trước Villa, Goretzka hưởng lợi từ sự chậm trễ ấy. Hai tuần sau, người hưởng lợi là Ngumoha.

Tháng 1 sẽ thử cả ban lãnh đạo MU

Có lỗi Pochettino sửa được trên sân tập. Có lỗi ông phải cân nhắc khi điền tên cầu thủ vào đội hình. Tại Stamford Bridge ngày 31/10, Martinez nhận một thẻ vàng, MU đang thua 0-1 và còn gần nửa giờ để gỡ. Trung vệ Argentina vẫn vung tay trúng mặt Wesley Fofana trong vùng cấm, nhận thẻ vàng thứ hai và để Cole Palmer nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền. Một vòng sau, Diogo Dalot phạm lỗi với Alysson trong vùng cấm chỉ ít phút sau khi đồng đội đưa tỷ số từ 0-2 về 2-2.

Từ Bournemouth đến Liverpool, MU nhận 13 bàn thua trong bốn vòng và lấy một điểm. Muốn có điểm duy nhất ấy, họ phải ghi bốn bàn trước Villa, trong đó hai bàn đến ở phút 90+2 và 90+6.

Berrada để ngỏ khả năng bổ sung lực lượng trong tháng 1, với điều kiện MU tìm được cầu thủ phù hợp ở mức giá CLB chấp nhận.

Trước khi Pochettino đến, MU và Liverpool cùng ghi 14 bàn qua 10 vòng. Liverpool thắng năm trận, MU thắng một. Với hàng thủ hiện tại, ngay cả một buổi chiều các tiền đạo làm tốt gần như mọi việc cũng chỉ đủ cho MU hòa trên sân nhà.

Liệu ban lãnh đạo có chấp nhận mua người vào tháng 1? Theo Sky Sports, MU dự kiến ủng hộ Pochettino trên thị trường chuyển nhượng, đang xem xét vị trí hậu vệ trái, trung vệ và tiền đạo. Calvin Bassey cùng Jarrad Branthwaite nằm trong số những cái tên được theo dõi.

Tuy nhiên, ngày 20/11, Giám đốc Điều hành Omar Berrada nói rõ MU có thể bỏ qua một thương vụ trị giá 40-50 triệu bảng nếu chưa tin cầu thủ ấy đủ sức cải thiện đội hình.

Sự thận trọng ấy có cơ sở. Một trung vệ mới có thể thắng pha không chiến mà Yoro xử lý hỏng, nhưng người đá cạnh anh vẫn phải theo Jackson khi bóng bật ra. Ngược lại, chờ đợi cũng có giá. MU đã dành khoảng 150 triệu bảng cho ba tiền vệ trong mùa hè, còn vị trí hậu vệ trái thiếu phương án cạnh tranh với Luke Shaw. Nếu Pochettino xác định được một hậu vệ đủ tin cậy để cả đội bớt phải lùi sâu, lãnh đạo MU sẽ phải cân nhắc giá mua với những điểm số có thể mất trong lúc chờ đến mùa hè.

Cho tới lúc ấy, Pochettino vẫn phải chọn đội từ những cầu thủ vừa thua ở Anfield. Dấu hiệu tiến bộ đầu tiên có thể rất nhỏ: một hậu vệ bị qua người, nhưng đồng đội bên cánh đối diện đã kịp theo tiền đạo. Khi học trò làm được việc ấy đều đặn, Pochettino mới có thể để Mbeumo ở lại trên sân làm công việc của một tiền đạo, kể cả lúc MU đang bị dẫn.

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